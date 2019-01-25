SpaceX провела огневое испытание носителя Falcon 9

Dragon – один из двух коммерческих космических кораблей NASA, которые будут использоваться для доставки американских астронавтов на Международную космическую станцию и с нее, что положит конец исключительной зависимости космического агентства от российского корабля "Союз" для транспортировки экипажей на орбитальную исследовательскую лабораторию,

Компания SpaceX провела в четверг огневое испытание носителя Falcon 9, который в феврале этого года должен совершить тестовый запуск нового космического корабля Crew Dragon (Dragon-2), сообщает Space Flight Now По данным ресурса, ссылающегося на источники, во время испытаний что-то пошло не так: двигатели ракеты отработали меньше запланированного времени.Кроме того, компания SpaceX не сообщила о подробностях испытания и не подтвердила успешный результат, как она это обычно делает.Тест проходил во Флориде на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал. Как рассказали очевидцы, после начала испытаний у основания носителя был виден шлейф выхлопа, но двигатели проработали лишь 3 секунды.Между тем, американские СМИ уже назвали тест «ключевой вехой перед первым беспилотным полетом корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Сама же компания SpaceX пока не подтвердила проведение испытаний.говорится в материале.Ресурс напоминает, что NASA в 2014 году подписало с SpaceX контракт на $2,6 млрд. на разработку пилотируемого корабля Dragon. Договор будет считаться выполненным после одного тестового полета корабля без экипажа и одного с экипажем на борту.