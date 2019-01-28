Гражданское короткоствольное оружие в России. Часть 2

Кадр из фильма «Святые из Бундока»

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Гильзы, пули и сердечники пуль патронов калибра 18х45. Слева направо – компоненты патрона производства «НОТ» (самый первый сердечник из пули производства НИИПХ), компоненты патрона от компании «А+А», компоненты современного патрона без сердечника производства «НОТ»

ОООП М-09 калибра 18,5х55

ОООП Grand Power Т-15F, Т-12F, Т-11F

Резиновые пули. Слева-направо – 10 мм (патроны 9РА и 10х28 «Спорт»), 12 мм (10х28), 13 мм (.45 Rubber) и 15 мм (.45х30 и .410х45)

ТТК-F с установленными владельцем самодельными накладками рукоятки.

ООП П-М17Т производства «Уралмехкомплект».