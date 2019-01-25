Новости

Военный грузовик ВСУ с боеприпасами опрокинулся в кювет

26
В Черкасской области Украины, следовавший в военной колонне грузовик "Урал" с боеприпасами, съехал с дороги в кювет, после чего перевернулся. Пострадавших вовремя ДТП нет, сообщает издание "Українськi Новини" со ссылкой на пресс-службу Генштаба Минобороны Украины.

Военный грузовик ВСУ с боеприпасами опрокинулся в кювет



Как пишут украинские СМИ, инцидент произошел 25 января около 11 часов в районе села Княжичи Звенигородского района Черкасской области. Военный грузовик "Урал", двигавшийся в составе военной колонны, везущей боеприпасы на военный полигон, съехал в кювет и перевернулся. Причиной ДТП стала легковая машина "Ауди", вклинившаяся в военную колонну на скользкой дороге прямо перед грузовиком. Водитель, пытаясь уйти от столкновения, съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся. Гражданский автомобиль с места происшествия скрылся.



Боеприпасы, находившиеся в ящиках, были без взрывателей. Груз был перегружен на другие автомобили, после чего колоннв продолжила движение на полигон. По факту ДТП начато расследование.

Использованы фотографии:
https://apostrophe.ua/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 21.04.18 - 27.04.18
Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за 14.04.18 - 20.04.18 от военкора "Маг"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти