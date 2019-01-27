Итоги недели. Небоевые потери

Небоевые потери

..."Была облачность..."

Самолет поколения 4++...

Земля пухом погибшим.

Соболезнования родственникам погибших. Лётчиков катастрофически не хватает. Каждый погибший это большая потеря.

Не понимаю, как в наше время можно столько искать, у меня отец за грибами ходит по лесу с GPS трекером, спутник его как-то находит моментально и ему координаты высылает, что подобное нельзя внедрить? Бред

Раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность. Похоже на нарыв гнойника. Как все хорошо нам не распевали, но проблемы есть, и они слишком серьезны что бы их игнорировать. Дооптимизировали все на свете, лётчики не умеют на воду приводняться, один участковый на район с маленькую европейскую страну, и одна пожарная машина там же, один вертухай на 2 этажа общежития. Зато наши эти самые, самые эти самые. Электричество и бензин у нас слишком дёшевы - это же проблема глобальная.

Соляры до полного…

Лукашенко, как избранный Нео из Матрицы, лихо уклоняется между каплями дождя и пулями острых акул пера.

А что…скорее всего Грыгорыч говорит правду! Наши барыги сами поставляют дизель и бензин вна Украину, как с США война в телевизоре, а за 2018 г. товарооборот с противником на 18% увеличился… ура ура ура.

Батька... Тебя Тука сдает. Разберись с ним теперь. Ага.

Российский "главноуговаривающий" ещё лет пять рассказывал, что "столкнуть лбами" российский и украинский народ невозможно, но их столкнули мастерски, по крайней мере, украинцев. Наш же народ не испытывает ненависти к украинцам, но при этом Россия в этой истории выглядит "как д.урак с мытой шеей" под вопли об вековом братстве, внедрением всевозможных форматов мы помогли взрастить у наших границ вполне себе сильное национал-фашистское г-во. Всего Порошенко добился и безвиза, и церковного раскола, и поддержки запада. Рассказы об ужасах жизни на Украине в наших СМИ преувеличены, везде развернулось жилищное строительство. И люди перед выборами всё чаще говорят "Хай буде Порошенко". А теперь оказывается выяснилось, что Россия украинские танки заправляет, но это уже и.диотизм прагматизма - ибо нельзя торговать с г-вом, которое официально объявило Россию "агрессором". То же грядёт и с белорусами, а жаль мне безмерно, ибо за свою жизнь с кем из них ни встречался, все были порядочными людьми.



Чубайс дурного не посоветует

За эти заслуги при Сталине вся эта команда лес бы валила, а Чубайс на вышку точно заработал.

В известном ролике он откровенно признаёся, что в составе правительства в то время разрушал страну, чтобы окончательно забрать власть у коммунистов. Вдумайтесь в эти слова! Они делали это сознательно! И плевать им было на народ, главное - захват власти.

И эти же люди и иже с ними, ругают коммунистов за "весь мир насилья мы разрушим..." А чем они сами лучше? Они хуже, потому что большевики вначале разрушили, но как и обещали, "... а затем...", построили новый и лучший мир. Чубайсы же - только разрушили.

Это называется творческий тандем, когда хорошо всем: и власти, и Толику.

Если бы почудил и успокоился , а то все его чудачества продолжают бить по башке

Фотоохотник

Жёлтый "Кировец" особо придает колорита будущему авиации.

Родил наконец наш ВПК ударника...теперь вопрос сколько времени уйдет на все этапы доводки и испытаний ...когда реально в войсках появится?

"Буран" в свое время подняли в космос, и приземлился он самостоятельно, делая две попытки на приземление. Школа осталась и она работает, так что и "Охотник" до ума доведут. Доброго пути в небо!

Лишь бы "Охотник" не остался опытным образцом....как у нас часто заведено. Развитие беспилотной авиации - это уже очень близкое будущее и США пока в этом направлении впереди всех. России просто необходимо ускориться в этом направлении, если не хотим безнадежно отстать.

Похоже, двигатель со всеракурсным отклоняемым вектором тяги, очень эффективно для самолета типа летающее крыло и тем более без рулей направления и вертикальных стабилизаторов.

Удар за ударом

Опять сирийский расчёт прошляпил атаку израильтян... Так падает рейтинг российского оружия из-за разгильдяйства иностранных расчётов!

Видео посмотрите — он отбивался как мог. Но его закидали. Второй — непонятно. Может, тыловая позиция или обслуживание. СОЦ поднята. То есть не совсем спал. По крайней мере, повышенную готовность отработали.

Должна быть единая система управления. Как-то так!

И подкрепленная «Искандерами» для уничтожения аэродромов агрессоров, нарушающих суверенитет другой страны. Вот тогда у них совесть как-то вдруг проснется. Они, как и "исключительные", наглеют до тех пор, пока не получат по сусалам. А «Панцири», похоже, отстрелялись, и их уже пустыми приговорили. Это была целенаправленная наглая операция. Значит, этих агрессоров надо лечить конкретно. Явно нарываются на пилюлю.

«Нам нужна свобода! Нет узурпатору!»

Жаль, у этого парня нет той харизмы, которая была у покойного ныне Уго Чавеса.

«Кроме того, 12 стран латиноамериканского региона заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро».

Сказали бы прямо: США не признают президента Мадуро.

Так оно и есть. Он не из их колоды. США хотят, как при СССР, превратить Латинскую Америку в свой задний дворик.

Мадуро не так прост, опять ЦРУ провалилось.

Псаки снова в офисе

У русских много чего летает в небе — то спутники-шпионы, то самолёты, то мультики, то ракеты. Я посмотрела на разные фотки в Интернете и пришла к простому выводу. Есть два пути увеличить дальность полёта ракеты. Первый: приделать к ракете второй бензобак и налить туда побольше бензина, керосина, засыпать угля или на чём там эти штуки летают. Второй: к ракете в нужном месте поднимется самолёт-заправщик, пилот нажмёт на пульте кнопку «пауза» и заправит остановившуюся ракету. У русских вообще полно разного топлива, а потому их ракеты пролетят столько, сколько захочет Путин.

Что сказать… Вот на сколько денег заправишь машину, столько и проедешь. Держитесь подальше, и всё ОК будет.

Дальность в 480 км может увеличиться вдвое, если споловинить БЗ. Другой вопрос, что на новом «Искандере» будет не 2, а 4 ПУ. Тогда это уже не «Македонец», так как у Александра Македонского на шлеме было только два рога, а не 4.

Это да, внушает уважение. Да, я так думаю, именно из-за количества ПУ на машине и весь сыр-бор. А тут ещё на 53 см удлинили.

О, вот ещё мысль у меня такая: скорее всего, ещё сделали тандемную БЧ, первая кумулятивная, чтобы поглубже вошла основная БЧ, фугасный эффект от такого решения будет гораздо выше. А тут ещё точность повысили. Это представляете, что всем их ЗКП и пусковым установкам ПРО будет полный кирдык. Ну это так, размышлялки вслух. Видать, американцы пристально наблюдали за испытаниями этой ракеты, сейчас спутниковая разведывательная группировка многое увидеть позволяет. А может, и агентурная разведка, тоже не исключаю.

На брифинге так-то ничего особого не показали, контейнер и картинки. Если ракета, увеличившаяся на полметра и вдруг из-за этого потерявшая дальность, действительно не нарушает договор, то почему бы не показать её натурально, в разрезе, заменив секретное оборудование муляжом?

Японцы проверят кремлёвских политиков на полиграфе

А на что японцы надеялись, что им острова отдадут за подписание каких-то бумажек по мирному договору? Наивные. Жили без договора и будем жить.

Какая-то там у них "своя" островная жизнь потекла, пусть Шойгу ещё чего-нибудь разместит, да пару раз чем-нибудь бахнет.

Плохо не то, что у Японии своя точка зрения на результаты Второй мировой войны, а то, что российские госчиновники из высших эшелонов власти до сих пор не могут внятно высказаться по поводу японских притязаний.

Россия же не ведёт переговоров по поводу "возврата" Финляндии части Карелии, Литве или Германии Калининградской области или Латвии Пыталовского района Псковской области, и все попытки на этот счёт пресекает одним выражением: "От мёртвого осла уши". Но в отношении южной части Курильских островов позиция совершенно другая, и это настораживает. Не знаю, зачем России нужен мирный договор с Японией и обсуждение вопроса передачи Курильских островов Японии. Никто из чиновников высшего эшелона власти до сих пор не удосужился объяснить населению страны цель общения России с Японией по данному вопросу. Но складывается устойчивое мнение, что нам (гражданам России) что-то не договаривают, и эта недоговорённость выйдет нам боком.

Даже не будучи жителем Курильских островов, я чувствую себя неуютно от того, что в отечественных СМИ практически ежедневно "обсасывается" тема передачи части Курильских островов Японии, и складывается впечатление, что граждан России готовят к сдаче этих островов Японии.

Вернитесь на землю. Лавров чётко высказался: никаких островов. Мирный договор только на основе результатов Второй мировой войны, которые чётко оговорены и всеми признаны (в том числе и Японией). Или, по- вашему, министр иностранных дел России не является "госчиновником из высших эшелонов власти"?

«Песков назвал такие рассуждения «эвентуальными».

Интересно, чем отличается просто пурга от пурги эвентуальной?