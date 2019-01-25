Корабли ВМС США провели очередную провокацию у берегов Китая

Американские Военно-морские силы будут летать, ходить и действовать везде, где это позволено международным законом

Эсминец и судно снабжения ВМС США демонстративно прошли в водах Тайваньского пролива, несмотря на неоднократные протесты со стороны официального Пекина, сообщает старейшее гонконгское издание South China Morning Post Китайское издание сообщает, что два корабля ВМС США демонстративно прошли в водах Тайваньского пролива, несмотря на протесты Китая. В ответ командование НОАК направило к южным берегам Тайваня истребители китайских ВВС. Представитель тихоокеанского флота США Тим Горман, комментируя данный инцидент, заявил, что эскадренный миноносец McCampbell и корабль снабжения топливом ВМС США совершили "обычный проход" в соответствии с международным правом. По его словам, Военно-морские силы США придерживаются концепции свободного и открытого судоходства во всем Индо-Тихоокеанском регионе.- заявил Горман.Официальный Пекин напомнил США, что в Поднебесной придерживаются принципа "единого и неделимого Китая" и в очередной раз попросил Вашингтон придерживаться этого принципа, несоблюдение которого может "навредить китайско-американским отношениям".Как отмечает Reuters , несмотря на предупреждения Китая, США уже в четвертый раз проходят около берегов Тайваня.Кстати, читателям "ВО" американский эсминец USS McCampbell должен быть знаком по "громким" заявлениям американской прессы, прозвучавшим в начале декабря прошлого года и сообщавшим, что эсминец "совершил проход в непосредственной близости от залива Петра Великого в районе Владивостока". На самом деле этот эсминец прошел в ста километрах от российских территориальных вод под контролем большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и самолетов морской авиации.