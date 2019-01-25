Разработчик усовершенствовал пулемёт для «Арматы»
Для пулемета танка Т-14 «Армата» на заводе им. Дегтярева разработали специальное устройство дистанционного перезаряжания, сообщает телеканал Звезда со ссылкой на заместителя главного конструктора стрелково-пушечного направления Андрея Махнина.
Он пояснил, что устройство дистанционного перезаряжания создано специально для «Арматы» с целью обеспечения возможности применения 7,62-мм танкового пулемета (ПКТМ) вне боевого отделения машины, то есть снаружи.
По словам Махнина, с помощью устройства по сигналу от оператора автоматически осуществляется первичная постановка подвижных частей пулемета на боевой взвод либо производится перезаряжание при получении осечек.
Кроме того, конструкторами проведена дополнительная доработка электроспуска пулемета – система была полностью герметизирована с целью предотвращения попадания внутрь влаги при атмосферных осадках или преодолении водных преград.
Т-14 на платформе «Армата» является новейшим российским танком с необитаемой башней. Его экипаж находится в бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса. Это позволяет обеспечить безопасность военнослужащих в случае подрыва боекомплекта. Максимальная скорость танка – около 90 км/час, запас хода – до 500 км.
Осенью прошлого года стало известно о создании для «Арматы» новой управляемой ракеты, бронепробиваемость которой вдвое превышает толщину американского танка М1 «Абрамс».
Он пояснил, что устройство дистанционного перезаряжания создано специально для «Арматы» с целью обеспечения возможности применения 7,62-мм танкового пулемета (ПКТМ) вне боевого отделения машины, то есть снаружи.
По словам Махнина, с помощью устройства по сигналу от оператора автоматически осуществляется первичная постановка подвижных частей пулемета на боевой взвод либо производится перезаряжание при получении осечек.
Кроме того, конструкторами проведена дополнительная доработка электроспуска пулемета – система была полностью герметизирована с целью предотвращения попадания внутрь влаги при атмосферных осадках или преодолении водных преград.
Т-14 на платформе «Армата» является новейшим российским танком с необитаемой башней. Его экипаж находится в бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса. Это позволяет обеспечить безопасность военнослужащих в случае подрыва боекомплекта. Максимальная скорость танка – около 90 км/час, запас хода – до 500 км.
Осенью прошлого года стало известно о создании для «Арматы» новой управляемой ракеты, бронепробиваемость которой вдвое превышает толщину американского танка М1 «Абрамс».
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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