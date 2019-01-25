В Китае представлено мнение экспертов об американском эсминце Zumwalt

Я думаю, что многие согласятся со мной: Zumwalt – это неудачный американский проект. Во-первых, корабль уже несколько раз выходил из строя, и об устранении причин поломок в США не говорят. Во-вторых, командование ВМС США само не может разобраться, для каких же целей этот эсминец стоит использовать.

В китайских СМИ опубликован материал, в котором представлено мнение военных экспертов по поводу американского ракетного стелс-эсминца Zumwalt. Материал опубликован за несколько суток до планового введения в состав ВМС США первого серийного эсминца этого проекта. Речь о боевом корабле, получившем название «Майкл Монсур» (DDG-1001). Он был спущен на воду летом прошлого года. По первоначальным планам, войти в состав американского флота эсминец «Майкл Монсур» (второй корабль проекта Zumwalt) должен до конца января 2019 года.В китайских СМИ говорится о том, что военное кораблестроение в КНР отстаёт по уровню технологий от американского примерно на 10-15 лет.При этом заявлено, что с тем же «Замволтом» у американцев «вышел казус». Китайский военный эксперт, мнение которого приводит информационный ресурс SINA, заявляет:Напомним, что не так давно в США представили видоизменённую доктрину использования «Замволта» (вошёл в состав флота в 2016 году): поддержка высадки десанта на побережье, занятое противником.Китайский военный эксперт задаётся вопросом: «Стоило ли для решения таких задач решаться на строительство новейшего боевого корабля с ракетным вооружением, если поддержка высадки десанта осуществима и другими, более дешёвыми, средствами?»В то же время отмечено, что для США именно дороговизна проекта и может иметь главную цель. Явный намёк на коррупционную составляющую – когда корабли уже строят полным ходом, а с их эксплуатационными задачами так и не определились.