Конгресс США рассмотрит проект о противодействии России в интернете
В нижнюю палату Конгресса США внесен законопроект о защите интернета от проводимой странами Шанхайской организации, в том числе Россией и Китаем, политики в сфере интернет-регулирования, передает РИА Новости.
Документ внесли глава международного комитета демократ Эллиот Энгель и лидер республиканцев в этом комитете Майкл Маккол. При этом законопроект не содержит предложений о введении санкций.
Согласно пояснительной записке, проект призван выработать международную киберполитику, направленную на защиту демократических принципов и отвергающую «попытки Москвы и Пекина добиться большего контроля и цензуры» во всемирной паутине.
В частности разработчики законопроекта имели в виду инициативу РФ и КНР и ряда других стран Шанхайской организации о принятии международного кодекса поведения в области информационной безопасности, предполагающего ограничение распространения в интернете информации, цитирующей идеологию терроризма, экстремизма и сепаратизма. С такой инициативой главы МИД Шанхайской организации выступили в апреле 2018 года.
В США же считают, что подобный кодекс может быть использован в качестве предлога для «ограничения политического инакомыслия».
В американском документе предлагается учредить должность посла по киберпространству, который возглавит усилия Госдепа в области «кибердипломатии», в том числе в ООН при содействии постпреда США.
В законопроекте говорится, что страны должны защищать права человека в интернете точно так же, как в реальной жизни.
Отдельный пункт документа требует от других стран не хранить личные данные своих граждан и не ограничивать трансграничные потоки.
Напомним, в 2015 году в России был принят закон, который обязывает хранить личные данные граждан страны на территории РФ. Ресурсы, нарушающие этот закон, вносятся в специальный реестр, и в случае отказа устранить выявленные нарушения блокируются.
Документ внесли глава международного комитета демократ Эллиот Энгель и лидер республиканцев в этом комитете Майкл Маккол. При этом законопроект не содержит предложений о введении санкций.
Согласно пояснительной записке, проект призван выработать международную киберполитику, направленную на защиту демократических принципов и отвергающую «попытки Москвы и Пекина добиться большего контроля и цензуры» во всемирной паутине.
В частности разработчики законопроекта имели в виду инициативу РФ и КНР и ряда других стран Шанхайской организации о принятии международного кодекса поведения в области информационной безопасности, предполагающего ограничение распространения в интернете информации, цитирующей идеологию терроризма, экстремизма и сепаратизма. С такой инициативой главы МИД Шанхайской организации выступили в апреле 2018 года.
В США же считают, что подобный кодекс может быть использован в качестве предлога для «ограничения политического инакомыслия».
В американском документе предлагается учредить должность посла по киберпространству, который возглавит усилия Госдепа в области «кибердипломатии», в том числе в ООН при содействии постпреда США.
В законопроекте говорится, что страны должны защищать права человека в интернете точно так же, как в реальной жизни.
Отдельный пункт документа требует от других стран не хранить личные данные своих граждан и не ограничивать трансграничные потоки.
Напомним, в 2015 году в России был принят закон, который обязывает хранить личные данные граждан страны на территории РФ. Ресурсы, нарушающие этот закон, вносятся в специальный реестр, и в случае отказа устранить выявленные нарушения блокируются.
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