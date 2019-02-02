Основные боевые танки семейства «Зульфикар» (Иран)
Несмотря на известные ограничения и затруднения, Иран сумел построить достаточно развитую оборонную промышленность, способную разрабатывать и производить новые образцы вооружений и военной техники. В частности, создаются и строятся танки нескольких моделей. Одним из самых интересных образцов иранской бронетехники является основной боевой танк «Зульфикар». Первый вариант этой боевой машины появился в девяностых годах, и к настоящему времени были представлены два проекта его модернизации.
На основе зарубежного опыта
Считается, что появлению проекта «Зульфикар» поспособствовало сотрудничество иранской промышленность с зарубежными предприятиями, а также изучение чужого опыта и готовых изделий. Так, в начале девяностых годов Россия и Иран подписали контракт на поставку основных танков Т-72С. Вместе с готовыми изделиями иранская сторона получила технологическую документацию на некоторые узлы и агрегаты. Велись переговоры о передаче лицензии на полноценное производство танков, но соответствующий контракт так и не появился. Иранские специалисты смогли изучить российские танки и технологии их производства, и использовали полученные знания в своих новых проектах.
ОБТ "Зульфикар" первой модификации
Примечательно, что на ходе развития иранского танкостроения сказались не только российские разработки. Еще до революции армия Ирана получила и освоила американские танки M48 и M60. Некоторые технические особенности этих бронемашин получили высокую оценку, и это учли при создании «Зульфикара». Некоторые элементы иранского танка по своей конструкции и внешне напоминают американские изделия.
По известным данным, разработка собственного проекта стартовала не ранее 1993 года и осуществлялась компанией Construction Crusade. Главным конструктором нового танка стал заместитель командующего сухопутных войск по науке бригадный генерал Мир-Юнус Масум-Заде. В соответствии с иранскими традициями, танк получил «легендарное» наименование. Проект назвали в честь меча, принадлежавшего пророку Мухаммеду и праведному халифу Али ибн Абу Талибу.
Опытно-конструкторские работы, строительство и испытания прототипа, а также подготовка будущего серийного производства заняли несколько лет. В июле 1997 года в промышленном комплексе Shahid Kolah Dooz состоялась торжественная церемония открытия новых производственных линий. Одна из них была организована специально для строительства танков «Зульфикар». Вскоре после этого вооруженные силы Ирана получили первые серийные машины нового типа.
Базовая конструкция
ОБТ «Зульфикар» первой модификации относят к бронемашинам второго или третьего послевоенного поколения. Он представляет собой боевую бронированную машину классической компоновки с комбинированной защитой лобовой проекции и гладкоствольным орудием в башне. В целом, на уровне общей концепции иранский танк почти не отличается от зарубежной техники своего класса, созданной до середины девяностых годов. Какие-либо оригинальные или прорывные идеи в проекте не использовались. Иранские танкостроители применяли только те решения, которые ранее были отработаны и проверены зарубежными специалистами.
Танк имеет сварной броневой корпус с дифференцированной защитой. Лобовые детали, образующие структуру клиновидного профиля, выполнены в виде комбинированного бронирования. Прочая защита состоит из гомогенной брони. При необходимости корпус может оснащаться динамической защитой. Блоки защиты разработаны и выпускаются в Иране, но созданы они на основе советских / российских изделий. Компоновка корпуса – классическая с центральным боевым отделением и всеми силовыми агрегатами в корме.
Разработана оригинальная башня характерной угловатой формы. По известным данным, подобно корпусу, она имеет комбинированную защиту лобовой части и гомогенное бронирование прочих проекций. Во всех модификациях танка «Зульфикар» башня имеет кормовую нишу. В поздних версиях проекта предусматривается существенное увеличение этих объемов.
В кормовом отсеке корпуса помещается дизельный двигатель В-84МС мощностью 780 л.с. – лицензионная версия изделия российской разработки. Двигатель сопрягается с шестискоростной автоматической трансмиссией типа SPAT 1200. Это изделие создано иранскими инженерами на базе компонентов американского танка M60. В ходе последующей модернизации танк получил новый двигатель, но сохранил имеющуюся трансмиссию.
Первая модификация «Зульфикара» имела ходовую часть с шестью обрезиненными опорными катками на каждом борту. Применялась торсионная подвеска. Размещение ведущих колес и ленивцев – традиционное. Над промежутками между катками подвешены поддерживающие ролики.
Основное оружие танка – 125-мм гладкоствольная пушка, представляющая собой копию советской / российской 2А46. Это изделие может применять весь спектр существующих 125-мм танковых снарядов, за исключением выстрелов с управляемой ракетой. По известным данным, иранский танк имеет автомат заряжания, скопированный с агрегатов бронемашины Т-72С. Интересной особенностью орудийной установки и башни в целом является отсутствие спаренного пулемета.
Управление основным вооружением осуществляется при помощи СУО типа EFCS-3 словенской разработки. Эта система включает набор аналоговых и цифровых приборов различного назначения. Наводчику предлагается работать с комбинированным (дневным / ночным) прицелом. СУО обеспечивает обработку информации с ряда датчиков, расчет данных для стрельбы и двухплоскостную стабилизацию орудия. Иранские источники отмечают высокую эффективность такой СУО, обеспечивающую прицельную стрельбу в любых условиях.
"Зульфикар" на полигоне
Дополнительное вооружение включает один крупнокалиберный пулемет, монтируемый на турели командирской башенки. Также на лобовых листах башни устанавливается два блока дымовых гранатометов, по четыре в каждом. Постановка дымовой завесы осуществляется в передней полусфере.
За счет применения автомата заряжания экипаж танка сокращен до трех человек. Размещение экипажа соответствует танкам советской / российской разработки, таким как Т-72С. В передней части корпуса, перед башней, находится механик-водитель. Он располагает собственным люком и смотровыми приборами с возможностью использования средств ночного видения. Командир и наводчик размещаются в башне, по бокам от казенника орудия и механизмов заряжания. Они имеют собственные люки в крыше и все необходимые приборы для наблюдения за обстановкой и использования вооружения.
По разным данным, длина танка «Зульфикар» по корпусу не превышает 6,5-7 м, длина с пушкой вперед – около 8-9 м. Ширина оценивается в 3,5-3,6 м, высота по крыше башни – около 2,5 м. Боевая масса – 40 т, что дает удельную мощность на уровне 21 л.с. на тонну. Максимальная скорость на шоссе – 65 км/ч. Запас хода – до 450 км. Танк способен двигаться по бездорожью и преодолевать различные препятствия, за исключением глубоких водоемов.
Модернизированные варианты
Серийное производство ОБТ «Зульфикар» первой модификации началось в 1997 году. Вскоре после этого иранские инженеры продолжили работу и создали улучшенный вариант боевой машины под названием «Зульфикар-2». Насколько известно, вторая модификация танка не предназначалась для постановки в серию. Был построен всего один такой танк, ставший опытным образцом для отработки новых решений и компонентов.
Применение иранской копии орудия 2А46
По имеющимся данным, в проекте модернизации предусматривалась некоторая перестройка корпуса, связанная с применением новых компонентов. Корпус заметным образом удлинили, в связи с чем в составе шасси появилась дополнительная пара опорных катков. В кормовом отсеке установили двигатель Continental AVDS-1790 мощностью 1000 л.с. Трансмиссия осталась прежней. Вероятно, были изменены некоторые общие системы того или иного назначения.
Заметной переделке подверглась башня, которой увеличили кормовую нишу. Как изменилось внутреннее оснащение боевого отделения – неизвестно. Переработка башни стала поводом для появления версий о разработке нового автомата заряжания с механизированной укладкой в кормовой нише башни.
«Зульфикар-2» в прошлом прошел необходимые испытания и показал реальные перспективы примененных идей и решений. При этом командование решило не ставить эту боевую машину в серию. В то же время, наработки не пропали. С конца девяностых годов на базе ОБТ второй модели разрабатывался новый проект. В конструкцию танка вновь внесли заметные изменения, в результате чего появилась бронемашина под названием «Зульфикар-3». Этот танк, в отличие от своего предшественника, изначально предназначался для серийного производства и эксплуатации в войсках.
Третий вариант иранского танка получил доработанный корпус, обводы которого напоминают американский M1 Abrams. Вновь была переделана башня. По известным данным, «Зульфикар-3» оснастили ранее разработанным и испытанным силовым отделением на базе двигателя мощностью 1000 л.с. Также была использована улучшенная система управления огнем. По всей видимости, ранее начатое развитие иных агрегатов боевого отделения продолжилось и дало определенные результаты.
Согласно разным оценкам, ОБТ «Зульфикар-3» отличается от первой модели семейства улучшенной защитой и повышенной эффективностью вооружения. Также имеются некоторые преимущества в подвижности. Новый двигатель позволил вывести удельную мощность на уровень 22-25 л.с. на тонну, что обеспечило увеличение максимальной скорости до 70 км/ч и улучшение ряда других характеристик.
Производство и эксплуатация
Серийное производство основных боевых танков «Зульфикар» началось в 1997 году; его запуск сопровождался торжественной церемонией. Несмотря на важность нового проекта для обороны страны, промышленность так и не смогла выйти на высокие темпы производства. По известным данным, до 2012 года включительно Иран построил и принял в эксплуатацию не более 150-160 танков «Зульфикар». Таким образом, предприятие Shahid Kolah Dooz ежегодно строило не более 10-12 боевых машин.
Модернизированный «Зульфикар-2» был построен всего в одном экземпляре, предназначенном для проведения испытаний. В некоторых источниках упоминается существование нескольких других прототипов, но достойные подтверждения этого отсутствуют. По всей видимости, для проверки новых наработок и решений использовался только один опытный танк.
В 2012 году военное ведомство Ирана объявило о завершении работ по новой версии отечественного танка. Кроме того, перспективную бронемашину впервые показали широкой общественности. Вскоре модернизированный «Зульфикар-3» пошел в серию. На этот раз иранская промышленность смогла показать желаемые темпы производства и обеспечить быструю и массовую поставку техники. Согласно данным западных разведок, к настоящему времени вооруженные силы Ирана получили около сотни танков третьей модели.
Таким образом, в настоящее время в бронетанковых войсках иранской армии и Корпуса стражей Исламской революции имеется не менее 200-250 танков «Зульфикар» двух серийных модификаций. Насколько известно, производство танков «Зульфикар-3» продолжается, и в скором будущем парк подобной техники должен заметным образом увеличиться. Какое количество техники желает построить военное и политическое руководство страны – не уточняется. Тегеран традиционно не спешит раскрывать свои планы, и строительство новых танков не является исключением.
***
В целом, основные боевые танки линейки «Зульфикар» прекрасно показывают желание и способность Ирана разрабатывать и производить собственную бронетехнику. При их разработке активно использовались заимствованные идеи и компоненты, но о прямом копировании иностранной техники речи не шло. В итоге получились любопытные боевые бронированные машины, соответствующие возможностям и желаниям основного заказчика.
К сожалению, дефицит информации и технических подробностей проектов не позволяет в полной мере оценить тактико-технические характеристики и боевые качества танков серии «Зульфикар». Исходя из доступных сведений, можно предполагать, что эта бронетехника соответствует требованиям к своему поколению и, в целом, способна решать боевые задачи. Тем не менее, она вряд ли может на равных противостоять современным ОБТ ведущих стран, как принципиально новым, так и прошедшим модернизацию.
По всей видимости, иранское руководство понимает ограниченный потенциал линейки «Зульфикар» и принимает соответствующие меры. Так, несколько лет назад был создан новый проект танка под названием «Каррар». Он уже поступил в серийное производство, и в обозримом будущем вооруженные силы Ирана должны будут получить 800 таких бронемашин. В течение определенного времени новым «Каррарам» придется служить вместе с «Зульфикарами» обеих версий. Специфика иранского парка бронетехники позволяет предполагать, что совместная служба этих машин будет продолжаться немало лет.
По материалам сайтов:
http://armyrecognition.com/
http://military-today.com/
http://otvaga2004.ru/
http://alternathistory.com/
http://globalsecurity.org/
На основе зарубежного опыта
Считается, что появлению проекта «Зульфикар» поспособствовало сотрудничество иранской промышленность с зарубежными предприятиями, а также изучение чужого опыта и готовых изделий. Так, в начале девяностых годов Россия и Иран подписали контракт на поставку основных танков Т-72С. Вместе с готовыми изделиями иранская сторона получила технологическую документацию на некоторые узлы и агрегаты. Велись переговоры о передаче лицензии на полноценное производство танков, но соответствующий контракт так и не появился. Иранские специалисты смогли изучить российские танки и технологии их производства, и использовали полученные знания в своих новых проектах.
ОБТ "Зульфикар" первой модификации
Примечательно, что на ходе развития иранского танкостроения сказались не только российские разработки. Еще до революции армия Ирана получила и освоила американские танки M48 и M60. Некоторые технические особенности этих бронемашин получили высокую оценку, и это учли при создании «Зульфикара». Некоторые элементы иранского танка по своей конструкции и внешне напоминают американские изделия.
По известным данным, разработка собственного проекта стартовала не ранее 1993 года и осуществлялась компанией Construction Crusade. Главным конструктором нового танка стал заместитель командующего сухопутных войск по науке бригадный генерал Мир-Юнус Масум-Заде. В соответствии с иранскими традициями, танк получил «легендарное» наименование. Проект назвали в честь меча, принадлежавшего пророку Мухаммеду и праведному халифу Али ибн Абу Талибу.
Опытно-конструкторские работы, строительство и испытания прототипа, а также подготовка будущего серийного производства заняли несколько лет. В июле 1997 года в промышленном комплексе Shahid Kolah Dooz состоялась торжественная церемония открытия новых производственных линий. Одна из них была организована специально для строительства танков «Зульфикар». Вскоре после этого вооруженные силы Ирана получили первые серийные машины нового типа.
Базовая конструкция
ОБТ «Зульфикар» первой модификации относят к бронемашинам второго или третьего послевоенного поколения. Он представляет собой боевую бронированную машину классической компоновки с комбинированной защитой лобовой проекции и гладкоствольным орудием в башне. В целом, на уровне общей концепции иранский танк почти не отличается от зарубежной техники своего класса, созданной до середины девяностых годов. Какие-либо оригинальные или прорывные идеи в проекте не использовались. Иранские танкостроители применяли только те решения, которые ранее были отработаны и проверены зарубежными специалистами.
Танк имеет сварной броневой корпус с дифференцированной защитой. Лобовые детали, образующие структуру клиновидного профиля, выполнены в виде комбинированного бронирования. Прочая защита состоит из гомогенной брони. При необходимости корпус может оснащаться динамической защитой. Блоки защиты разработаны и выпускаются в Иране, но созданы они на основе советских / российских изделий. Компоновка корпуса – классическая с центральным боевым отделением и всеми силовыми агрегатами в корме.
Разработана оригинальная башня характерной угловатой формы. По известным данным, подобно корпусу, она имеет комбинированную защиту лобовой части и гомогенное бронирование прочих проекций. Во всех модификациях танка «Зульфикар» башня имеет кормовую нишу. В поздних версиях проекта предусматривается существенное увеличение этих объемов.
В кормовом отсеке корпуса помещается дизельный двигатель В-84МС мощностью 780 л.с. – лицензионная версия изделия российской разработки. Двигатель сопрягается с шестискоростной автоматической трансмиссией типа SPAT 1200. Это изделие создано иранскими инженерами на базе компонентов американского танка M60. В ходе последующей модернизации танк получил новый двигатель, но сохранил имеющуюся трансмиссию.
Первая модификация «Зульфикара» имела ходовую часть с шестью обрезиненными опорными катками на каждом борту. Применялась торсионная подвеска. Размещение ведущих колес и ленивцев – традиционное. Над промежутками между катками подвешены поддерживающие ролики.
Основное оружие танка – 125-мм гладкоствольная пушка, представляющая собой копию советской / российской 2А46. Это изделие может применять весь спектр существующих 125-мм танковых снарядов, за исключением выстрелов с управляемой ракетой. По известным данным, иранский танк имеет автомат заряжания, скопированный с агрегатов бронемашины Т-72С. Интересной особенностью орудийной установки и башни в целом является отсутствие спаренного пулемета.
Управление основным вооружением осуществляется при помощи СУО типа EFCS-3 словенской разработки. Эта система включает набор аналоговых и цифровых приборов различного назначения. Наводчику предлагается работать с комбинированным (дневным / ночным) прицелом. СУО обеспечивает обработку информации с ряда датчиков, расчет данных для стрельбы и двухплоскостную стабилизацию орудия. Иранские источники отмечают высокую эффективность такой СУО, обеспечивающую прицельную стрельбу в любых условиях.
"Зульфикар" на полигоне
Дополнительное вооружение включает один крупнокалиберный пулемет, монтируемый на турели командирской башенки. Также на лобовых листах башни устанавливается два блока дымовых гранатометов, по четыре в каждом. Постановка дымовой завесы осуществляется в передней полусфере.
За счет применения автомата заряжания экипаж танка сокращен до трех человек. Размещение экипажа соответствует танкам советской / российской разработки, таким как Т-72С. В передней части корпуса, перед башней, находится механик-водитель. Он располагает собственным люком и смотровыми приборами с возможностью использования средств ночного видения. Командир и наводчик размещаются в башне, по бокам от казенника орудия и механизмов заряжания. Они имеют собственные люки в крыше и все необходимые приборы для наблюдения за обстановкой и использования вооружения.
По разным данным, длина танка «Зульфикар» по корпусу не превышает 6,5-7 м, длина с пушкой вперед – около 8-9 м. Ширина оценивается в 3,5-3,6 м, высота по крыше башни – около 2,5 м. Боевая масса – 40 т, что дает удельную мощность на уровне 21 л.с. на тонну. Максимальная скорость на шоссе – 65 км/ч. Запас хода – до 450 км. Танк способен двигаться по бездорожью и преодолевать различные препятствия, за исключением глубоких водоемов.
Модернизированные варианты
Серийное производство ОБТ «Зульфикар» первой модификации началось в 1997 году. Вскоре после этого иранские инженеры продолжили работу и создали улучшенный вариант боевой машины под названием «Зульфикар-2». Насколько известно, вторая модификация танка не предназначалась для постановки в серию. Был построен всего один такой танк, ставший опытным образцом для отработки новых решений и компонентов.
Применение иранской копии орудия 2А46
По имеющимся данным, в проекте модернизации предусматривалась некоторая перестройка корпуса, связанная с применением новых компонентов. Корпус заметным образом удлинили, в связи с чем в составе шасси появилась дополнительная пара опорных катков. В кормовом отсеке установили двигатель Continental AVDS-1790 мощностью 1000 л.с. Трансмиссия осталась прежней. Вероятно, были изменены некоторые общие системы того или иного назначения.
Заметной переделке подверглась башня, которой увеличили кормовую нишу. Как изменилось внутреннее оснащение боевого отделения – неизвестно. Переработка башни стала поводом для появления версий о разработке нового автомата заряжания с механизированной укладкой в кормовой нише башни.
«Зульфикар-2» в прошлом прошел необходимые испытания и показал реальные перспективы примененных идей и решений. При этом командование решило не ставить эту боевую машину в серию. В то же время, наработки не пропали. С конца девяностых годов на базе ОБТ второй модели разрабатывался новый проект. В конструкцию танка вновь внесли заметные изменения, в результате чего появилась бронемашина под названием «Зульфикар-3». Этот танк, в отличие от своего предшественника, изначально предназначался для серийного производства и эксплуатации в войсках.
Третий вариант иранского танка получил доработанный корпус, обводы которого напоминают американский M1 Abrams. Вновь была переделана башня. По известным данным, «Зульфикар-3» оснастили ранее разработанным и испытанным силовым отделением на базе двигателя мощностью 1000 л.с. Также была использована улучшенная система управления огнем. По всей видимости, ранее начатое развитие иных агрегатов боевого отделения продолжилось и дало определенные результаты.
Согласно разным оценкам, ОБТ «Зульфикар-3» отличается от первой модели семейства улучшенной защитой и повышенной эффективностью вооружения. Также имеются некоторые преимущества в подвижности. Новый двигатель позволил вывести удельную мощность на уровень 22-25 л.с. на тонну, что обеспечило увеличение максимальной скорости до 70 км/ч и улучшение ряда других характеристик.
Производство и эксплуатация
Серийное производство основных боевых танков «Зульфикар» началось в 1997 году; его запуск сопровождался торжественной церемонией. Несмотря на важность нового проекта для обороны страны, промышленность так и не смогла выйти на высокие темпы производства. По известным данным, до 2012 года включительно Иран построил и принял в эксплуатацию не более 150-160 танков «Зульфикар». Таким образом, предприятие Shahid Kolah Dooz ежегодно строило не более 10-12 боевых машин.
Модернизированный «Зульфикар-2» был построен всего в одном экземпляре, предназначенном для проведения испытаний. В некоторых источниках упоминается существование нескольких других прототипов, но достойные подтверждения этого отсутствуют. По всей видимости, для проверки новых наработок и решений использовался только один опытный танк.
В 2012 году военное ведомство Ирана объявило о завершении работ по новой версии отечественного танка. Кроме того, перспективную бронемашину впервые показали широкой общественности. Вскоре модернизированный «Зульфикар-3» пошел в серию. На этот раз иранская промышленность смогла показать желаемые темпы производства и обеспечить быструю и массовую поставку техники. Согласно данным западных разведок, к настоящему времени вооруженные силы Ирана получили около сотни танков третьей модели.
Таким образом, в настоящее время в бронетанковых войсках иранской армии и Корпуса стражей Исламской революции имеется не менее 200-250 танков «Зульфикар» двух серийных модификаций. Насколько известно, производство танков «Зульфикар-3» продолжается, и в скором будущем парк подобной техники должен заметным образом увеличиться. Какое количество техники желает построить военное и политическое руководство страны – не уточняется. Тегеран традиционно не спешит раскрывать свои планы, и строительство новых танков не является исключением.
***
В целом, основные боевые танки линейки «Зульфикар» прекрасно показывают желание и способность Ирана разрабатывать и производить собственную бронетехнику. При их разработке активно использовались заимствованные идеи и компоненты, но о прямом копировании иностранной техники речи не шло. В итоге получились любопытные боевые бронированные машины, соответствующие возможностям и желаниям основного заказчика.
К сожалению, дефицит информации и технических подробностей проектов не позволяет в полной мере оценить тактико-технические характеристики и боевые качества танков серии «Зульфикар». Исходя из доступных сведений, можно предполагать, что эта бронетехника соответствует требованиям к своему поколению и, в целом, способна решать боевые задачи. Тем не менее, она вряд ли может на равных противостоять современным ОБТ ведущих стран, как принципиально новым, так и прошедшим модернизацию.
По всей видимости, иранское руководство понимает ограниченный потенциал линейки «Зульфикар» и принимает соответствующие меры. Так, несколько лет назад был создан новый проект танка под названием «Каррар». Он уже поступил в серийное производство, и в обозримом будущем вооруженные силы Ирана должны будут получить 800 таких бронемашин. В течение определенного времени новым «Каррарам» придется служить вместе с «Зульфикарами» обеих версий. Специфика иранского парка бронетехники позволяет предполагать, что совместная служба этих машин будет продолжаться немало лет.
По материалам сайтов:
http://armyrecognition.com/
http://military-today.com/
http://otvaga2004.ru/
http://alternathistory.com/
http://globalsecurity.org/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Wikimedia Commons, Military-today.com
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