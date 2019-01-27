Итоги недели. Небоевые потери
Небоевые потери
Сложно комментировать эти трагедии, которые произошли в начале наступившего года. С одной стороны, увеличение числа полётов, тренировок экипажей, даже исходя из теории вероятности, увеличивает процент риска потери лётчиков и самолётов. Но одно дело – вероятность на бумаге, совсем другое – когда всё это происходит в реальных условиях. Потери самолётов вместе с потерями лётчиков – настоящая драма для ВКС России. О семьях даже не говорим…
Обучить современного лётчика, создать новые самолёты – это время, это вложения, это целая стратегия развития оборонно-промышленного сектора, системы военного обучения. И когда происходят потери, да ещё и связанные то со «снежным зарядом», то с «облачностью», простите, оптимизма всё это точно не добавляет.
Кто-то скажет: потери характерны для любых ВВС в мире. Это да, бесспорно. Но вряд ли этим можно себя утешать. Тут выводы надо делать, учитывать реальные допущенные ошибки, чтобы в дальнейшем их не повторять, совершенствовать систему подготовки лётного состава, в том числе, в плане реагирования на нештатные ситуации.
Если всего это сделано не будет в очередной раз, то сводки о небоевых потерях, к сожалению, никуда не исчезнут с информационных полос.
Отдельный вопрос: как всё это сделать, если тотальная оптимизация поразила буквально все отрасли и направления в нашей стране? Отрасль сэкономила рубль, олигархи вывели из страны миллиард – если это и есть оптимизация и эффективный менеджмент, то пусть будем «Бабой Ягой», но мы против…
Комментарии наших читателей:
ochakow703
Аристарх Людвигович
Vol4ara
Vladycat
Соляры до полного…
"Ты поставляешь на Украину соляру!" – "Нет, ты поставляешь на Украину соляру!" - "Да, но ты поставляешь больше соляры на Украину, чем я, потому соляру используют и украинские танки!" - "Да ты сам заправляешь своей солярой украинские танки, а я поставляю исключительно для братского украинского народа!"
Вы прослушали краткий пересказ дипломатической беседы между представителями властей России и Белоруссии по вопросам поставок энергоносителей на территорию Украины.
В общем, на всё горазды, лишь бы только не переходить вплотную к вопросу о настоящей интеграции России и Белоруссии.
Как только речь заходит хотя бы о единой валюте, сразу же у кого-то обнаруживаются претензии. Одним белорусские креветки не по вкусу, другим субсидий не достаточно. Так и живём… С одной душой, единой историей, желанием быть вместе, но живём при этом в разных государствах… И наши власть имущие не горят желанием идти нам навстречу и сделать по-настоящему роскошный подарок в виде единой и неделимой страны – одной на всех. Видимо, с главным генератором мировых санкций пока не согласовано… А то как возьмёт, да как введёт новые санкции против Дерипаски…
Комментарии наших читателей:
Невский_ЗУ
Руля
Андрей Чистяков
mikh-korsakov
Чубайс дурного не посоветует
Левой рукой махнул – посыпались спасительные ваучеры на Россию, правой махнул – разделилась в конец неэффективная советская энергосистема. А мы с вами всё, понимаешь, недовольны. Лёня Голубков был доволен, ибо жена до сих пор не может сносить купленные на приватизационные чеки и акции, сами знаете какой успешной, компании сапоги. В «Роснано» все довольны – прорывные технологии на раз-два штампуют. От силиконовых губ, э-э-э, простите, долин – в глазах рябит. За окном только и мелькают: луг, поле, долина силиновая, лес, посадка, долина силиконовая…
А мы всё недовольны, неблагодарное племя. Да нам не только тарифы на электроэнергию повысить надо, нам за это нужно ещё и налог на электроприборы ввести. Открыл холодильник – плати налог. А потому что нечего российскому гражданину по холодильнику шарить – работать надо, создавать, так сказать, профицит для выполнения правительством майских указов. Да и вообще – холодильники нужно оснастить микрочипами, чтобы сигнал об открытии сразу на пульт дежурного в Минэкономразвития отправляли. Пусть знают, кто в России жирует…
Чубайс дурного не посоветует! Предлагаем этот лозунг использовать в ранге социальной рекламы на федеральном ТВ.
Комментарии наших читателей:
Подводный охотник
Полимер
Великанов
cniza
Фотоохотник
Выяснилось, что до 80% внимания (по подсчётам центра исследования психологии и парапсихологии НШЭ (Низшей школы экономики) отвлёк на себя жёлтый К-700 «Кировец», который транспортировал БПЛА «Охотник» по аэродрому на жёсткой сцепке. В этой связи иностранные шпионы, приехавшие на свадьбы в Москве и Новосибирске, были дезориентированы и не смогли получить точных визуальных данных о параметрии «Охотника». Специалистами маневры К-700 по взлётно-посадочной полосе и раздвоение веток при фотозумировании были признаны высокорезультативными средствами маскировки. Теперь в федеральной службе по контролю уровня любопытства ведётся поиск фотографа – поиск исключительно с целью вручения награды сразу в двух номинациях «Оригинальный жанр» и «Приз зрительских симпатий».
Комментарии наших читателей:
saveall
Тот же ЛЕХА
Egorovich
Alexey-74
KOCMOC
Удар за ударом
На этой неделе поступили сообщения о том, что Израиль нанёс ракетные удары по территории Сирии. Около трёх десятков израильских ракет перехватили сирийские средства ПВО, включая ЗРПК «Панцирь». Сирия заявили, что в результате израильских ударов погибло четверо сирийских военнослужащих.
Пресса Израиля со ссылкой на ЦАХАЛ сообщила, что атаке были подвергнуты склады с иранским оружием в районе аэропорта Дамаска, штаб иранской разведки и тренировочный лагерь. В доказательства в СМИ были опубликованы спутниковые снимки целей израильских ракет.
Что касается реакции России, то в СМИ появились материалы, информирующие о просьбе Москвы к властям Израиля. Якобы Москва попросила Тель-Авив не атаковать территорию воздушной гавани сирийской столицы из-за высокого риска для гражданских бортов, которые прилетают в Дамаск из других стран.
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Starover_Z
donavi49
dima-fesko
alexneg
«Нам нужна свобода! Нет узурпатору!»
В Каракасе власти пресекли попытку мятежа, организованного группой военных. Как сообщает пресс-служба венесуэльской армии, мятежники сдались и находятся под контролем вооружённых сил, преданных президенту Мадуро. Отмечается, что попытку мятежа пыталась организовать «ограниченная группа» военнослужащих Национальной гвардии, которые завладели оружием и взяли несколько заложников.
Попытка мятежа произошла на фоне экономического и социального кризиса: инфляция, обнищание, протесты. Венесуэла пребывает в состоянии затяжного кризиса, выхода из которого не видно. Нефтяной социализм развалился, и экономический кризис перешёл в политический. Заступивший на второй срок товарищ Мадуро не признаётся оппозицией легитимным президентом. 23 января силы оппозиции организовали новую волну народных протестов в главных городах. В Каракасе на улицы вышли десятки тысяч человек, скандировавшие «Нам нужна свобода! Нет узурпатору!»
Отношение к «обновлённому» президенту во многих ближайших странах тоже негативное: двенадцать государств латиноамериканского региона не признают новый президентский срок Н. Мадуро.
Николасу Мадуро отказали в легитимности не только большинство латиноамериканских государств, но и власти США, Канады и стран Евросоюза.
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SS-18 Satan
СРЦ П-15
edvardmiloslavsky
хрыч
Псаки снова в офисе
От собкора «ВО» Ефима Забулдыжного, который имеет аккредитацию в Пентагоне и Госдепе, поступила любопытная информация на ракетную тему. Стало ясно, откуда американцы получили доказательства о нарушении русскими положений ДРСМД.
Напомним, недавно Вашингтон обвинил Москву в нарушении ДРСМД. Причиной стала ракета 9М729, которая, по мнению заокеанских ракетных специалистов, летает так далеко, что может облететь земной шар, заправляясь по пути от «небесных танкеров» (так в США называют самолёты-заправщики). В связи с этим русское изобретение представляет большую опасность для США.
Обвиняя Россию Москву в нарушении ДРСМД, Вашингтон, однако, не смог пояснить, откуда у него такие потрясающие сведения. Представители Госдепа всячески уклонялись от ответа на прямой вопрос.
У русских сведения об их ракете другие. К примеру, начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаил Матвеевский на днях заявил, что ракета 9М729 — модернизированный вариант ракеты 9М728 ОТРК "Искандер-М". Максимальная дальность стрельбы ею составляет всего 480 километров, что соответствует положениям ДРСМД. На полёт на большую дистанцию у ракеты не хватит топлива.
Но теперь источник американских доказательств о чудесной ракете известен.
Оказывается, отчёт для Госдепа по старой дружбе составила Джен Псаки, которая в своё время профессионально умела находить любые доказательства «в офисе». На любой, путь даже самый хитрый вопрос корреспондента она отвечала со всею простотою: «Мне надо посмотреть в офисе».
Теперь Джен, как сообщает наш собкор, пошла дальше. Попрактиковавшись в западных технологиях НЛП и потренировавшись в манипуляции американским сознанием, она написала в отчёте следующее:
Безусловно, подчеркнула Псаки, такое оружие является передовым и крайне опасным для Соединённых Штатов. В связи с этим нужно скорее выходить из ДРСМД и входить в договор об одностороннем нападении, считает она.
На вопрос корреспондента «Готовы ли вы снова принять должность в Госдепе?» Джен Псаки ответила загадочно: «Когда Трамп на горе свистнет».
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Аэродромный
НЕКСУС
Zubr
Дырокол
Японцы проверят кремлёвских политиков на полиграфе
Как передала секретная японская пресса, сведения о якобы запланированной передаче Россией «северных территорий» Японии попали в кабинет министров по уникальному каналу, аналогов которому в мире нет.
В январе 2019 года в рамках политики возрождения, внедрить которую им посоветовал, по некоторым слухам, М. С. Горбачёв, японские учёные, работавшие 24 часа в сутки и умеренно употреблявшие сакэ, сделали крупное научное открытие. Оно, без сомнения, выведет Японию на первое место в мире по технологиям экстрасенсорики и паранауки (не путать с наукой параноидальной).
По словам профессора Токийского университета Токосо Томимо, он сам и его соавторы путём усовершенствования напитка сакэ и его дегустации достигли полного просветления и научились мгновенно считывать мысли ближних, а также дальних.
— Русский товарищ Песков, — напомнил Токосо Томимо, — полагает, что любые рассуждения по поводу передачи Японии островов Шикотана и Хабомаи представляют собой пожелания, рассуждения или мысли вслух. Вы знаете, господа, он ведь проговорился. Обладая теперь телепатическими способностями, мы действительно слышим московские мысли, и каждая мысль оттуда для нас есть «мысль вслух».
Профессор Низшей школы экономики Иван Голозадов-Бесштанный считает, что японцы с их новой мозговой технологией пойдут, точнее, зайдут, далеко. Шикотана и Хабомаи, отметил он, им уже мало. И недаром итоги последних социологических опросов показали: большинство респондентов высказываются за получение всех островов Южных Курил.
— Аргументом, — сказал эксперт, — может послужить простейший довод: мол, вы, русские, говорите одно, а думаете другое.
По мнению профессора, следующим шагом японской дипломатии станет предложении кремлёвским политикам пройти проверку на полиграфе. Результаты теста японцы сравнят с данными, полученными телепатическим путём.
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GerKlim
Rusland
кредо
orionvitt
nils
Сложно комментировать эти трагедии, которые произошли в начале наступившего года. С одной стороны, увеличение числа полётов, тренировок экипажей, даже исходя из теории вероятности, увеличивает процент риска потери лётчиков и самолётов. Но одно дело – вероятность на бумаге, совсем другое – когда всё это происходит в реальных условиях. Потери самолётов вместе с потерями лётчиков – настоящая драма для ВКС России. О семьях даже не говорим…
Обучить современного лётчика, создать новые самолёты – это время, это вложения, это целая стратегия развития оборонно-промышленного сектора, системы военного обучения. И когда происходят потери, да ещё и связанные то со «снежным зарядом», то с «облачностью», простите, оптимизма всё это точно не добавляет.
Кто-то скажет: потери характерны для любых ВВС в мире. Это да, бесспорно. Но вряд ли этим можно себя утешать. Тут выводы надо делать, учитывать реальные допущенные ошибки, чтобы в дальнейшем их не повторять, совершенствовать систему подготовки лётного состава, в том числе, в плане реагирования на нештатные ситуации.
Если всего это сделано не будет в очередной раз, то сводки о небоевых потерях, к сожалению, никуда не исчезнут с информационных полос.
Отдельный вопрос: как всё это сделать, если тотальная оптимизация поразила буквально все отрасли и направления в нашей стране? Отрасль сэкономила рубль, олигархи вывели из страны миллиард – если это и есть оптимизация и эффективный менеджмент, то пусть будем «Бабой Ягой», но мы против…
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ochakow703
..."Была облачность..."
Самолет поколения 4++...
Земля пухом погибшим.
Самолет поколения 4++...
Земля пухом погибшим.
Аристарх Людвигович
Соболезнования родственникам погибших. Лётчиков катастрофически не хватает. Каждый погибший это большая потеря.
Vol4ara
Не понимаю, как в наше время можно столько искать, у меня отец за грибами ходит по лесу с GPS трекером, спутник его как-то находит моментально и ему координаты высылает, что подобное нельзя внедрить? Бред
Vladycat
Раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность. Похоже на нарыв гнойника. Как все хорошо нам не распевали, но проблемы есть, и они слишком серьезны что бы их игнорировать. Дооптимизировали все на свете, лётчики не умеют на воду приводняться, один участковый на район с маленькую европейскую страну, и одна пожарная машина там же, один вертухай на 2 этажа общежития. Зато наши эти самые, самые эти самые. Электричество и бензин у нас слишком дёшевы - это же проблема глобальная.
Соляры до полного…
"Ты поставляешь на Украину соляру!" – "Нет, ты поставляешь на Украину соляру!" - "Да, но ты поставляешь больше соляры на Украину, чем я, потому соляру используют и украинские танки!" - "Да ты сам заправляешь своей солярой украинские танки, а я поставляю исключительно для братского украинского народа!"
Вы прослушали краткий пересказ дипломатической беседы между представителями властей России и Белоруссии по вопросам поставок энергоносителей на территорию Украины.
В общем, на всё горазды, лишь бы только не переходить вплотную к вопросу о настоящей интеграции России и Белоруссии.
Как только речь заходит хотя бы о единой валюте, сразу же у кого-то обнаруживаются претензии. Одним белорусские креветки не по вкусу, другим субсидий не достаточно. Так и живём… С одной душой, единой историей, желанием быть вместе, но живём при этом в разных государствах… И наши власть имущие не горят желанием идти нам навстречу и сделать по-настоящему роскошный подарок в виде единой и неделимой страны – одной на всех. Видимо, с главным генератором мировых санкций пока не согласовано… А то как возьмёт, да как введёт новые санкции против Дерипаски…
Лукашенко ответил на упрёки в "заправке украинских танков"
В Киеве рассказали, почему российское топливо закупают в Белоруссии
В Киеве рассказали, почему российское топливо закупают в Белоруссии
Комментарии наших читателей:
Невский_ЗУ
Лукашенко, как избранный Нео из Матрицы, лихо уклоняется между каплями дождя и пулями острых акул пера.
Руля
А что…скорее всего Грыгорыч говорит правду! Наши барыги сами поставляют дизель и бензин вна Украину, как с США война в телевизоре, а за 2018 г. товарооборот с противником на 18% увеличился… ура ура ура.
Андрей Чистяков
Батька... Тебя Тука сдает. Разберись с ним теперь. Ага.
mikh-korsakov
Российский "главноуговаривающий" ещё лет пять рассказывал, что "столкнуть лбами" российский и украинский народ невозможно, но их столкнули мастерски, по крайней мере, украинцев. Наш же народ не испытывает ненависти к украинцам, но при этом Россия в этой истории выглядит "как д.урак с мытой шеей" под вопли об вековом братстве, внедрением всевозможных форматов мы помогли взрастить у наших границ вполне себе сильное национал-фашистское г-во. Всего Порошенко добился и безвиза, и церковного раскола, и поддержки запада. Рассказы об ужасах жизни на Украине в наших СМИ преувеличены, везде развернулось жилищное строительство. И люди перед выборами всё чаще говорят "Хай буде Порошенко". А теперь оказывается выяснилось, что Россия украинские танки заправляет, но это уже и.диотизм прагматизма - ибо нельзя торговать с г-вом, которое официально объявило Россию "агрессором". То же грядёт и с белорусами, а жаль мне безмерно, ибо за свою жизнь с кем из них ни встречался, все были порядочными людьми.
Чубайс дурного не посоветует
Левой рукой махнул – посыпались спасительные ваучеры на Россию, правой махнул – разделилась в конец неэффективная советская энергосистема. А мы с вами всё, понимаешь, недовольны. Лёня Голубков был доволен, ибо жена до сих пор не может сносить купленные на приватизационные чеки и акции, сами знаете какой успешной, компании сапоги. В «Роснано» все довольны – прорывные технологии на раз-два штампуют. От силиконовых губ, э-э-э, простите, долин – в глазах рябит. За окном только и мелькают: луг, поле, долина силиновая, лес, посадка, долина силиконовая…
А мы всё недовольны, неблагодарное племя. Да нам не только тарифы на электроэнергию повысить надо, нам за это нужно ещё и налог на электроприборы ввести. Открыл холодильник – плати налог. А потому что нечего российскому гражданину по холодильнику шарить – работать надо, создавать, так сказать, профицит для выполнения правительством майских указов. Да и вообще – холодильники нужно оснастить микрочипами, чтобы сигнал об открытии сразу на пульт дежурного в Минэкономразвития отправляли. Пусть знают, кто в России жирует…
Чубайс дурного не посоветует! Предлагаем этот лозунг использовать в ранге социальной рекламы на федеральном ТВ.
Чубайс рассказал Захаровой о своих заслугах в возрождении России
Соловьёв о посте Захаровой про Чубайса: Припечатала, так припечатала
Соловьёв о посте Захаровой про Чубайса: Припечатала, так припечатала
Комментарии наших читателей:
Подводный охотник
За эти заслуги при Сталине вся эта команда лес бы валила, а Чубайс на вышку точно заработал.
Полимер
В известном ролике он откровенно признаёся, что в составе правительства в то время разрушал страну, чтобы окончательно забрать власть у коммунистов. Вдумайтесь в эти слова! Они делали это сознательно! И плевать им было на народ, главное - захват власти.
И эти же люди и иже с ними, ругают коммунистов за "весь мир насилья мы разрушим..." А чем они сами лучше? Они хуже, потому что большевики вначале разрушили, но как и обещали, "... а затем...", построили новый и лучший мир. Чубайсы же - только разрушили.
И эти же люди и иже с ними, ругают коммунистов за "весь мир насилья мы разрушим..." А чем они сами лучше? Они хуже, потому что большевики вначале разрушили, но как и обещали, "... а затем...", построили новый и лучший мир. Чубайсы же - только разрушили.
Великанов
Это называется творческий тандем, когда хорошо всем: и власти, и Толику.
cniza
Если бы почудил и успокоился , а то все его чудачества продолжают бить по башке
Фотоохотник
Выяснилось, что до 80% внимания (по подсчётам центра исследования психологии и парапсихологии НШЭ (Низшей школы экономики) отвлёк на себя жёлтый К-700 «Кировец», который транспортировал БПЛА «Охотник» по аэродрому на жёсткой сцепке. В этой связи иностранные шпионы, приехавшие на свадьбы в Москве и Новосибирске, были дезориентированы и не смогли получить точных визуальных данных о параметрии «Охотника». Специалистами маневры К-700 по взлётно-посадочной полосе и раздвоение веток при фотозумировании были признаны высокорезультативными средствами маскировки. Теперь в федеральной службе по контролю уровня любопытства ведётся поиск фотографа – поиск исключительно с целью вручения награды сразу в двух номинациях «Оригинальный жанр» и «Приз зрительских симпатий».
Тяжелый российский беспилотник «Охотник» впервые попал в кадр
Реакция зарубежных СМИ на кадры с российским "Охотником"
Долгожданный прорыв: чем на самом деле является «Охотник»?
Реакция зарубежных СМИ на кадры с российским "Охотником"
Долгожданный прорыв: чем на самом деле является «Охотник»?
Комментарии наших читателей:
saveall
Жёлтый "Кировец" особо придает колорита будущему авиации.
Тот же ЛЕХА
Родил наконец наш ВПК ударника...теперь вопрос сколько времени уйдет на все этапы доводки и испытаний ...когда реально в войсках появится?
Egorovich
"Буран" в свое время подняли в космос, и приземлился он самостоятельно, делая две попытки на приземление. Школа осталась и она работает, так что и "Охотник" до ума доведут. Доброго пути в небо!
Alexey-74
Лишь бы "Охотник" не остался опытным образцом....как у нас часто заведено. Развитие беспилотной авиации - это уже очень близкое будущее и США пока в этом направлении впереди всех. России просто необходимо ускориться в этом направлении, если не хотим безнадежно отстать.
KOCMOC
Похоже, двигатель со всеракурсным отклоняемым вектором тяги, очень эффективно для самолета типа летающее крыло и тем более без рулей направления и вертикальных стабилизаторов.
Удар за ударом
На этой неделе поступили сообщения о том, что Израиль нанёс ракетные удары по территории Сирии. Около трёх десятков израильских ракет перехватили сирийские средства ПВО, включая ЗРПК «Панцирь». Сирия заявили, что в результате израильских ударов погибло четверо сирийских военнослужащих.
Пресса Израиля со ссылкой на ЦАХАЛ сообщила, что атаке были подвергнуты склады с иранским оружием в районе аэропорта Дамаска, штаб иранской разведки и тренировочный лагерь. В доказательства в СМИ были опубликованы спутниковые снимки целей израильских ракет.
Израиль показал уничтожение ЗРПК "Панцирь" сирийской армии
Продолжается обсуждение того, почему в Сирии "молчали" С-300
Прав ли Кедми в рассуждениях о причинах уничтожения "Панцирей" в Сирии?
«Спящие» С-300 и «Бук-М2Э» — лишь видимая часть проблем ПВО Сирии. Продолжение следует?
В Сирии заявили об отражении средствами ПВО израильского удара
Почему Дамаск не ударит по Тель-Авиву
Продолжается обсуждение того, почему в Сирии "молчали" С-300
Прав ли Кедми в рассуждениях о причинах уничтожения "Панцирей" в Сирии?
«Спящие» С-300 и «Бук-М2Э» — лишь видимая часть проблем ПВО Сирии. Продолжение следует?
В Сирии заявили об отражении средствами ПВО израильского удара
Почему Дамаск не ударит по Тель-Авиву
Что касается реакции России, то в СМИ появились материалы, информирующие о просьбе Москвы к властям Израиля. Якобы Москва попросила Тель-Авив не атаковать территорию воздушной гавани сирийской столицы из-за высокого риска для гражданских бортов, которые прилетают в Дамаск из других стран.
Комментарии наших читателей:
Starover_Z
Опять сирийский расчёт прошляпил атаку израильтян... Так падает рейтинг российского оружия из-за разгильдяйства иностранных расчётов!
donavi49
Видео посмотрите — он отбивался как мог. Но его закидали. Второй — непонятно. Может, тыловая позиция или обслуживание. СОЦ поднята. То есть не совсем спал. По крайней мере, повышенную готовность отработали.
dima-fesko
Должна быть единая система управления. Как-то так!
alexneg
И подкрепленная «Искандерами» для уничтожения аэродромов агрессоров, нарушающих суверенитет другой страны. Вот тогда у них совесть как-то вдруг проснется. Они, как и "исключительные", наглеют до тех пор, пока не получат по сусалам. А «Панцири», похоже, отстрелялись, и их уже пустыми приговорили. Это была целенаправленная наглая операция. Значит, этих агрессоров надо лечить конкретно. Явно нарываются на пилюлю.
«Нам нужна свобода! Нет узурпатору!»
В Каракасе власти пресекли попытку мятежа, организованного группой военных. Как сообщает пресс-служба венесуэльской армии, мятежники сдались и находятся под контролем вооружённых сил, преданных президенту Мадуро. Отмечается, что попытку мятежа пыталась организовать «ограниченная группа» военнослужащих Национальной гвардии, которые завладели оружием и взяли несколько заложников.
В Венесуэле провалилась очередная попытка мятежа против Мадуро
США заявили о возможности военной интервенции в Венесуэлу
США заявили о возможности военной интервенции в Венесуэлу
Попытка мятежа произошла на фоне экономического и социального кризиса: инфляция, обнищание, протесты. Венесуэла пребывает в состоянии затяжного кризиса, выхода из которого не видно. Нефтяной социализм развалился, и экономический кризис перешёл в политический. Заступивший на второй срок товарищ Мадуро не признаётся оппозицией легитимным президентом. 23 января силы оппозиции организовали новую волну народных протестов в главных городах. В Каракасе на улицы вышли десятки тысяч человек, скандировавшие «Нам нужна свобода! Нет узурпатору!»
Отношение к «обновлённому» президенту во многих ближайших странах тоже негативное: двенадцать государств латиноамериканского региона не признают новый президентский срок Н. Мадуро.
Николасу Мадуро отказали в легитимности не только большинство латиноамериканских государств, но и власти США, Канады и стран Евросоюза.
Комментарии наших читателей:
SS-18 Satan
Жаль, у этого парня нет той харизмы, которая была у покойного ныне Уго Чавеса.
СРЦ П-15
«Кроме того, 12 стран латиноамериканского региона заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро».
Сказали бы прямо: США не признают президента Мадуро.
Сказали бы прямо: США не признают президента Мадуро.
edvardmiloslavsky
Так оно и есть. Он не из их колоды. США хотят, как при СССР, превратить Латинскую Америку в свой задний дворик.
хрыч
Мадуро не так прост, опять ЦРУ провалилось.
Псаки снова в офисе
От собкора «ВО» Ефима Забулдыжного, который имеет аккредитацию в Пентагоне и Госдепе, поступила любопытная информация на ракетную тему. Стало ясно, откуда американцы получили доказательства о нарушении русскими положений ДРСМД.
Напомним, недавно Вашингтон обвинил Москву в нарушении ДРСМД. Причиной стала ракета 9М729, которая, по мнению заокеанских ракетных специалистов, летает так далеко, что может облететь земной шар, заправляясь по пути от «небесных танкеров» (так в США называют самолёты-заправщики). В связи с этим русское изобретение представляет большую опасность для США.
Обвиняя Россию Москву в нарушении ДРСМД, Вашингтон, однако, не смог пояснить, откуда у него такие потрясающие сведения. Представители Госдепа всячески уклонялись от ответа на прямой вопрос.
У русских сведения об их ракете другие. К примеру, начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаил Матвеевский на днях заявил, что ракета 9М729 — модернизированный вариант ракеты 9М728 ОТРК "Искандер-М". Максимальная дальность стрельбы ею составляет всего 480 километров, что соответствует положениям ДРСМД. На полёт на большую дистанцию у ракеты не хватит топлива.
Но теперь источник американских доказательств о чудесной ракете известен.
СМИ: Выход США из ДРСМД развязывает России руки
Минобороны раскрыло некоторые характеристики ракеты 9М729
Как нарушали Договор о РСМД
Минобороны раскрыло некоторые характеристики ракеты 9М729
Как нарушали Договор о РСМД
Оказывается, отчёт для Госдепа по старой дружбе составила Джен Псаки, которая в своё время профессионально умела находить любые доказательства «в офисе». На любой, путь даже самый хитрый вопрос корреспондента она отвечала со всею простотою: «Мне надо посмотреть в офисе».
Теперь Джен, как сообщает наш собкор, пошла дальше. Попрактиковавшись в западных технологиях НЛП и потренировавшись в манипуляции американским сознанием, она написала в отчёте следующее:
У русских много чего летает в небе — то спутники-шпионы, то самолёты, то мультики, то ракеты. Я посмотрела на разные фотки в Интернете и пришла к простому выводу. Есть два пути увеличить дальность полёта ракеты. Первый: приделать к ракете второй бензобак и налить туда побольше бензина, керосина, засыпать угля или на чём там эти штуки летают. Второй: к ракете в нужном месте поднимется самолёт-заправщик, пилот нажмёт на пульте кнопку «пауза» и заправит остановившуюся ракету. У русских вообще полно разного топлива, а потому их ракеты пролетят столько, сколько захочет Путин.
Безусловно, подчеркнула Псаки, такое оружие является передовым и крайне опасным для Соединённых Штатов. В связи с этим нужно скорее выходить из ДРСМД и входить в договор об одностороннем нападении, считает она.
На вопрос корреспондента «Готовы ли вы снова принять должность в Госдепе?» Джен Псаки ответила загадочно: «Когда Трамп на горе свистнет».
Комментарии наших читателей:
Аэродромный
Что сказать… Вот на сколько денег заправишь машину, столько и проедешь. Держитесь подальше, и всё ОК будет.
НЕКСУС
Дальность в 480 км может увеличиться вдвое, если споловинить БЗ. Другой вопрос, что на новом «Искандере» будет не 2, а 4 ПУ. Тогда это уже не «Македонец», так как у Александра Македонского на шлеме было только два рога, а не 4.
Zubr
Это да, внушает уважение. Да, я так думаю, именно из-за количества ПУ на машине и весь сыр-бор. А тут ещё на 53 см удлинили.
О, вот ещё мысль у меня такая: скорее всего, ещё сделали тандемную БЧ, первая кумулятивная, чтобы поглубже вошла основная БЧ, фугасный эффект от такого решения будет гораздо выше. А тут ещё точность повысили. Это представляете, что всем их ЗКП и пусковым установкам ПРО будет полный кирдык. Ну это так, размышлялки вслух. Видать, американцы пристально наблюдали за испытаниями этой ракеты, сейчас спутниковая разведывательная группировка многое увидеть позволяет. А может, и агентурная разведка, тоже не исключаю.
О, вот ещё мысль у меня такая: скорее всего, ещё сделали тандемную БЧ, первая кумулятивная, чтобы поглубже вошла основная БЧ, фугасный эффект от такого решения будет гораздо выше. А тут ещё точность повысили. Это представляете, что всем их ЗКП и пусковым установкам ПРО будет полный кирдык. Ну это так, размышлялки вслух. Видать, американцы пристально наблюдали за испытаниями этой ракеты, сейчас спутниковая разведывательная группировка многое увидеть позволяет. А может, и агентурная разведка, тоже не исключаю.
Дырокол
На брифинге так-то ничего особого не показали, контейнер и картинки. Если ракета, увеличившаяся на полметра и вдруг из-за этого потерявшая дальность, действительно не нарушает договор, то почему бы не показать её натурально, в разрезе, заменив секретное оборудование муляжом?
Японцы проверят кремлёвских политиков на полиграфе
Как передала секретная японская пресса, сведения о якобы запланированной передаче Россией «северных территорий» Японии попали в кабинет министров по уникальному каналу, аналогов которому в мире нет.
В январе 2019 года в рамках политики возрождения, внедрить которую им посоветовал, по некоторым слухам, М. С. Горбачёв, японские учёные, работавшие 24 часа в сутки и умеренно употреблявшие сакэ, сделали крупное научное открытие. Оно, без сомнения, выведет Японию на первое место в мире по технологиям экстрасенсорики и паранауки (не путать с наукой параноидальной).
По словам профессора Токийского университета Токосо Томимо, он сам и его соавторы путём усовершенствования напитка сакэ и его дегустации достигли полного просветления и научились мгновенно считывать мысли ближних, а также дальних.
— Русский товарищ Песков, — напомнил Токосо Томимо, — полагает, что любые рассуждения по поводу передачи Японии островов Шикотана и Хабомаи представляют собой пожелания, рассуждения или мысли вслух. Вы знаете, господа, он ведь проговорился. Обладая теперь телепатическими способностями, мы действительно слышим московские мысли, и каждая мысль оттуда для нас есть «мысль вслух».
Реакция в Японии на московский визит Абэ: Путин повесил перед ним морковку
Песков прокомментировал японские публикации о "гарантиях на два острова"
Песков прокомментировал японские публикации о "гарантиях на два острова"
Профессор Низшей школы экономики Иван Голозадов-Бесштанный считает, что японцы с их новой мозговой технологией пойдут, точнее, зайдут, далеко. Шикотана и Хабомаи, отметил он, им уже мало. И недаром итоги последних социологических опросов показали: большинство респондентов высказываются за получение всех островов Южных Курил.
— Аргументом, — сказал эксперт, — может послужить простейший довод: мол, вы, русские, говорите одно, а думаете другое.
По мнению профессора, следующим шагом японской дипломатии станет предложении кремлёвским политикам пройти проверку на полиграфе. Результаты теста японцы сравнят с данными, полученными телепатическим путём.
Комментарии наших читателей:
GerKlim
А на что японцы надеялись, что им острова отдадут за подписание каких-то бумажек по мирному договору? Наивные. Жили без договора и будем жить.
Rusland
Какая-то там у них "своя" островная жизнь потекла, пусть Шойгу ещё чего-нибудь разместит, да пару раз чем-нибудь бахнет.
кредо
Плохо не то, что у Японии своя точка зрения на результаты Второй мировой войны, а то, что российские госчиновники из высших эшелонов власти до сих пор не могут внятно высказаться по поводу японских притязаний.
Россия же не ведёт переговоров по поводу "возврата" Финляндии части Карелии, Литве или Германии Калининградской области или Латвии Пыталовского района Псковской области, и все попытки на этот счёт пресекает одним выражением: "От мёртвого осла уши". Но в отношении южной части Курильских островов позиция совершенно другая, и это настораживает. Не знаю, зачем России нужен мирный договор с Японией и обсуждение вопроса передачи Курильских островов Японии. Никто из чиновников высшего эшелона власти до сих пор не удосужился объяснить населению страны цель общения России с Японией по данному вопросу. Но складывается устойчивое мнение, что нам (гражданам России) что-то не договаривают, и эта недоговорённость выйдет нам боком.
Даже не будучи жителем Курильских островов, я чувствую себя неуютно от того, что в отечественных СМИ практически ежедневно "обсасывается" тема передачи части Курильских островов Японии, и складывается впечатление, что граждан России готовят к сдаче этих островов Японии.
Россия же не ведёт переговоров по поводу "возврата" Финляндии части Карелии, Литве или Германии Калининградской области или Латвии Пыталовского района Псковской области, и все попытки на этот счёт пресекает одним выражением: "От мёртвого осла уши". Но в отношении южной части Курильских островов позиция совершенно другая, и это настораживает. Не знаю, зачем России нужен мирный договор с Японией и обсуждение вопроса передачи Курильских островов Японии. Никто из чиновников высшего эшелона власти до сих пор не удосужился объяснить населению страны цель общения России с Японией по данному вопросу. Но складывается устойчивое мнение, что нам (гражданам России) что-то не договаривают, и эта недоговорённость выйдет нам боком.
Даже не будучи жителем Курильских островов, я чувствую себя неуютно от того, что в отечественных СМИ практически ежедневно "обсасывается" тема передачи части Курильских островов Японии, и складывается впечатление, что граждан России готовят к сдаче этих островов Японии.
orionvitt
Вернитесь на землю. Лавров чётко высказался: никаких островов. Мирный договор только на основе результатов Второй мировой войны, которые чётко оговорены и всеми признаны (в том числе и Японией). Или, по- вашему, министр иностранных дел России не является "госчиновником из высших эшелонов власти"?
nils
«Песков назвал такие рассуждения «эвентуальными».
Интересно, чем отличается просто пурга от пурги эвентуальной?
Интересно, чем отличается просто пурга от пурги эвентуальной?
- Автор:
- Алексей Володин, Олег Чувакин
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