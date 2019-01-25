Французы создали новую 140-мм танковую пушку повышенного могущества
Франция начала разработку новой 140-мм пушки для установки на новые французко-немецкие танки. Французский производитель вооружения и военной техники Nexter уже провел испытания установленной на танк Leclerc 140-миллиметровой пушки повышенного могущества, произведя из нее около 200 выстрелов, пишет Jane's.
По данным издания, целью проведенных тестов является сбор данных для совместного проекта Франции и Германии по созданию нового основного боевого танка на замену Leopard 2 и Leclerc. Установка на французский танк нового орудия произведена для проведения эксперимента, вооружение ею Leclerc не предусматривается. Разработчики 140-мм орудия планируют, что при его применении огневая мощь танка будет увеличена на 70% по сравнению со стандартными 120-мм орудиями современных танков НАТО.
Заявляется, что к разработке нового 140-мм орудия французов подтолкнуло создание российского танка Т-14 на базе платформы "Армата".
Работа над новым орудием идет и в Великобритании. В декабре прошлого года британские военные провели испытательные стрельбы из пушки Rh120L55A1, установленной на танк Challenger 2. В качестве мишени был использован танк Т-72 первых модификаций с упрощенной защитой. Снаряд, попавший в верхний бронелист, прошел весь танк насквозь и вышел из кормовой плиты.
Правда, в отличии от французов, разработавших свою модель орудия, британцы испытали пушку Rh120L55A1, разработанную немецким концерном Rheinmetall, а стрельбу вели штатными боеприпасами DM53 немецкого производства.
Военный эксперт Алексей Хлопотов написал в своем блоге, что "появление в Европе новой 140-миллиметровой пушки вгонит последний гвоздь в гроб проекта "Армата". В ответ российскому Минобороны придется вновь обратить внимание на проекты танков с пушками калибра 152 миллиметра".
По данным издания, целью проведенных тестов является сбор данных для совместного проекта Франции и Германии по созданию нового основного боевого танка на замену Leopard 2 и Leclerc. Установка на французский танк нового орудия произведена для проведения эксперимента, вооружение ею Leclerc не предусматривается. Разработчики 140-мм орудия планируют, что при его применении огневая мощь танка будет увеличена на 70% по сравнению со стандартными 120-мм орудиями современных танков НАТО.
Заявляется, что к разработке нового 140-мм орудия французов подтолкнуло создание российского танка Т-14 на базе платформы "Армата".
Работа над новым орудием идет и в Великобритании. В декабре прошлого года британские военные провели испытательные стрельбы из пушки Rh120L55A1, установленной на танк Challenger 2. В качестве мишени был использован танк Т-72 первых модификаций с упрощенной защитой. Снаряд, попавший в верхний бронелист, прошел весь танк насквозь и вышел из кормовой плиты.
Правда, в отличии от французов, разработавших свою модель орудия, британцы испытали пушку Rh120L55A1, разработанную немецким концерном Rheinmetall, а стрельбу вели штатными боеприпасами DM53 немецкого производства.
Военный эксперт Алексей Хлопотов написал в своем блоге, что "появление в Европе новой 140-миллиметровой пушки вгонит последний гвоздь в гроб проекта "Армата". В ответ российскому Минобороны придется вновь обратить внимание на проекты танков с пушками калибра 152 миллиметра".
- Использованы фотографии:
- https://www.janes.com/
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