ВС Белоруссии получили российский комплекс беспилотной авиации

Вооруженные силы Белоруссии получили очередной комплекс беспилотной авиации российской разработки. БПЛА "Суперкам С100" поступил в центр подготовки и применения беспилотных авиакомплексов белорусской армии для ознакомления и изучения, сообщает пресс-служба Минобороны РБ.Согласно предоставленной белорусскими военными информации, российский дрон предназначен для ведения воздушной разведки в любое время суток и при любых метеоусловиях. Он обеспечивает получение, передачу и запись информации в реальном времени, определение координат объектов наблюдения.В конструкции беспилотника широко применены композитные материалы, что значительно увеличивает срок эксплуатации дрона. Малые размеры позволяют легко перевозить и быстро запускать беспилотный разведчик. При весе в 2,5 килограмма и размахе крыльев в один метр, беспилотник может подниматься на высоту до 3,6 тысяч метров и находится в полете до 2-х часов. Скоростной режим от 60 до 125 км/час позволяет выбрать режим разведки. Эксплуатация беспилотного комплекса возможна при скорости ветра до 15 метров в час, в дождь и умеренный снегопад.В комплект комплекса входит модернизированный наземный мобильный пункт управления на базе "Урал‑43203" для управления беспилотниками, также полученный белорусскими военными.