Американские СМИ назвали условия вывода войск из Афганистана
США ведут переговоры с руководством «Талибана» (движение запрещено в РФ), пытаясь получить от него гарантии не предоставлять на территории Афганистана убежища террористическим группировкам, пишет New York Times.
По данным газеты, такие гарантии американской стороне нужны на случай вывода из Афганистана военного контингента. Консультации на эту тему ведутся в настоящее время. Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель Госдепа Залмай Халилзад.
Как отметил источник издания, пока об окончательных договоренностях говорить рано: стороны еще не определились с количеством военнослужащих, которые смогут покинуть эту страну. Вместе с тем, американцы заявили о готовности пойти на уступки талибам, если те дадут «твердые гарантии» не превращать Афганистан в плацдарм для таких террористических формирований, как «Аль-Каида» (запрещена в РФ).
При этом газета подчеркивает, что в случае вывода американского контингента проверить соблюдение этих гарантий будет очень сложно.
Что же касается вывода войск США из Сирии, то согласно заявлению командования, Пентагон не имеют каких-либо твердых сроков. Они будут зависеть от оперативной ситуации на местах, а также от мнения союзников.
Представитель Минобороны США рассказал РИА Новости, что в настоящее время осуществляется «упорядоченный вывод» сил с северо-востока САР.
По его словам, в ходе этого процесса численность контингента будет колебаться «из соображений безопасности». При этом он подчеркнул, что США не собираются с кем бы то ни было, обсуждать конкретные перемещения войск.
Ранее американские СМИ сообщило о направлении в Сирию нового подразделения, которое, по словам источников, должно обеспечить безопасный вывод основного контингента.
По данным газеты, такие гарантии американской стороне нужны на случай вывода из Афганистана военного контингента. Консультации на эту тему ведутся в настоящее время. Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель Госдепа Залмай Халилзад.
Как отметил источник издания, пока об окончательных договоренностях говорить рано: стороны еще не определились с количеством военнослужащих, которые смогут покинуть эту страну. Вместе с тем, американцы заявили о готовности пойти на уступки талибам, если те дадут «твердые гарантии» не превращать Афганистан в плацдарм для таких террористических формирований, как «Аль-Каида» (запрещена в РФ).
При этом газета подчеркивает, что в случае вывода американского контингента проверить соблюдение этих гарантий будет очень сложно.
Что же касается вывода войск США из Сирии, то согласно заявлению командования, Пентагон не имеют каких-либо твердых сроков. Они будут зависеть от оперативной ситуации на местах, а также от мнения союзников.
Представитель Минобороны США рассказал РИА Новости, что в настоящее время осуществляется «упорядоченный вывод» сил с северо-востока САР.
По его словам, в ходе этого процесса численность контингента будет колебаться «из соображений безопасности». При этом он подчеркнул, что США не собираются с кем бы то ни было, обсуждать конкретные перемещения войск.
Ранее американские СМИ сообщило о направлении в Сирию нового подразделения, которое, по словам источников, должно обеспечить безопасный вывод основного контингента.
- Использованы фотографии:
- U.S. Army
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