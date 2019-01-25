Два взрыва прогремели в офисном центре на северо-востоке Китая

Из Китая приходят сообщения о взрывах в одном из крупных офисных центров. Речь идёт о многоэтажном офисном центре, расположенном в центральной части города Чанчунь провинции Гирин (северо-восточная часть КНР, граничащая с КНДР и Российской Федерацией). Население Чанчуня составляет около 8 млн человек.Местные СМИ первоначально сообщили об одном взрыве, прогремевшем на подземной автомобильной парковке. Сначала было заявлено, что, «вероятно, взорвался газовый баллон при попытке завести автомобиль». Однако через некоторое время поступили сообщения о втором взрыве.Он прогремел на 30-м этаже делового центра Wanda Plaza. В результате взрыва были выбиты окна, разрушена мебель в помещении.Точных данных о жертвах и пострадавших пока нет. Очевидцы происшествия сообщают как минимум об одном погибшем. Также в сообщениях говорится, что по меньшей мере один человек получил ранения. Эту информацию подтверждают несколько китайских интернет-ресурсов.Полиция оцепила офисный центр, в котором также располагаются торговые площади. На данный момент выясняется точное число пострадавших и наличие связи между двумя взрывами. Также выясняется возможная криминальная составляющая.