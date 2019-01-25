В Киеве демонтировали памятник Александру Суворову
В четверг в Киеве был демонтирован памятник российскому полководцу Александру Суворову, передает ТАСС.
Памятник стоял перед входом в военный лицей (ранее Суворовское училище), в 1992 году названный в честь украинского гетмана Ивана Богуна.
Комментируя это событие, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, отметил, что по-прежнему поддерживает идею переноса памятника в какой-нибудь музей. При этом он заявил, что такая же судьба ждет памятник Суворову, находящийся в Одессе.
Ранее экспертная комиссия Минкультуры Украины приняла окончательной решение о переносе скульптуры из лицея «в другое место». Первоначально предполагалось, что ее отправят на задний двор военного лицея, а «парадное» место перед входом в здание займет памятник Богуну. Как будет на самом деле, пока неизвестно.
Памятник Суворову в Киеве открыт в сентябре 1974 года. Его установка была приурочена к 30-й годовщине победы над фашистской Германией. Высота скульптуры в полной рост – 3,2 м, общая высота памятника – 6,8 м.
Александр Васильевич Суворов (1730-1800) – русский полководец, военный теоретик. Самыми яркими битвами в карьере полководца принято считать сражение при Рымнике, взятие Измаила, битва при Треббии и др. За свою жизнь он не проиграл ни одного сражения, автор книги «Наука побеждать».
Памятники ему стоят и в других странах, например в Швейцарских Альпах. Скульптурная группа установлена в 1999 году на высшей точке перевала Сен-Готард. Она изображает российского полководца и местного жителя, согласившегося стать проводником, во время знаменитого швейцарского похода.
Памятник стоял перед входом в военный лицей (ранее Суворовское училище), в 1992 году названный в честь украинского гетмана Ивана Богуна.
Комментируя это событие, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, отметил, что по-прежнему поддерживает идею переноса памятника в какой-нибудь музей. При этом он заявил, что такая же судьба ждет памятник Суворову, находящийся в Одессе.
Ранее экспертная комиссия Минкультуры Украины приняла окончательной решение о переносе скульптуры из лицея «в другое место». Первоначально предполагалось, что ее отправят на задний двор военного лицея, а «парадное» место перед входом в здание займет памятник Богуну. Как будет на самом деле, пока неизвестно.
Памятник Суворову в Киеве открыт в сентябре 1974 года. Его установка была приурочена к 30-й годовщине победы над фашистской Германией. Высота скульптуры в полной рост – 3,2 м, общая высота памятника – 6,8 м.
Александр Васильевич Суворов (1730-1800) – русский полководец, военный теоретик. Самыми яркими битвами в карьере полководца принято считать сражение при Рымнике, взятие Измаила, битва при Треббии и др. За свою жизнь он не проиграл ни одного сражения, автор книги «Наука побеждать».
Памятники ему стоят и в других странах, например в Швейцарских Альпах. Скульптурная группа установлена в 1999 году на высшей точке перевала Сен-Готард. Она изображает российского полководца и местного жителя, согласившегося стать проводником, во время знаменитого швейцарского похода.
- Использованы фотографии:
- http://kiev-foto.info, https://sergeyurich.livejournal.com
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