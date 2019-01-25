ВО-пятница: В России ускорился рост зарплат

В рубрике "Клуб любителей пятницы" ("ВО-пятница") представляем заявления официальных лиц, сосчитавших доходы российских граждан за прошлый год.Росстат объявил об «ускорении» роста заработных плат россиян. Утверждается, что рост зарплат населения страны в среднем ускорился с 2,9 до 6,9 процентов в годовом выражении. Таковы итоги 2018 года, по версии специалистов Росстата.Примечательно, что в начале 2018 года Минэкономразвития выдало прогноз по росту зарплат именно в 6,9%. И, надо же такому случиться, прогноз Минэкономразвития и данные главного российского статистического органа совпали вплоть до десятой доли процента.Какова же среднемесячная зарплата в России, по данным всё того же Росстата? Заявлено, что в номинальном выражении она прибавила почти 10% (точнее – 9,9%) и составила 43,4 тыс. рублей.В то же время Росстат заявляет о снижении реальных доходов населения в прошлом году примерно на 0,2%.Если суммировать все заявления, то возникает путаница: средняя зарплата выросла на 9,9%, заявленная инфляция по итогам 2018 года не превысила 4,5%, но если всё так, то каким образом в среднем упал объёмов доходов? Выходит, что где-то закралась, мягко говоря, небольшая ошибка. Или статистическое ведомство пользуется особыми аналитическими методами при осуществлении своих подсчётов...На этом фоне глава Минэкономразвития Максим Орешкин, находящийся на ВЭФ в Давосе, заявил, что прогнозы по ВВП на 2018 год нужно скорректировать в сторону увеличения. По его словам рост российской экономики по итогам прошлого года составил около 2%. Напомним, что ранее прогнозировалось не более 1,8% роста ВВП.