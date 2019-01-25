Киев: Сенат США призвал Трампа провести военную операцию в Чёрном море
Группа сенаторов США подготовила проект резолюции, призывающий к блокировке строящегося газопровода "Северный поток-2" и усилению военной помощи Украине , сообщает пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook.
Группа из 70 американских сенаторов готовит обращение к президенту США Дональду Трампу с призывом "безотлагательно провести совместно с союзниками Соединенных Штатов операцию для обеспечения свободы навигации в Черном море", сообщает пресс-служба посольства Украины. Кроме этого, сенаторы обратились к командованию Североатлантического альянса с призывом усилить присутствие и возможности НАТО в акватории Черного моря, а также ввести в действие практику отказов кораблям российских ВМС в заходе в порты европейских и других союзных США стран для пополнения запасов и дозаправки.
В украинском посольстве в США заявили, что американские законодатели якобы "настойчиво призвали" Трампа воспользоваться положениями закона о Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны, чтобы "привлечь дополнительные средства на усиление военного потенциала ВСУ, особенно в укреплении морских возможностей Украины для отражения российской агрессии".
Также отмечается, что введенные санкции за "действия России в Керченском проливе", когда незаконно были захвачены военные корабли и моряки Украины, должны быть сохранены.
Обращает на себя внимание то, что абсолютно такая же новость в украинских СМИ появлялась еще в декабре прошлого года. Там один-в-один говорилось все тоже самое, но только количество сенаторов было поменьше - всего 40 человек. Видимо в этот раз, выдавая желаемое за действительное, украинское посольство в США увеличило количество сенаторов до 70.
Группа из 70 американских сенаторов готовит обращение к президенту США Дональду Трампу с призывом "безотлагательно провести совместно с союзниками Соединенных Штатов операцию для обеспечения свободы навигации в Черном море", сообщает пресс-служба посольства Украины. Кроме этого, сенаторы обратились к командованию Североатлантического альянса с призывом усилить присутствие и возможности НАТО в акватории Черного моря, а также ввести в действие практику отказов кораблям российских ВМС в заходе в порты европейских и других союзных США стран для пополнения запасов и дозаправки.
В украинском посольстве в США заявили, что американские законодатели якобы "настойчиво призвали" Трампа воспользоваться положениями закона о Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны, чтобы "привлечь дополнительные средства на усиление военного потенциала ВСУ, особенно в укреплении морских возможностей Украины для отражения российской агрессии".
Также отмечается, что введенные санкции за "действия России в Керченском проливе", когда незаконно были захвачены военные корабли и моряки Украины, должны быть сохранены.
Обращает на себя внимание то, что абсолютно такая же новость в украинских СМИ появлялась еще в декабре прошлого года. Там один-в-один говорилось все тоже самое, но только количество сенаторов было поменьше - всего 40 человек. Видимо в этот раз, выдавая желаемое за действительное, украинское посольство в США увеличило количество сенаторов до 70.
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