Вторая армия ЦВО поднята по тревоге в условиях аномальных морозов

Несмотря на сильнейшие морозы, ударившие в районах Поволжья, в Центральном военном округе началась проверка боеготовности 2-ой общевойсковой армии, сообщается в пресс-релизе ЦВО, поступившем в адрес "Военного Обозрения".Как сообщает пресс-служба, в рамках стартовавшей проверки, сегодня утром по боевой тревоге была поднята 2-ая общевойсковая армия Центрального военного округа. В учебно-боевых мероприятиях, запланированных на время проверки, принимает участие около 8 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники. В рамках поставленных задач к выполнению упражнений приступили расчеты противовоздушной обороны, подразделения миротворцев, мотострелковых частей, артиллерийские и ракетные подразделения, военные инженеры. К учениям привлечены специалисты связи, радиационной, химической и биологической защиты. Учения пройдут на полигонах 2-ой армии, расположенных в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртии.Основной задачей проводимых учений является проверка готовности техники и обмундирования к выполнению внезапно внезапно поступивших задач в любых погодных условиях, в том числе и в аномальные морозы.Для предотвращения случаев заболеваний и обморожений личного состава на полигонах развернуты дополнительные пункты обогрева и проведены дополнительные занятия по правилам поведения при аномально низких температурах. Кроме этого, в перерывах между занятиями, военнослужащие в обязательном порядке обеспечиваются горячим чаем, хлебом с салом, в рацион питания введены лук и чеснок.