В Красноярском крае школьник устроил стрельбу
Из Красноярского края приходят сообщения об инциденте с применением огнестрельного оружия в одной из местных школ. Известно о том, что учащийся школы посёлка Абалаково (Енисейский район) принёс в учебное заведение ружьё и открыл огонь.
Краевые СМИ сообщают, что стрельба была устроена на одной из перемен. При этом, по последним данным, жертв и пострадавших нет.
Сообщается, что учащийся школы №1 принёс ружьё в школу, не скрывая его по дороге. Почему ребёнок с ружьём в таком случае ни у кого из жителей села Абалаково не вызвал подозрений, - вопрос.
О том, что учащийся пришёл в школу с ружьём, сообщила в полицию завуч. Заявлено, что выстрелы были произведены в тот момент, когда с мальчиком пытался поговорить участковый.
В администрации Енисейского района подтвердили факт происшествия с применением огнестрельного оружия в школе посёлка.
Сообщения о стрельбе в учебных заведениях России вызывают особую тревогу, в том числе и после массового убийства, устроенного студентом 4-го курса Керченского политехнического колледжа Владиславом Росляковым. После тех событий в учебных заведениях РФ пересматривается система охраны, ужесточается пропускной режим. Однако как быть с системой охраны в тех же сельских школах, где ограничен штат самих педагогов, не говоря о дополнительном (техническом) штате в силу известных финансовых проблем.
С устроившим стрельбу школьником работает детский психолог. Проводится проверка фактов произошедшего.
Краевые СМИ сообщают, что стрельба была устроена на одной из перемен. При этом, по последним данным, жертв и пострадавших нет.
Сообщается, что учащийся школы №1 принёс ружьё в школу, не скрывая его по дороге. Почему ребёнок с ружьём в таком случае ни у кого из жителей села Абалаково не вызвал подозрений, - вопрос.
О том, что учащийся пришёл в школу с ружьём, сообщила в полицию завуч. Заявлено, что выстрелы были произведены в тот момент, когда с мальчиком пытался поговорить участковый.
В администрации Енисейского района подтвердили факт происшествия с применением огнестрельного оружия в школе посёлка.
Сообщения о стрельбе в учебных заведениях России вызывают особую тревогу, в том числе и после массового убийства, устроенного студентом 4-го курса Керченского политехнического колледжа Владиславом Росляковым. После тех событий в учебных заведениях РФ пересматривается система охраны, ужесточается пропускной режим. Однако как быть с системой охраны в тех же сельских школах, где ограничен штат самих педагогов, не говоря о дополнительном (техническом) штате в силу известных финансовых проблем.
С устроившим стрельбу школьником работает детский психолог. Проводится проверка фактов произошедшего.
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter