Столтенберг: Позиции России и НАТО по ДРСМД полностью противоположны

Россия в очередной раз не продемонстрировала готовность изменить свою позицию по ракете 9М729

Прошедшее в Брюсселе заседание Совета Россия - НАТО показало, что позиции сторон абсолютно противоположные. РФ и альянс полностью разошлись в позициях по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и конфликту на Украине, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания.По словам главы НАТО, альянс в очередной раз призвал Россию к соблюдению положений ДРСМД, но российская сторона не выразила готовности вернуться к соблюдению условий договора.- заявил Столтенберг по итогам встречи.Также Генсек альянса подчеркнул, что по итогам встречи страны-члены НАТО изучат последствия появления у России крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которая, по убеждению США, нарушает положения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Однако, даже учитывая полное расхождение позиций альянса и России, Столтенберг назвал прошедшую встречу "очень важной" и анонсировал дальнейшие переговоры с Россией по сохранению ДРСМД. По его словам, в феврале пройдет встреча Россия-НАТО на уровне министров обороны.Также Столтенберг на брифинге коротко упомянул, что в рассматриваемом вопросе конфликта на Украине, Россия заняла прямо противоположную позицию к НАТО и отказалась изменять свое мнение о конфликте.Российскую сторону на встрече представлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков.