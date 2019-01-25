Минобороны Польши заказало первые четыре вертолёта Black Hawk S-70i

Министерство национальной обороны Польши до конца года получит четыре вертолета Black Hawk, которые поступят на вооружение войск специального назначения. Соответствующий контракт подписан между польским военным ведомством и компанией Polskie Zaklady Lotnicze, являющаяся подразделением американской Sikorsky, пишут польские СМИ.Как стало известно, контракт подписан в штаб-квартире компании, сумма контракта не разглашается. Под контрактом свою подпись поставил министр национальной обороны Мариуш Блащак, который пообещал, что вертолеты поступят в ССО до декабря этого года. При этом он подчеркнул, что на "этом контракте Минобороны Польши не остановится" и анонсировал дальнейшие закупки вертолетов в интересах армии. Кроме того, Блащак напомнил, что Военно-морские силы Польши также нуждаются в новых вертолетах, и поэтому Министерстро обороны объявило тендер на поставку боевых машин в интересах ВМС.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, также присутствовавший на церемонии подписания, заявил, контракт на поставку вертолетов Black Hawk "усиливает польскую промышленность, поскольку вертолеты будут собираться на польском предприятии".Отметим, что польское предприятие, выпускающее экспортный вариант вертолета Black Hawk S-70i, принадлежит американской компании Sikorsky, которая с 2015 года является частью концерна Lockheed Martin.Между тем, в польской армии с 1 февраля увеличивается денежное довольствие военнослужащих. Так, зарплата рядового вырастет на 14%, унтер-офицера – на 11%, младшего офицера – на 10%. После повышения средняя зарплата в польской армии составит 5530 злотых, заявил Блащак.