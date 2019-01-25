Генпрокуратура Украины предъявила новое обвинение Жириновскому
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обвинила депутата Госдумы, лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского в причастности к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщается на официальном сайте ГПУ.
Согласно опубликованной прокуратурой информации, Владимиру Жириновскому вменяется выступление на митингах в 2014 году, во время которых он "публично призывал присоединить к России территорию Крыма и юго-восточных областей Украины". На основании этого в генрокуратуре Украины в отношении лидера ЛДПР составлено обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность Украины".
Данное обвинение, выдвинутое против Жириновского, не является первым. В сентябре прошлого года Шевченсковский районный суд Киева разрешил специальное досудебное расследование против Владимира Вольфовича и еще двух депутатов Госдумы "за поддержку республик Донбасса", а в октябре украинская прокуратура обвинила Жириновского в финансировании терроризма. Кроме этого, лидер ЛДПР внесен в санкционные списки Украины.
Сам же Владимир Вольфович назвал все возбужденные против него на Украине уголовные дела "политическим преследованием".
Согласно опубликованной прокуратурой информации, Владимиру Жириновскому вменяется выступление на митингах в 2014 году, во время которых он "публично призывал присоединить к России территорию Крыма и юго-восточных областей Украины". На основании этого в генрокуратуре Украины в отношении лидера ЛДПР составлено обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность Украины".
Данное обвинение, выдвинутое против Жириновского, не является первым. В сентябре прошлого года Шевченсковский районный суд Киева разрешил специальное досудебное расследование против Владимира Вольфовича и еще двух депутатов Госдумы "за поддержку республик Донбасса", а в октябре украинская прокуратура обвинила Жириновского в финансировании терроризма. Кроме этого, лидер ЛДПР внесен в санкционные списки Украины.
Сам же Владимир Вольфович назвал все возбужденные против него на Украине уголовные дела "политическим преследованием".
- Использованы фотографии:
- Kremlin.ru
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