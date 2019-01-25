Киев: Россия всё равно подпишет новый контракт на транзит газа

Россия в любом случае заключит с Украиной новый контракт на транзит газа, поскольку не успеет достроить к сроку газопровод "Северный поток-2", заявила замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.Украинская чиновница убеждена, что Москва будет вынуждена подписать новый контракт на транзит российского газа через украинскую ГТС, так как предыдущий договор с Украиной на транзит истекает 31 декабря 2019 года, а к этому сроку "Газпром" не успеет достроить и запустить в эксплуатацию новый газопровод "Северный поток-2". Поскольку России так или иначе нужно будет продолжать транзит газа в Европу по уже заключенным договорам, Москве придется заключать договор на транзит с Киевом. А чем дольше российская сторона тянет с новым договором, тем сложнее им будет его заключить, и тем дороже он им обойдется, добавила Бойко.Газопровод "Северный поток-2" строится рядом с уже проложенным по дну Балтийского моря газопроводом "Северный поток" и будет соединять Россию и Германию. Мощность нового газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительству СП-2 всячески стараются помешать Соединенные Штаты и их европейские "союзники" из Прибалтики, Польши и Украины, заявляя, что данный газопровод является еще одним поводом к "порабощению Европы Россией".Между тем, компания-оператор строящегося газопровода и руководство Газпрома ранее заявляли, что в случае отсутствия помех при строительстве, СП-2 будет достроен и принят в эксплуатацию до 1 января 2020 года, что автоматически уменьшает шансы Украины на дальнейшее использование ее ГТС в прежних объемах.