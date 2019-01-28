Гражданское короткоствольное оружие в России. Часть 2
И грянул гром…
«Золотой век» на рынке травматического оружия продлился недолго. После ряда инцидентов, ставших достоянием общественности, поднялся ставший традиционным для нашей страны хайп.
Не сказать, что инциденты были из ряда вон выходящими: несколько драк с применением травматики, несколько случаев стрельбы на свадьбах, несколько случаев превышения при необходимой обороне (что, учитывая нашу правоприменительную практику по самообороне, достаточно сомнительный аргумент). Уверен, за тот же период битами, ножами и прочими хозяйственно-бытовыми предметами был собран куда больший урожай покойников и калек.
Интересно выглядит один из инцидентов, когда 39-летний подполковник МВД Анатолий Маурин застрелил водителя снегоуборочной машины. По данным из СМИ, Маурин стрелял из газового пистолета, переделанного под стрельбу травматическими патронами. По словам подполковника, он хотел всего лишь напугать коммунальщика, поэтому и целился в ногу, заведомо зная, что серьезных повреждений здоровью это не нанесет. Но все вышло не так: пуля повредила артерию, и водитель умер от кровопотери прямо в кабине своей спецмашины. К этому инциденту мы ещё вернёмся.
В общем, факт остаётся фактом: в результате участившихся случаев освещения в прессе было принято решение «отреагировать», и в середине 2011 года президентом Д.А. Медведевым в кратчайшие сроки были подписаны изменения в закон «Об оружии».
Основные нововведения:
— введение для всех разновидностей травматического оружия единого обозначения ОООП (огнестрельное оружие ограниченного поражения);
— жесткое ограничение дульной энергии для всех видов травматического оружия на уровне 91 джоуля;
— ограничение на количество приобретаемых ОООП для владельца в количестве не более двух единиц;
— сдача экзамена, включающего практическую и теоретическую часть, при получении лицензии и пересдача один раз в пять лет;
— запрет на продажу в России иностранного травматического оружия;
— запрет металлических сердечников в патронах для травматического оружия.
Пункт о внесении запрета на продажу иностранного травматического оружия однозначно намекает на то, что отечественный производитель приложил свои ручки к данному законопроекту, так как других объективных предпосылок убирать с рынка иностранное оружие не было, сертификацию они проходят на общих основаниях.
Нововведения нанесли сокрушительный удар по всему рынку травматики. Снизившаяся эффективность, уход с рынка качественных иностранных образцов оружия, танцы с бубном при получении и продлении лицензии, ограничение на количество не более двух штук, заставили многих отказаться от своих лицензий, оружия, или планов на их получение.
В дальнейшем законодательство в области травматического оружия только ужесточалось. В частности, поправки депутата Ирины Яровой в 2014 году увеличили возраст приобретения ОООП до 21 года, ограничили места, где можно находиться с ОООП, усилили ответственность за ношение в состоянии алкогольного опьянения и утерю оружия.
Что можно сказать про изменения в законодательстве? С одной стороны, данное направление было достаточно бесконтрольным и требовало правового урегулирования. С другой стороны, принятые решения не всегда выглядят оправданными и разумными.
Например, требование по сдаче экзамена объективно необходимо, т.к. некоторые покупатели травматического оружия вообще не представляют, как с ним обращаться, а отсюда вытекают несчастные случаи при обращении и случаи превышения самообороны.
В качестве примера можно привести рассказ инструктора по стрельбе, когда на экзамене на приобретение ОООП кандидат стал вставлять патроны в магазин пистолета задом наперёд.
Даже требование о пересдаче один раз в пять лет хоть и неприятно, но по крайней мере заставит владельцев время от времени изучать то, что навыдумывали наши законотворцы.
Самый болезненный пункт для многих владельцев – уменьшение мощности до 91 джоуля и строгий контроль за выполнением этого требования. Скорее всего это было неизбежно, так как без него, стараниями производителей и потребителей, дульная энергия «травматического» оружия скоро превзошла бы боевое, с обеспечением возможности пробития резиновым шариком бронежилетов I и II класса (юмор).
Абсолютно нелепо выглядит пункт о возможности приобретения не более двух единиц ОООП, вместо ранее существовавшего ограничения на пять единиц. Наверное, до его принятия в глазах законотворцев владелец травматики выглядел примерно так:
Единственное на что повлиял этот пункт, так это на уменьшение доходов производителей ОООП. В конце концов, чтобы минимизировать вероятность появления персонажей из вышеприведённого фильма, достаточно было запретить одновременное ношение более одной-двух единиц ОООП.
Ну и наконец, ограничения на ношение в определённых местах однозначно не приводят к повышению безопасности окружающих. Именно ган-фри (gun-free) зоны, т.е. зоны свободные от оружия, привлекают преступные элементы и психически неустойчивых граждан, как наиболее безопасные места для осуществления их незаконно деятельности, например, тех-же массовых расстрелов. Логично, что если уж человек решил осуществить массовое убийство, то административный штраф и лишение лицензии его вряд ли остановят, как и охранник с баллончиком у рамки металлоискателя на входе.
Более логичным дополнением к закону «Об оружии» было бы обязать владельцев всех заведений, где не допускается ношение оружия, организовать регламентированный приём ОООП на временное хранение в сейфе с кодовым замком и двумя ключами.
Но вернёмся к самому ОООП. Принятые законодательные изменения потребовали от производителей внести конструктивные изменения в оружие и заново пройти сертификацию. Большая часть моделей оружия, пусть и с ослабленными характеристиками осталась на рынке.
Иностранные модели травматического оружия по мановению волшебной палочки стали российскими и начали производиться в России по крупноузловой сборке с постепенным увеличением доли отечественных комплектующих.
Некоторые производители, например, тульская компания «А+А», производитель пистолетов типа «Кордон» и патронов калибра 18х45, полностью ушли с рынка травматического оружия, сосредоточившись на безлицензионном аэрозольном оружии самообороны.
Параллельно возник такой тренд, как перепродажа «дореформенных» оружия и патронов. Продажи осуществляются до сих пор по завышенным в два, четыре, десять раз ценам.
Уравниловка по части дульной энергии привела к тому, что выбор патрона того или иного калибра по сути потерял большое значение. Разница в массе резинового шарика в пределах нескольких грамм компенсируется уменьшением скорости для получения итоговых 91 джоулей. Соответственно, либо чуть меньшее пробивное действие, чуть больше останавливающее, и наоборот. По сути это соревнование, в жёстко ограниченных законодателями границах, напоминает измерение скорости работы смартфонов в бенчмарках, в т.н. «попугаях».
Тем не менее, производители продолжают придумывать всё новые типы патронов с резиновой пулей, пытаясь «впихнуть невпихуемое» и сделать ОООП чуть более эффективным оружием самообороны, не выходя за 91 джоуль, ну а заодно и продажи немного поднять.
Запрет на стальные сердечники привёл к изменению патронов 18х45 и 18,5х55. Пули увеличились в размерах, в них используется твёрдая резина с порошком свинца, для увеличения массы. Проведённый лично сравнительный отстрел старых патронов 18х45 со стальным сердечником и новых без него не выявил радикального преимущества первых по пробивной способности.
В целом можно сказать, что эффективность существующего травматического оружия как средства самообороны находится примерно на одном низком уровне, вне зависимости от того, относится ли оно к бывшему бесствольному оружию или малокалиберной травматике. Потенциально чуть большее останавливающее действие патронов «Осы» компенсируется большим боекомплектом малокалиберных образцов травматики.
Линейка пистолетов семейства «Оса» пополнилась несколькими образцами ОООП, например, М-09 с патронами 18,5х55 и ЛЦУ зелёного цвета (точку хорошо видно днём). Стоимость данного пистолета сравнима с малокалиберной травматикой и существенно превышает стоимость ранее выпущенных моделей. Впрочем, они по-прежнему находятся в продаже, как и патроны к ним.
Патроны ко всем ОООП с электровоспламенением всё также дороже патронов к малокалиберной травматике в три-пять раз, что накладывает ограничения на возможность интенсивно тренироваться.
После первого пистолета ПБ-4, в пистолетах типа «Оса» стал применяться электронный способ коммутации стволов. Алгоритм работы схемы такой – вначале электроника опрашивает слабым током первый патрон, если цепь замкнута, то осуществляется выстрел, если нет, то проверяется следующий патрон и так далее. Теоретически это должно обеспечить гарантию первого выстрела при наличии хотя бы одного исправного патрона в блоке стволов.
На практике у меня несколько раз возникала ситуация, когда выстрел не происходил вообще, т.е. электроника ошибочно определяла первый патрон как исправный, по факту, по какой-то причине он не срабатывал и не давал сработать другим патронам. К счастью это происходило на тренировках, сами случаи были достаточно давно, и в последние лет пять не повторялись.
Другим потенциально слабым элементом является магнитоимпульсный генератор – МИГ, применяемый в пистолетах «Оса» для инициализации выстрела. Иногда он склонен к внезапному разрушению без предупреждения. В этом смысле надёжнее устаревшая модель ПБ-4-1, в которой электровоспламенение осуществляется от литиевой батарейки CR-123A, безотказной, морозоустойчивой, с большим сроком службы.
Производителю можно порекомендовать отказаться от МИГ в пользу батареи CR123A, упростить схему, оставив простое переключение без диагностики патронов «по кругу». Диагностику вынести в отдельный элемент. Например, при обхвате рукоятки, или при включении ЛЦУ осуществляется диагностика всех патронов в блоке стволов, и их состояние (да/нет) отображается четырьмя неяркими красно-зелёными светодиодами. Это также позволит использовать разные типы патронов в блоке стволов без опаски, что выстрелит не тот, которым планировалось стрелять.
Пистолеты словацкой компании Grand Power стали производиться в России вначале компанией «АКБС», затем «Заводом имени Дягтерёва», а затем компанией «Фортуна» на мощностях «АКБС». В целом модели калибра 10×28 – Т-12F и компактная Т-11F сравнимы по качеству (по отзывам владельцев) с оригинальным словацким пистолетом. Из последних новинок – Т-15F калибра .45×30. Патрон нового калибра .45×30 для Grand Power Т-15 F снаряжается резиновым шаром диаметром 15 мм в гильзу, изготовленную из обрезанной гильзы калибра 30–06.
К послереформенным образцам можно также отнести пистолет ТТК-F, также производства компании «Фортуна». ОООП ТТК-F разработан на базе конструкции пистолета ТТ (Тульский, Токарева). Рамка и затвор пистолета оригинального дизайна выполнены с уменьшением габаритов относительно базового ТТ и изготовлены из стали.
Интересный вариант ОООП был предложен компанией «Уралмехкомплект». Длительное время любимый многими травматический вариант пистолета Макарова (МР-79Т) выпускался «Ижмехом». К данному оружию было много нареканий на качество изготовления, в том числе, вырывающиеся вварные зубья в стволе, или трескающиеся давленные. Всё это приводило к постоянному доделыванию и «допиливанию» оружия владельцами. На guns.ru существовали многочисленные инструкции по выполнению необходимых улучшений, продавался ЗИП – втулки на ствол, пружины и тому подобное.
На базе ПМ компания «Уралмехкомплект» разработала травматический пистолет П-М17Т. От выпускаемого «Ижмехом» МР-79Т новинку отличают затвор и рамка, изготовленные фрезеровкой на высокоточных станках, спусковая скоба «старого образца», небольшой «бобровый хвост» в задней части рамки, передняя часть затвора, характерная для ПМ ранних выпусков и насечка на затворе для удобного перезаряжания передним хватом.
По предварительным данным, изделие получилось достаточно качественное, таким, каким и должен быть пистолет Макарова после десятилетий производства, пусть и в травматическом варианте.
Масса пистолета П-М17Т составляет 750 г, используются стандартные магазины от ПМ вместимостью 8 патронов. Изготовитель гарантирует кучность стрельбы на дистанции 5 м не более 60 мм.
Попытки развития производителями травматического оружия в условиях жёстких административных ограничений и стагнации рынка травматического оружия, а также появление в результате вполне качественных образцов оружия этого типа показывают, насколько живучим и приспосабливающимся является частный бизнес. В условиях легализации нарезного короткоствольного оружия в России, вопрос появления качественных пистолетов уже давно вышел бы из стадии обещаний и предположений (сколько их было и есть — "Грач"/ГШ-18/"Стриж"/"Удав"/ПЛ-15) к созданию и производству реальных образцов, что предоставило бы вооружённым силам и полиции возможность выбора оптимального по характеристикам и качеству оружия.
Что касается гражданского травматического оружия в целом, то сама его концепция ущербна по сути, так как невозможно получить достаточное останавливающее действие без риска убийства или нанесения тяжких телесных повреждений нападающему.
Изначально травматическое оружие — это оружие профессионалов, идущее дополнительно к основному боевому оружию. Ни один сотрудник полиции в здравом уме (при наличие адекватного законодательства) не будет применять травматику к нарушителю, представляющему угрозу его жизни, например, ножом или молотком – он применит штатное, боевое оружие. Травматика применяется для разгона бунтов и протестов, но это совсем другое оружие – крупного калибра. Также она может применяться в особых условиях, например, на предприятиях, где возможен взрыв, в самолётах и т.д. В любом случае это специфичное оружие является элементом экипировки профессионального полицейского и спецназовца.
По моему мнению наилучшим названием для российского травматического оружия стало бы ООНП – огнестрельное оружие непредсказуемого поражения. Сниженные по сравнению с боевым оружием характеристики – уменьшенная дульная энергия, худшая точность, ослабленные зоны и наличие преград в самом оружии превращают его применение в лотерею. Вначале – выстрелит/не выстрелит, заклинит или не заклинит, затем – куда попадёт, как поведёт себя резиновая пуля, разорвёт её в стволе или нет, попадёт в мягкую ткань или в кость, как повлияет на неё одежда и так далее.
Если при выстреле в ногу из боевого оружия вы с высокой вероятностью ограничите подвижность противника, то с ОООП нет никакой предсказуемости. Противник может умереть от случайно задетых сосудов как в случае, приведённом в начале статьи, так и вообще не отреагировать на выстрел, продолжив нападение.
Непредсказуемость результата вынуждает пользователей, особенно если противник плотно одет, стрелять в голову, что многократно повышает вероятность летального исхода и последующей отправки самооборонщика на нары.
Дальнейшие перспективы рынка оружия можно оценивать в нескольких версиях.
В пессимистичном сценарии требования к владельцам и оружию будут всё более и более ужесточаться. Уже озвучивались инициативы об обязательном ношении специальных жилетов владельцами ОООП, запрете ношения ОООП и разрешении только хранения по месту жительства (кому оно тогда будет нужно?) и другие сколь абсурдные, столь и бессмысленные предложения. В конечном итоге это будет означать смерть ОООП.
В стабильном сценарии ситуация с ОООП заморозится на неопределённый срок, и лет через десять-пятнадцать мы с интересом посмотрим каких чудес достигнет отечественная инженерная мысль в попытках создать идеальный «травмат».
Оптимистичный сценарий. Вероятность повышения разрешённой дульной энергии крайне невелика, хотя, пути законопроектов в России неисповедимы, хотя, на мой взгляд, единственным оптимистичным сценарием может стать легализация нарезного короткоствольного оружия. Не «свободная продажа», как об этом часто говорят в некомпетентных СМИ, а именно легальная, контролируемая, лицензируемая продажа. О возможности реализации такого сценария в России, морально-правовых и технических аспектах, о том, как это может быть связано со спортивным огнестрельным короткоствольным оружием, поговорим в следующей статье.
«Золотой век» на рынке травматического оружия продлился недолго. После ряда инцидентов, ставших достоянием общественности, поднялся ставший традиционным для нашей страны хайп.
Не сказать, что инциденты были из ряда вон выходящими: несколько драк с применением травматики, несколько случаев стрельбы на свадьбах, несколько случаев превышения при необходимой обороне (что, учитывая нашу правоприменительную практику по самообороне, достаточно сомнительный аргумент). Уверен, за тот же период битами, ножами и прочими хозяйственно-бытовыми предметами был собран куда больший урожай покойников и калек.
Интересно выглядит один из инцидентов, когда 39-летний подполковник МВД Анатолий Маурин застрелил водителя снегоуборочной машины. По данным из СМИ, Маурин стрелял из газового пистолета, переделанного под стрельбу травматическими патронами. По словам подполковника, он хотел всего лишь напугать коммунальщика, поэтому и целился в ногу, заведомо зная, что серьезных повреждений здоровью это не нанесет. Но все вышло не так: пуля повредила артерию, и водитель умер от кровопотери прямо в кабине своей спецмашины. К этому инциденту мы ещё вернёмся.
В общем, факт остаётся фактом: в результате участившихся случаев освещения в прессе было принято решение «отреагировать», и в середине 2011 года президентом Д.А. Медведевым в кратчайшие сроки были подписаны изменения в закон «Об оружии».
Основные нововведения:
— введение для всех разновидностей травматического оружия единого обозначения ОООП (огнестрельное оружие ограниченного поражения);
— жесткое ограничение дульной энергии для всех видов травматического оружия на уровне 91 джоуля;
— ограничение на количество приобретаемых ОООП для владельца в количестве не более двух единиц;
— сдача экзамена, включающего практическую и теоретическую часть, при получении лицензии и пересдача один раз в пять лет;
— запрет на продажу в России иностранного травматического оружия;
— запрет металлических сердечников в патронах для травматического оружия.
Пункт о внесении запрета на продажу иностранного травматического оружия однозначно намекает на то, что отечественный производитель приложил свои ручки к данному законопроекту, так как других объективных предпосылок убирать с рынка иностранное оружие не было, сертификацию они проходят на общих основаниях.
Нововведения нанесли сокрушительный удар по всему рынку травматики. Снизившаяся эффективность, уход с рынка качественных иностранных образцов оружия, танцы с бубном при получении и продлении лицензии, ограничение на количество не более двух штук, заставили многих отказаться от своих лицензий, оружия, или планов на их получение.
В дальнейшем законодательство в области травматического оружия только ужесточалось. В частности, поправки депутата Ирины Яровой в 2014 году увеличили возраст приобретения ОООП до 21 года, ограничили места, где можно находиться с ОООП, усилили ответственность за ношение в состоянии алкогольного опьянения и утерю оружия.
Что можно сказать про изменения в законодательстве? С одной стороны, данное направление было достаточно бесконтрольным и требовало правового урегулирования. С другой стороны, принятые решения не всегда выглядят оправданными и разумными.
Например, требование по сдаче экзамена объективно необходимо, т.к. некоторые покупатели травматического оружия вообще не представляют, как с ним обращаться, а отсюда вытекают несчастные случаи при обращении и случаи превышения самообороны.
В качестве примера можно привести рассказ инструктора по стрельбе, когда на экзамене на приобретение ОООП кандидат стал вставлять патроны в магазин пистолета задом наперёд.
Даже требование о пересдаче один раз в пять лет хоть и неприятно, но по крайней мере заставит владельцев время от времени изучать то, что навыдумывали наши законотворцы.
Самый болезненный пункт для многих владельцев – уменьшение мощности до 91 джоуля и строгий контроль за выполнением этого требования. Скорее всего это было неизбежно, так как без него, стараниями производителей и потребителей, дульная энергия «травматического» оружия скоро превзошла бы боевое, с обеспечением возможности пробития резиновым шариком бронежилетов I и II класса (юмор).
Абсолютно нелепо выглядит пункт о возможности приобретения не более двух единиц ОООП, вместо ранее существовавшего ограничения на пять единиц. Наверное, до его принятия в глазах законотворцев владелец травматики выглядел примерно так:
Кадр из фильма «Святые из Бундока»
Единственное на что повлиял этот пункт, так это на уменьшение доходов производителей ОООП. В конце концов, чтобы минимизировать вероятность появления персонажей из вышеприведённого фильма, достаточно было запретить одновременное ношение более одной-двух единиц ОООП.
Ну и наконец, ограничения на ношение в определённых местах однозначно не приводят к повышению безопасности окружающих. Именно ган-фри (gun-free) зоны, т.е. зоны свободные от оружия, привлекают преступные элементы и психически неустойчивых граждан, как наиболее безопасные места для осуществления их незаконно деятельности, например, тех-же массовых расстрелов. Логично, что если уж человек решил осуществить массовое убийство, то административный штраф и лишение лицензии его вряд ли остановят, как и охранник с баллончиком у рамки металлоискателя на входе.
Более логичным дополнением к закону «Об оружии» было бы обязать владельцев всех заведений, где не допускается ношение оружия, организовать регламентированный приём ОООП на временное хранение в сейфе с кодовым замком и двумя ключами.
Но вернёмся к самому ОООП. Принятые законодательные изменения потребовали от производителей внести конструктивные изменения в оружие и заново пройти сертификацию. Большая часть моделей оружия, пусть и с ослабленными характеристиками осталась на рынке.
Иностранные модели травматического оружия по мановению волшебной палочки стали российскими и начали производиться в России по крупноузловой сборке с постепенным увеличением доли отечественных комплектующих.
Некоторые производители, например, тульская компания «А+А», производитель пистолетов типа «Кордон» и патронов калибра 18х45, полностью ушли с рынка травматического оружия, сосредоточившись на безлицензионном аэрозольном оружии самообороны.
Параллельно возник такой тренд, как перепродажа «дореформенных» оружия и патронов. Продажи осуществляются до сих пор по завышенным в два, четыре, десять раз ценам.
Раздел «Купля-продажа» форума guns.ru
Уравниловка по части дульной энергии привела к тому, что выбор патрона того или иного калибра по сути потерял большое значение. Разница в массе резинового шарика в пределах нескольких грамм компенсируется уменьшением скорости для получения итоговых 91 джоулей. Соответственно, либо чуть меньшее пробивное действие, чуть больше останавливающее, и наоборот. По сути это соревнование, в жёстко ограниченных законодателями границах, напоминает измерение скорости работы смартфонов в бенчмарках, в т.н. «попугаях».
Тем не менее, производители продолжают придумывать всё новые типы патронов с резиновой пулей, пытаясь «впихнуть невпихуемое» и сделать ОООП чуть более эффективным оружием самообороны, не выходя за 91 джоуль, ну а заодно и продажи немного поднять.
Запрет на стальные сердечники привёл к изменению патронов 18х45 и 18,5х55. Пули увеличились в размерах, в них используется твёрдая резина с порошком свинца, для увеличения массы. Проведённый лично сравнительный отстрел старых патронов 18х45 со стальным сердечником и новых без него не выявил радикального преимущества первых по пробивной способности.
Гильзы, пули и сердечники пуль патронов калибра 18х45. Слева направо – компоненты патрона производства «НОТ» (самый первый сердечник из пули производства НИИПХ), компоненты патрона от компании «А+А», компоненты современного патрона без сердечника производства «НОТ»
В целом можно сказать, что эффективность существующего травматического оружия как средства самообороны находится примерно на одном низком уровне, вне зависимости от того, относится ли оно к бывшему бесствольному оружию или малокалиберной травматике. Потенциально чуть большее останавливающее действие патронов «Осы» компенсируется большим боекомплектом малокалиберных образцов травматики.
Линейка пистолетов семейства «Оса» пополнилась несколькими образцами ОООП, например, М-09 с патронами 18,5х55 и ЛЦУ зелёного цвета (точку хорошо видно днём). Стоимость данного пистолета сравнима с малокалиберной травматикой и существенно превышает стоимость ранее выпущенных моделей. Впрочем, они по-прежнему находятся в продаже, как и патроны к ним.
ОООП М-09 калибра 18,5х55
Патроны ко всем ОООП с электровоспламенением всё также дороже патронов к малокалиберной травматике в три-пять раз, что накладывает ограничения на возможность интенсивно тренироваться.
После первого пистолета ПБ-4, в пистолетах типа «Оса» стал применяться электронный способ коммутации стволов. Алгоритм работы схемы такой – вначале электроника опрашивает слабым током первый патрон, если цепь замкнута, то осуществляется выстрел, если нет, то проверяется следующий патрон и так далее. Теоретически это должно обеспечить гарантию первого выстрела при наличии хотя бы одного исправного патрона в блоке стволов.
На практике у меня несколько раз возникала ситуация, когда выстрел не происходил вообще, т.е. электроника ошибочно определяла первый патрон как исправный, по факту, по какой-то причине он не срабатывал и не давал сработать другим патронам. К счастью это происходило на тренировках, сами случаи были достаточно давно, и в последние лет пять не повторялись.
Другим потенциально слабым элементом является магнитоимпульсный генератор – МИГ, применяемый в пистолетах «Оса» для инициализации выстрела. Иногда он склонен к внезапному разрушению без предупреждения. В этом смысле надёжнее устаревшая модель ПБ-4-1, в которой электровоспламенение осуществляется от литиевой батарейки CR-123A, безотказной, морозоустойчивой, с большим сроком службы.
Производителю можно порекомендовать отказаться от МИГ в пользу батареи CR123A, упростить схему, оставив простое переключение без диагностики патронов «по кругу». Диагностику вынести в отдельный элемент. Например, при обхвате рукоятки, или при включении ЛЦУ осуществляется диагностика всех патронов в блоке стволов, и их состояние (да/нет) отображается четырьмя неяркими красно-зелёными светодиодами. Это также позволит использовать разные типы патронов в блоке стволов без опаски, что выстрелит не тот, которым планировалось стрелять.
Пистолеты словацкой компании Grand Power стали производиться в России вначале компанией «АКБС», затем «Заводом имени Дягтерёва», а затем компанией «Фортуна» на мощностях «АКБС». В целом модели калибра 10×28 – Т-12F и компактная Т-11F сравнимы по качеству (по отзывам владельцев) с оригинальным словацким пистолетом. Из последних новинок – Т-15F калибра .45×30. Патрон нового калибра .45×30 для Grand Power Т-15 F снаряжается резиновым шаром диаметром 15 мм в гильзу, изготовленную из обрезанной гильзы калибра 30–06.
ОООП Grand Power Т-15F, Т-12F, Т-11F
Резиновые пули. Слева-направо – 10 мм (патроны 9РА и 10х28 «Спорт»), 12 мм (10х28), 13 мм (.45 Rubber) и 15 мм (.45х30 и .410х45)
К послереформенным образцам можно также отнести пистолет ТТК-F, также производства компании «Фортуна». ОООП ТТК-F разработан на базе конструкции пистолета ТТ (Тульский, Токарева). Рамка и затвор пистолета оригинального дизайна выполнены с уменьшением габаритов относительно базового ТТ и изготовлены из стали.
ТТК-F с установленными владельцем самодельными накладками рукоятки.
Интересный вариант ОООП был предложен компанией «Уралмехкомплект». Длительное время любимый многими травматический вариант пистолета Макарова (МР-79Т) выпускался «Ижмехом». К данному оружию было много нареканий на качество изготовления, в том числе, вырывающиеся вварные зубья в стволе, или трескающиеся давленные. Всё это приводило к постоянному доделыванию и «допиливанию» оружия владельцами. На guns.ru существовали многочисленные инструкции по выполнению необходимых улучшений, продавался ЗИП – втулки на ствол, пружины и тому подобное.
На базе ПМ компания «Уралмехкомплект» разработала травматический пистолет П-М17Т. От выпускаемого «Ижмехом» МР-79Т новинку отличают затвор и рамка, изготовленные фрезеровкой на высокоточных станках, спусковая скоба «старого образца», небольшой «бобровый хвост» в задней части рамки, передняя часть затвора, характерная для ПМ ранних выпусков и насечка на затворе для удобного перезаряжания передним хватом.
По предварительным данным, изделие получилось достаточно качественное, таким, каким и должен быть пистолет Макарова после десятилетий производства, пусть и в травматическом варианте.
ООП П-М17Т производства «Уралмехкомплект».
Масса пистолета П-М17Т составляет 750 г, используются стандартные магазины от ПМ вместимостью 8 патронов. Изготовитель гарантирует кучность стрельбы на дистанции 5 м не более 60 мм.
Попытки развития производителями травматического оружия в условиях жёстких административных ограничений и стагнации рынка травматического оружия, а также появление в результате вполне качественных образцов оружия этого типа показывают, насколько живучим и приспосабливающимся является частный бизнес. В условиях легализации нарезного короткоствольного оружия в России, вопрос появления качественных пистолетов уже давно вышел бы из стадии обещаний и предположений (сколько их было и есть — "Грач"/ГШ-18/"Стриж"/"Удав"/ПЛ-15) к созданию и производству реальных образцов, что предоставило бы вооружённым силам и полиции возможность выбора оптимального по характеристикам и качеству оружия.
Что касается гражданского травматического оружия в целом, то сама его концепция ущербна по сути, так как невозможно получить достаточное останавливающее действие без риска убийства или нанесения тяжких телесных повреждений нападающему.
Изначально травматическое оружие — это оружие профессионалов, идущее дополнительно к основному боевому оружию. Ни один сотрудник полиции в здравом уме (при наличие адекватного законодательства) не будет применять травматику к нарушителю, представляющему угрозу его жизни, например, ножом или молотком – он применит штатное, боевое оружие. Травматика применяется для разгона бунтов и протестов, но это совсем другое оружие – крупного калибра. Также она может применяться в особых условиях, например, на предприятиях, где возможен взрыв, в самолётах и т.д. В любом случае это специфичное оружие является элементом экипировки профессионального полицейского и спецназовца.
По моему мнению наилучшим названием для российского травматического оружия стало бы ООНП – огнестрельное оружие непредсказуемого поражения. Сниженные по сравнению с боевым оружием характеристики – уменьшенная дульная энергия, худшая точность, ослабленные зоны и наличие преград в самом оружии превращают его применение в лотерею. Вначале – выстрелит/не выстрелит, заклинит или не заклинит, затем – куда попадёт, как поведёт себя резиновая пуля, разорвёт её в стволе или нет, попадёт в мягкую ткань или в кость, как повлияет на неё одежда и так далее.
Если при выстреле в ногу из боевого оружия вы с высокой вероятностью ограничите подвижность противника, то с ОООП нет никакой предсказуемости. Противник может умереть от случайно задетых сосудов как в случае, приведённом в начале статьи, так и вообще не отреагировать на выстрел, продолжив нападение.
Непредсказуемость результата вынуждает пользователей, особенно если противник плотно одет, стрелять в голову, что многократно повышает вероятность летального исхода и последующей отправки самооборонщика на нары.
Дальнейшие перспективы рынка оружия можно оценивать в нескольких версиях.
В пессимистичном сценарии требования к владельцам и оружию будут всё более и более ужесточаться. Уже озвучивались инициативы об обязательном ношении специальных жилетов владельцами ОООП, запрете ношения ОООП и разрешении только хранения по месту жительства (кому оно тогда будет нужно?) и другие сколь абсурдные, столь и бессмысленные предложения. В конечном итоге это будет означать смерть ОООП.
В стабильном сценарии ситуация с ОООП заморозится на неопределённый срок, и лет через десять-пятнадцать мы с интересом посмотрим каких чудес достигнет отечественная инженерная мысль в попытках создать идеальный «травмат».
Оптимистичный сценарий. Вероятность повышения разрешённой дульной энергии крайне невелика, хотя, пути законопроектов в России неисповедимы, хотя, на мой взгляд, единственным оптимистичным сценарием может стать легализация нарезного короткоствольного оружия. Не «свободная продажа», как об этом часто говорят в некомпетентных СМИ, а именно легальная, контролируемая, лицензируемая продажа. О возможности реализации такого сценария в России, морально-правовых и технических аспектах, о том, как это может быть связано со спортивным огнестрельным короткоствольным оружием, поговорим в следующей статье.
- Автор:
- Андрей Митрофанов
- Использованы фотографии:
- guns.ru, armoury-online.ru, kalashnikov.ru
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