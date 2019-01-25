Военный грузовик ВСУ с боеприпасами опрокинулся в кювет
В Черкасской области Украины, следовавший в военной колонне грузовик "Урал" с боеприпасами, съехал с дороги в кювет, после чего перевернулся. Пострадавших вовремя ДТП нет, сообщает издание "Українськi Новини" со ссылкой на пресс-службу Генштаба Минобороны Украины.
Как пишут украинские СМИ, инцидент произошел 25 января около 11 часов в районе села Княжичи Звенигородского района Черкасской области. Военный грузовик "Урал", двигавшийся в составе военной колонны, везущей боеприпасы на военный полигон, съехал в кювет и перевернулся. Причиной ДТП стала легковая машина "Ауди", вклинившаяся в военную колонну на скользкой дороге прямо перед грузовиком. Водитель, пытаясь уйти от столкновения, съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся. Гражданский автомобиль с места происшествия скрылся.
Боеприпасы, находившиеся в ящиках, были без взрывателей. Груз был перегружен на другие автомобили, после чего колоннв продолжила движение на полигон. По факту ДТП начато расследование.
Как пишут украинские СМИ, инцидент произошел 25 января около 11 часов в районе села Княжичи Звенигородского района Черкасской области. Военный грузовик "Урал", двигавшийся в составе военной колонны, везущей боеприпасы на военный полигон, съехал в кювет и перевернулся. Причиной ДТП стала легковая машина "Ауди", вклинившаяся в военную колонну на скользкой дороге прямо перед грузовиком. Водитель, пытаясь уйти от столкновения, съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся. Гражданский автомобиль с места происшествия скрылся.
Боеприпасы, находившиеся в ящиках, были без взрывателей. Груз был перегружен на другие автомобили, после чего колоннв продолжила движение на полигон. По факту ДТП начато расследование.
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