Как по нотам. Во что выльется попытка госпереворота в Венесуэле?

Не успел цивилизованный мир оправиться от последствий торжества «демократии и свободы» на Ближнем Востоке, ярким напоминанием о котором до сих пор являются превратившаяся в руины Сирия и заполненная арабскими мигрантами Европа, как ему уже предлагают очередную героическую сагу о борцах с «кровавым режимом». На это раз в свете софитов оказалась Венесуэла, события в которой вызывают у сторонних наблюдателей острый приступ дежавю.В минувшую среду глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны, объявив о нелегитимности вступившего в январе во второй срок полномочий лидера Николаса Мадуро. Несмотря на неправомерность заявления Гуайдо, США и ряд европейских, а также латиноамериканских стран поспешили поддержать его и признали исполняющим обязанности руководителя Боливарианской Республики. Помимо вышеперечисленных акторов международной политики, на стражу венесуэльского благополучия встали социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм», убравшие знаменитую галочку верификации с аккаунтов Мадуро и пометившие ею профиль Гуайдо.Справедливости ради стоит отметить, что попытка государственного переворота, да к тому же по образу и подобию цветных революций на упомянутом выше Ближнем Востоке и Украине, в Венесуэле была предсказуема, а все его участники просто ждали соответствующей отмашки. Надо полагать, именно этим обстоятельством объясняется молниеносная реакция Вашингтона со товарищи на антиконституционное самовыдвижение Хуана Гуайдо на президентский пост.При этом интересно, что никаких патетических речей о недопустимости вмешательства в политический процесс суверенного государства ни со стороны США, ни со стороны других блюстителей демократии в данном случае не последовало, а американский вице-президент Майкл Пенс и вовсе назвал лидера Венесуэлы «диктатором, не имеющим права руководить страной», и призвал местную оппозицию «высказаться во весь голос». По всей видимости, такой подход к двустороннему сотрудничеству за океаном более чем приемлем и не является вопиющим нарушением фундаментальных основ государственности, в отличие от «российского вмешательства в американские выборы», которое очень даже «highly likely».Впрочем, на этот раз заявлений европейских политиков, требующих обеспечить венесуэльский народ «возможностью свободно принимать решения о собственной судьбе» и скорбящих о десятке жителей Каракаса, погибших в ходе уличных боев, — в избытке. Похвально, конечно, что чиновников Старого Света так обеспокоила судьба находящегося на другом континенте государства, однако забывать о продолжающихся бесчинствах французской полиции в отношении «желтых жилетов», в результате которых погибли десятки, а ранены сотни человек, им все-таки не стоит. В конце концов, может быть, «диктатор и тиран», коим нарекли Николаса Мадуро, на самом деле находится гораздо ближе к ним и проживает, скажем, на Елисейских полях? В этом случае и «кровавый режим» одолеть легче, и с Венесуэлой личным опытом поделиться можно. Если попросят, опять-таки.Самым же нелепым участником этого хора «друзей Венесуэлы» стал, как это часто бывает, глава Украины Петр Порошенко, предостерегший соотечественников от «популизма» на фоне событий в Каракасе. При этом президент-миллиардер, несмотря на схожесть сценария его прихода к власти, уже в марте может оказаться по другую сторону политических баррикад ввиду низкого рейтинга в преддверии выборов лидера государства, а гарантий, что в Киеве не окажется своего Хуана Гуайдо, нет никаких.В любом случае, в сложившейся ситуации единственная возможность для Венесуэлы выйти из кризиса, причем как политического, так и экономического, – обратиться за помощью к своим крупнейшим международным партнерам, а именно России и Китаю. Учитывая, что Москва на днях предложила венесуэльскому руководству неформальный план по оздоровлению экономики страны и ждет ответной реакции, надо полагать, определенные шаги в этом направлении уже сделаны.Остается надеяться, что Каракас прислушается к советам, даже если они могут показаться сложными в реализации, ведь риск потерять страну слишком высок, а времени в обрез, и нельзя ограничиваться полумерами. В конце концов, если все пройдет хорошо, то и российские, и венесуэльские интересы останутся в целости и сохранности, а США придется смириться, что у них «на заднем дворе» есть страна, которая не хочет им подчиняться.