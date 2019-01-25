Путин выразил поддержку законному президенту Венесуэлы

Это довольно сложно, сегодня мы рассматриваем множество всего, что нам надо сделать, но это еще в процессе,

В четверг президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, сообщается на сайте Кремля.В ходе разговора Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне политического кризиса. Он высказался в пользу поиска решения в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога.Президент Венесуэлы изложил свою оценку опасного развития событий в стране и поблагодарил российского коллегу за принципиальную позицию.Лидеры обеих стран подтвердили обоюдный настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах.Между тем руководитель венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, двумя днями ранее провозгласивший себя президентом страны, заявил о возможном помиловании Мадуро, если тот добровольно откажется от власти, передает ТАСС По словам Гуайдо, в переходный период нельзя исключать никаких событий, однако он гарантирует амнистию всем, кто «готов встать на сторону закона, чтобы восстановить конституционный порядок».Ситуацию в Венесуэле прокомментировал советник президента США по безопасности Джон Болтон.Он отметил, что Вашингтон сегодня сосредоточен на том, чтобы отрезать «нелегитимный режим Мадуро» от всех источников дохода.Такое решение, по словам Болтона, принято исходя из того, что Белый дом признаёт «временным конституционным президентом» республики лидера оппозиции Хуана Гуаидо и считает, что доходы должны поступать его правительству.добавил он.Напомним, в среду в Каракасе начались массовые протесты против президента Мадуро. В тот же день спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Его поддержали ряд стран, в том числе США. Мадуро в свою очередь заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами, и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 3 суток.