Репетиция мировой войны

115 лет назад началась Русско-японская война 1904–1905 гг. 26 и 27 января 1904 года японский флот атаковал русские корабли на внешнем рейде Порт-Артура и в корейском порту Чемульпо.В ночь на 26–27 января (8–9 февраля) 1904 года японский флот без официального объявления войны атаковал русский порт и военно-морскую базу Порт-Артур в Китае на Жёлтом море. Японские миноносцы с помощью торпед повредили несколько наших кораблей, включая сильнейшие броненосцы русского Тихоокеанского флота: «Ретвизан» и «Цесаревич». В этот же день японская эскадра атаковала в корейском порту Чемульпо русский крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец». Русские корабли приняли неравный бой и погибли.Таким образом, японцы смогли захватить стратегическую инициативу, господство на море, что позволило им сразу же начать высадку десантной армии в Корее. Японское командование смогло навязать России невыгодный сценарий развития военных действий. Что в итоге и привело к политическому поражению Российской империи (на суше мы ещё имели все возможности разбить японцев).Во многом это было связано с геополитическими, экономическими и военно-стратегическими просчётами царского правительства в предвоенный период. При этом эти ошибки совершило не только правительство Николая II, но и его предшественники. Достаточно вспомнить позорную продажу Русской Америки. В первой половине XIX столетия Россия имела все возможности, чтобы стать хозяином северном части Тихого (Великого) океана. Закрепить за собой владения в Северной Америке, сделать своими протекторатами Корею и Северо-Восточный Китай (Маньчжурию – Желтороссию), стать стратегическим партнером японской цивилизации. Реализовать масштабные программы по экономическому развитию Дальнего Востока, развить инфраструктуру региона, его коммуникации, укрепить оборону, флот, создать мощный и неприступный укрепленный район в Порт-Артуре и Ляодунском полуострове. Однако эти блестящие возможности были упущены, или только начали что-то делать (проект Желтороссии). При этом умудрились рассориться с Японией.А наши геополитические «партнеры» (Англия и США) не спали, они имели долгосрочную стратегию и шаг за шагом теснили Россию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хозяева Запада под дулами орудий «открыли» Японию и сделали её своим инструментом в деле порабощения и разграбления Поднебесной и «тараном» для войны с Россией. Лондон и Вашингтон сами собирались контролировать Тихоокеанский регион, грабить его. Для этого нужно было вытеснить Российскую империю, которая активизировалась в Китае. Кроме того, хозяевам Запада нужно было, чтобы Петербург отвлекся от Дальнего Востока и снова вернулся к делам в Западной Европе. Западники готовили большую войну в Европе, столкновение русских с германцами – немцами и австрийцами. Поэтому русских нужно было вытолкнуть из Азии. Чтобы их основные интересы снова были в Европе – Черноморские проливы, Константинополь, Балканы, германские дела и пр.Необходимо помнить, что глубинная причина войны между Россией и Японией связана с тысячелетним противостоянием русской цивилизации (Руси-России-СССР) с Западом.в Большой игре против России. К началу XX века окончательно сложилась глобальная мафия – хозяева Запада (мировая закулиса, «золотая элита», финансовый интернационал и т. д.). Она была проводником несправедливой концепции жизнеустройства человечества, где есть «избранные»-господа, которые паразитируют над всем человечеством. Западные архитекторы-каменщики создавали т. н. «новый мировой порядок» — глобальную рабовладельческую, кастовую цивилизацию.Программа-максимум глобальной мафии – полное порабощение человечества, планеты, присвоение её основных богатств кучке кланов-семей. Создание устойчивого мирового порядка с абсолютной властью социальных паразитов. При этом глобальная мафия из поколения в поколение пытается уничтожить русскую цивилизацию и русский суперэтнос – как носителей альтернативного глобального проекта на основе справедливой концепции жизнеустройства (этика совести и справедливость). Отсюда вытекают практически все войны, социальные катастрофы и конфликты в истории России. Из века в век хозяева Запада натравливают на Русь-Россию хазар, греков-ромеев, тевтонских рыцарей, поляков, шведов, турок, французов, немцев, японцев и т. д. Меняются «командные пункты» Запада – Рим, Второй Рим, Венеция, Лондон, Вашингтон, а противостояние продолжается. Тьма против Света. Извечное и бесконечное противостояние.Кроме Руси и русского народа, никто на планете не способен противостоять глобальному паразиту. Подчинить, победить и закабалить русских не удалось. Дело в коде-матрицы русской цивилизации – перепрограммировать русских нельзя, только уничтожить. А без уничтожения русской цивилизации и народа абсолютная власть на Земле невозможна.Запад – это цивилизация-упырь, её сущность – это постоянное расширение, грабеж и паразитирование на подчиненных цивилизациях, землях, народах и племенах. К XX столетию Запад подчинил себе почти всю планету: обе Америки, Африку, Австралию, Южную и Юго-Восточную Азию, островные территории. Исламский мир был частично покорен, Турецкая империя – полуколония. Индия – колония. Китай – полуколония. Единственной силой, которая была самодержавна и могла нанести военное поражение великим державам Запада была Россия.Банковско-ростовщические кланы Запада поработили большую часть человечества. Создали эффективную паразитарно-грабительскую систему по глобальному грабежу стран и народов (финансовый империализм). Ничего не производя, кучка паразитов присвоила себе большую часть богатств планеты, кредитовала и контролировала производство. Это была уже реальная власть над планетой. Однако стремительный взлёт Запада прервался в 1900–1903 гг.Западному вампиру, высасывающими ресурсы и энергию, постоянно нужны новые жертвы, страны и народы. На рубеже XIX – XX вв. таковых практически не осталось, всю планету освоили и поделили. Западная «пирамида» стала рушиться. И в первую очередь кризис капитализма, кризис грабительской, паразитарной системы ударил по США, новому оплоту глобальной мафии., с новым передом сфер влияния, колоний и рынков, с разрушением старых империй (в первую очередь сравнительно молодой Германской империи), которые не вписывались в новый мир, «рыночные отношения».Её основные задачи: 1) разборки внутри западного проекта – разгром и политическое, экономическое и военное подчинение германских народов англосаксам; 2) разрушение и расчленение старых монархическо-аристократических империй – Русской, Германской, Австро-Германской и Османской, их тотальный грабеж и создание нового порядка на основе «демократии» (по сути, власти денежных мешков, хозяев денег и капиталов); 3) разрушение Османской империи (ядро тогдашней исламской цивилизации) и полное подчинение мусульманского мира; 4) уничтожение России и русского народа. По итогам войны – создание «нового мирового порядка», полный контроль над Землей.Хозяева Запада стравили русских и японцев. Перед этим провели индустриализацию и милитаризацию Японской империи, направили её агрессию против Китая и России. Японская империя пошла по пути западной модернизации и стала создавать свою «сферу процветания» — территорию которую она могла грабить, колонизировать. Японцам построили современный флот, их солдат и матросов обучали западные инструкторы. Англия и США накачивали Японию кредитами. Запад в очередной раз использовал одного из соседей России, чтобы её атаковать, реализуя свои геополитические, экономические и военные задачи.Таким образом, в 1904 году хозяева США и Англии при участии других хищников Запада развязали против России «японскую» войну. Япония стала мощным «тараном» Запада в борьбе с Россией. Хозяева Запада готовились к мировой войне, и Русско-японская война стала репетицией большой войны в Европе.