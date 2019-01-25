Система ПРО США способна защитить лишь от Ирана или КНДР
Средства американской ПРО в настоящее время способны защитить лишь от ограниченного ракетного нападения, пишет издание Bloomberg со ссылкой на департамент оперативных испытаний Пентагона.
По словам директора департамента Роберта Бехлера, сеть наземных и надводных противоракет, радаров и линий связи, обошедшаяся Соединенным Штатам в $189 млрд., может защитить страну лишь от ограниченного ракетного нападения стран наподобие Ирана или КНДР.
Он пояснил, что исследования системы показали ее способность защитить территорию США или зарубежные контингенты войск от «небольшого числа» баллистических и межконтинентальных баллистических ракет. Но и это возможно только после задействования Пентагоном «полной архитектуры» датчиков, командования и управления.
Издание отмечает, что доклад Бехлера об основных системах вооружения косвенно подтверждает растущую уверенность общественности в улучшении системы противоракетной обороны, поскольку в 2017 году испытательный департамент дал менее лестную оценку ПРО, назвав ее возможности «ограниченными». Такое заключение основано на практических испытаниях: из 10 ракет-мишеней было сбито только 5.
Однако и сегодняшнее состояние системы не дает особых поводов для радости. Предстоит еще много сделать для ее усовершенствования, пишет издание.
Напомним, американская ПРО по дороговизне занимает второе место после проекта F-35. Наземная сеть включает в себя 44 ракеты-перехватчика, расположенные на Аляске и в Калифорнии, а также батареи Thaad. Кроме того, на кораблях размещены противоракеты Aegis.
Недавно в Пентагоне заявили о необходимости расширения системы ПРО с выводом ее элементов в космос.
По словам директора департамента Роберта Бехлера, сеть наземных и надводных противоракет, радаров и линий связи, обошедшаяся Соединенным Штатам в $189 млрд., может защитить страну лишь от ограниченного ракетного нападения стран наподобие Ирана или КНДР.
Он пояснил, что исследования системы показали ее способность защитить территорию США или зарубежные контингенты войск от «небольшого числа» баллистических и межконтинентальных баллистических ракет. Но и это возможно только после задействования Пентагоном «полной архитектуры» датчиков, командования и управления.
Издание отмечает, что доклад Бехлера об основных системах вооружения косвенно подтверждает растущую уверенность общественности в улучшении системы противоракетной обороны, поскольку в 2017 году испытательный департамент дал менее лестную оценку ПРО, назвав ее возможности «ограниченными». Такое заключение основано на практических испытаниях: из 10 ракет-мишеней было сбито только 5.
Однако и сегодняшнее состояние системы не дает особых поводов для радости. Предстоит еще много сделать для ее усовершенствования, пишет издание.
Напомним, американская ПРО по дороговизне занимает второе место после проекта F-35. Наземная сеть включает в себя 44 ракеты-перехватчика, расположенные на Аляске и в Калифорнии, а также батареи Thaad. Кроме того, на кораблях размещены противоракеты Aegis.
Недавно в Пентагоне заявили о необходимости расширения системы ПРО с выводом ее элементов в космос.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/shaphagha
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter