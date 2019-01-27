Иран. Оценка «союзника» трезвым взором
Странная дискуссия развернулась на страницах «Военного обозрения» после очередного обстрела Израилем иранских подразделений на территории Сирии. Вдумайтесь в саму фразу. Одна страна незаконно нанесла удар по незаконно находящейся на территории другого государства армии другой страны!
Выстроилась логическая цепочка? Если выстроилась, то попробуйте туда же встроить многочисленные заявления российских политиков о законности нахождения на территории Сирии российских частей и, соответственно, незаконности нахождения там всех остальных.
Напомню, Сирия сегодня впитала в себя всех. Никому отказа не было и в дальнейшем не сильно ожидается.
Начиная от США и коалиции и заканчивая турками и иранцами. Причем все эти страны вполне себя вольготно чувствуют вообще без всякой юридической поддержки. И только мы, все в белом, размахиваем бумажкой с приглашением президента Сирии.
Разговоры о том, кто прав, а кто виноват в ирано-израильском противостоянии, возникли не сегодня и даже не вчера. Поднимать эту бесконечную трепотню сегодня в очередной раз не задача данной статьи. Достаточно сказать, что в регионе столкнулись интересы сразу нескольких игроков.
Противостояние давнее, застарелое и уже настолько привычное, что найти виноватого в его начале просто невозможно. Сегодня есть как минимум четыре страны, которые претендуют на лидерство в данном регионе. Наверное, стоит напомнить эти страны: Саудовская Аравия, Египет, Турция и Иран. Сирия, которая так же претендовала на лидерство, сегодня не может занять своё место в этом противостоянии. И не скоро сможет.
Спросите тут же, а как быть с Израилем?
Наше мнение, что страна, которая находится в таком окружении (иудеи среди мусульман), как показывает история, не может претендовать ни на какое-то там лидерство в регионе. А может вести (и успешно) борьбу за собственное выживание.
Да, политика Израиля достаточно агрессивна, но это можно сравнить с бытием «на районе». Не станешь отвечать ударом на удар – сомнут. Но даже в таких раскладах могут быть странные странности.
Именно к ним мы отнесли бы начавшееся по каким-то непонятным причинам (на самом деле весьма понятным) обострение противостояния Израиля и Ирана. Теперь уже в очередном раунде "драки" на территории Сирии встретились не террористы, а борцы с терроризмом. Как они себя все позиционируют.
Возникает вопрос: кого в данной ситуации должна поддерживать Россия?
Предлагаем сегодня обсудить одну из сторон конфликта. Исламскую Республику Иран. Мнение авторов может не совпадать с официальной точкой зрения или мнением других авторов. Наш взгляд на страну, основанный на общении с достаточно компетентными в этих вопросах людьми, которые жили или живут в регионе или в Иране. Наше личное мнение.
Для начала чуть-чуть истории. Напомним недавнюю историю, связанную тесно с Россией.
В результате серии неудачных войн с Российской империей Персия лишилась территории, занимаемой ныне Азербайджаном и Арменией. В 1906 году в стране произошла Конституционная революция, в результате чего Иран стал конституционной монархией. Летом 1918 года британские войска оккупировали весь Иран. 9 августа 1919 года было подписано англо-иранское соглашение, устанавливающее полный британский контроль над экономикой и армией страны.
Но события в России дали свои плоды. В 1920 г. в остане Гилян провозглашена Гилянская Советская Республика, которая просуществует аж до сентября 1921 года.
21 февраля 1921 года Реза-хан Пехлеви свергнул Ахмед-шаха, и в 1925-м был объявлен новым шахом. 26 февраля 1921 года РСФСР подписала с Ираном новый договор, признав полную независимость Ирана.
Страна начала развиваться очень неслабыми темпами, благо нефть и газ способствовали полчищам желающих сотрудничать.
Но началась война. И в ходе Второй мировой войны шахиншах Ирана, несколько зарвавшись, отказал Великобритании и Советскому Союзу в их просьбе разместить свои войска в Иране. Чтобы без опасений со стороны союзника Германии (Турции) вести поставки по ленд-лизу в СССР.
И – операция «Согласие». Шахиншах перестал быть шахом, а улицы патрулировали англо-советские патрули. И на всякий случай советские войска находились в Иране до мая 1946 года.
После войны правитель Ирана Мохаммед Реза проводил политику активной вестернизации и деисламизации, что не всегда находило понимание в народе.
В 1973 году в ходе политики укрепления власти шаха были запрещены все политические партии и объединения. К концу 1970-х годов Иран охватили массовые протесты, вылившиеся в свержение режима Пехлеви и окончательном упразднении монархии. В 1979 году в стране произошла исламская революция и была основана исламская республика.
Вот это Рубикон. До исламской республики Иран вполне нормально сотрудничал даже с Израилем! Особенно в некоторых атомно-ядерных моментах. И, надо сказать, что во времена правления шаха Иран действительно был весьма просвещенной и светской страной. Маленькая такая фотоподборка.
В целом светское государство. Даже спортом занимались и на Олимпиадах выступали.
Потом все повернули в сторону ислама, и светское государство закончилось. Да, были многотысячные протесты, но были и фанатики из КСИР, Корпуса стражей Исламской революции.
В общем, Иран быстро из лагеря светских стран перешел в разряд исламских. Никаких комментариев на этот счет, кому что нравится.
Особенно забавно, наверное: загон в метро. Женщинам можно ездить в метро вот за такими загородками. В век равноправия и толерантности очень даже смотрится.
Впрочем, опять же, вопрос вкуса и веры, не более того.
Понятно, что не всем такой расклад в мире пришелся по вкусу, но…
В 2005 году Иран активизировал свои ядерные программы. Ответом на это стало введение международных санкций. Очень серьезных санкций. Страна фактически рухнула на колени, но увы. Лишь в июне 2015 года была сформирована шестерка стран, задачей которой были переговоры о ядерной программе ИРИ и снятии санкций с Ирана.
Почему-то забыли, что в этой шестерке участвовала и Россия. Вместе с США, Китаем, Германией, Великобританией, Францией.
Итогом переговоров стало снятие части санкций с активов Ирана в ответ на замораживание ядерных программ на 10 лет. США и ЕС сохранили мораторий на продажу оружия. Ну и традиционные санкции в отношении лиц, поддерживающих террористов.
Что произошло дальше? А дальше произошла резкая активизация внешнеполитической деятельности. Иран начал искать экономических, политических и военно-стратегических партнеров в мире.
И кто стал главным военно-техническим партнером ИРИ? Заметьте, не союзником, как нам пытаются сегодня внушить некоторые «аналитики», а военно-техническим партнером. Страной, которая готова покупать вооружение. Ответ очевиден — Россия. Деньги не пахнут, а экспорт оружия — хороший бизнес.
Итак, ИРИ вновь стала претендовать на лидерство в регионе. И претензии эти вполне обоснованы. Государство обладает армией. Да, недостаточно современной, обученной и хорошо вооруженной армией. Но даже в том состоянии армия Ирана – серьезная сила. А могло быть намного круче.
Государство обладает серьезными ресурсами. Да и географическое положение позволяет контролировать достаточно важные для региона районы.
Даже с США Иран пытался наладить отношения. И США даже начали продавать гражданские самолеты Ирану. Но наметившееся потепление отношений было прервано испытаниями Ираном баллистической ракеты с дальностью полета 2000 км. Самолеты пришлось оставить, и появившуюся идею продажи Ирану «российских» «Суперджетов» тоже заблокировали.
Ну а дальше по накатанной. Санкции и учения вблизи территории Ирана от США, продолжение ракетной программы от Ирана. И все это сопровождалось взаимными упреками и обвинениями.
В конечном итоге, асклад со стороны Ирана был преподнесен так: воевать с США Иран не будет. А вот ближайшему союзнику американцев в регионе, Саудовской Аравии, «в случае чего» явно не поздоровится. Плюс Израиль, который одномоментно сыграл из друзей в недруги.
А что же другие игроки в регионе?
Прежде всего Израиль. Ядерная программа Ирана (не мирная) – это не то, от чего в Израиле всем становится радостно. Несмотря на наличие ЯО у Израиля, появление такого оружия у Ирана для Израиля было бы смертным приговором.
Да и ракеты, которые испытывал Иран, даже с обычной "начинкой" достаточно опасны для еврейского государства. Недавние события показали, что пока израильский "Купол" справляется с отдельными ракетами, но... Да и сами иранцы, в частности представители подразделений Корпуса стражей Исламской революции, подливают масла в огонь периодическими заявлениями о возможностях собственных ракет.
Ещё интереснее отношения Ирана с другими государствами региона. В частности, с саудитами. Саудовская Аравия осознанно пошла на религиозный конфликт. Ещё в 2016 году саудиты начали преследования религиозных проповедников-шиитов. Были вынесены смертные приговоры.
Более того, Саудовскую Аравию поддержали ещё 4 суннитские страны. А совет стран Персидского залива (6 суннитских стран) объявил террористической организацией "Хезболлу". Кстати, именно действиями Саудовской Аравии обусловлено то, что часто вызывает вопросы у россиян.
Почему Ливан никак не реагирует на действия противников ИРИ в собственном небе? Причина именно в том, что Ливан контролируется Саудовской Аравией. А принцип "враг моего врага — мой друг" никто не отменял. И стремительная исламизация Ливана, бывшего ранее в целом христианской страной, тоже играет определенную роль.
В целом накал отношений между саудитами и иранцами сегодня такой, что достаточно одной маленькой искры для возникновения большой войны уже на религиозной почве. Войны между суннитами и шиитами.
Есть ещё одна страна, которая играет свою партию. Это Турция. Множество вопросов возникает об отношениях турок и иранцев. Кто за кого играет?
Начнем с того, что турецкие официальные лица неоднократно заявляли о том, что Иран для Турции друг. И несмотря ни на что, Турция будет поддерживать ИРИ экономически и политически в любом случае. Причина проста как мир. Иранский газ, импортируемый в Турцию.
Турки тут ничего нового не изобрели. Задача президента и правительства Турции была и остается достаточно очевидной — поиск новых рынков ресурсов и рынков сбыта для собственных товаров. Санкции против ИРИ помогли туркам войти на рынок Ирана, и это основная причина дружбы. Иран щедро поделился добычей из своих скважин с турками, которые, скажем так, не очень хорошо обеспечены углеводородами.
Наверное, поэтому и нет стычек протурецких и проиранских группировок в Сирии. Удивительным образом турки и иранцы не встречаются на поле боя. Каждая группировка действует на своей территории и не претендует на что-то ещё. Это для Востока не худший показатель слаженности действий.
Есть ещё один нюанс, на который следует обратить внимание.
При всей внешней мощи противников ИРИ Тегеран прекрасно ориентируется в окружающем мире и уже нашел друга, с помощью которого сможет реально опустить на землю своих противников.
Три года назад Иран начал активное сотрудничество с одним из забытых большими политиками ядерных государств — с Пакистаном. За прошедшие годы Тегеран и Исламабад подписали целый комплекс межгосударственных документов о сотрудничестве.
Мы не можем говорить о каких-то подвижках в ядерной программе Ирана с помощью Пакистана. Таких данных, естественно, нет. Но есть заявления политиков обеих стран о важности именно этих отношений как гаранта безопасности и стабильности в регионе. Иран неоднократно говорил о ядерном Пакистане как о гаранте стабильности в регионе.
А теперь о том, союзники мы в Сирии или нет. Ответ дал уже достаточно давно президент Ирана Хасан Роухани. Ещё три года назад (25 марта 2016 года) он заявил, что в Сирии Иран проводит полностью независимую от России политику.
Как вы помните, эта политика не позволила нашим ВКС организовать аэродром подскока в Иране.
И ещё. Главными направлениями внешней политики ИРИ специалисты называют Россию, Кавказский регион и Среднюю Азию, Китай, Афганистан и Персидский залив. Это так, для размышления.
Многие ждут категоричного ответа на главный вопрос, ради которого мы и проанализировали отношения Ирана с соседями. Союзник нам Иран или нет? Должны ли мы ввязываться в очередное противостояние в регионе на чьей-либо стороне?
Перед тем как отвечать, сперва стоит глубоко задуматься на тему того, с кем и против кого дружить в регионе. Да, были заявления, что мы чуть ли не в долгу перед иранскими солдатами, столько сделавшими для защиты Сирии.
Никто никому ничего не должен. Исключение составляет только Башар Асад, который по гроб жизни обязан России тем, что он:
а) жив;
б) сидит в президентском кресле.
Все остальное – от лукавого.
Иран как торговый партнер – это одно. Иран как союзник – это другое. Иран как противник – третье. Между нашими странами в целом не так уж и много общих точек соприкосновения, чтобы говорить о союзничестве.
А сколько может всплыть в случае очередной смены курса страны, можно понять из начала статьи. В мире есть много стран, которые считают, что им есть что предъявить России. И Иран отнюдь не исключение.
Вообще, союзы на Ближнем Востоке – дело минутное и зыбкое. Так что не стоит записывать в союзники, а тем более в «братья по оружию» тех, кто преследует исключительно собственные интересы.
Если два каравана идут бок о бок, это еще не значит, что они идут в одно место.
Выстроилась логическая цепочка? Если выстроилась, то попробуйте туда же встроить многочисленные заявления российских политиков о законности нахождения на территории Сирии российских частей и, соответственно, незаконности нахождения там всех остальных.
Напомню, Сирия сегодня впитала в себя всех. Никому отказа не было и в дальнейшем не сильно ожидается.
Начиная от США и коалиции и заканчивая турками и иранцами. Причем все эти страны вполне себя вольготно чувствуют вообще без всякой юридической поддержки. И только мы, все в белом, размахиваем бумажкой с приглашением президента Сирии.
Разговоры о том, кто прав, а кто виноват в ирано-израильском противостоянии, возникли не сегодня и даже не вчера. Поднимать эту бесконечную трепотню сегодня в очередной раз не задача данной статьи. Достаточно сказать, что в регионе столкнулись интересы сразу нескольких игроков.
Противостояние давнее, застарелое и уже настолько привычное, что найти виноватого в его начале просто невозможно. Сегодня есть как минимум четыре страны, которые претендуют на лидерство в данном регионе. Наверное, стоит напомнить эти страны: Саудовская Аравия, Египет, Турция и Иран. Сирия, которая так же претендовала на лидерство, сегодня не может занять своё место в этом противостоянии. И не скоро сможет.
Спросите тут же, а как быть с Израилем?
Наше мнение, что страна, которая находится в таком окружении (иудеи среди мусульман), как показывает история, не может претендовать ни на какое-то там лидерство в регионе. А может вести (и успешно) борьбу за собственное выживание.
Да, политика Израиля достаточно агрессивна, но это можно сравнить с бытием «на районе». Не станешь отвечать ударом на удар – сомнут. Но даже в таких раскладах могут быть странные странности.
Именно к ним мы отнесли бы начавшееся по каким-то непонятным причинам (на самом деле весьма понятным) обострение противостояния Израиля и Ирана. Теперь уже в очередном раунде "драки" на территории Сирии встретились не террористы, а борцы с терроризмом. Как они себя все позиционируют.
Возникает вопрос: кого в данной ситуации должна поддерживать Россия?
Предлагаем сегодня обсудить одну из сторон конфликта. Исламскую Республику Иран. Мнение авторов может не совпадать с официальной точкой зрения или мнением других авторов. Наш взгляд на страну, основанный на общении с достаточно компетентными в этих вопросах людьми, которые жили или живут в регионе или в Иране. Наше личное мнение.
Для начала чуть-чуть истории. Напомним недавнюю историю, связанную тесно с Россией.
В результате серии неудачных войн с Российской империей Персия лишилась территории, занимаемой ныне Азербайджаном и Арменией. В 1906 году в стране произошла Конституционная революция, в результате чего Иран стал конституционной монархией. Летом 1918 года британские войска оккупировали весь Иран. 9 августа 1919 года было подписано англо-иранское соглашение, устанавливающее полный британский контроль над экономикой и армией страны.
Но события в России дали свои плоды. В 1920 г. в остане Гилян провозглашена Гилянская Советская Республика, которая просуществует аж до сентября 1921 года.
21 февраля 1921 года Реза-хан Пехлеви свергнул Ахмед-шаха, и в 1925-м был объявлен новым шахом. 26 февраля 1921 года РСФСР подписала с Ираном новый договор, признав полную независимость Ирана.
Страна начала развиваться очень неслабыми темпами, благо нефть и газ способствовали полчищам желающих сотрудничать.
Но началась война. И в ходе Второй мировой войны шахиншах Ирана, несколько зарвавшись, отказал Великобритании и Советскому Союзу в их просьбе разместить свои войска в Иране. Чтобы без опасений со стороны союзника Германии (Турции) вести поставки по ленд-лизу в СССР.
И – операция «Согласие». Шахиншах перестал быть шахом, а улицы патрулировали англо-советские патрули. И на всякий случай советские войска находились в Иране до мая 1946 года.
После войны правитель Ирана Мохаммед Реза проводил политику активной вестернизации и деисламизации, что не всегда находило понимание в народе.
В 1973 году в ходе политики укрепления власти шаха были запрещены все политические партии и объединения. К концу 1970-х годов Иран охватили массовые протесты, вылившиеся в свержение режима Пехлеви и окончательном упразднении монархии. В 1979 году в стране произошла исламская революция и была основана исламская республика.
Вот это Рубикон. До исламской республики Иран вполне нормально сотрудничал даже с Израилем! Особенно в некоторых атомно-ядерных моментах. И, надо сказать, что во времена правления шаха Иран действительно был весьма просвещенной и светской страной. Маленькая такая фотоподборка.
Кстати, жена шахиншаха Ирана и король Испании Хуан Карлос
В целом светское государство. Даже спортом занимались и на Олимпиадах выступали.
Потом все повернули в сторону ислама, и светское государство закончилось. Да, были многотысячные протесты, но были и фанатики из КСИР, Корпуса стражей Исламской революции.
В общем, Иран быстро из лагеря светских стран перешел в разряд исламских. Никаких комментариев на этот счет, кому что нравится.
Особенно забавно, наверное: загон в метро. Женщинам можно ездить в метро вот за такими загородками. В век равноправия и толерантности очень даже смотрится.
Впрочем, опять же, вопрос вкуса и веры, не более того.
Понятно, что не всем такой расклад в мире пришелся по вкусу, но…
В 2005 году Иран активизировал свои ядерные программы. Ответом на это стало введение международных санкций. Очень серьезных санкций. Страна фактически рухнула на колени, но увы. Лишь в июне 2015 года была сформирована шестерка стран, задачей которой были переговоры о ядерной программе ИРИ и снятии санкций с Ирана.
Почему-то забыли, что в этой шестерке участвовала и Россия. Вместе с США, Китаем, Германией, Великобританией, Францией.
Итогом переговоров стало снятие части санкций с активов Ирана в ответ на замораживание ядерных программ на 10 лет. США и ЕС сохранили мораторий на продажу оружия. Ну и традиционные санкции в отношении лиц, поддерживающих террористов.
Что произошло дальше? А дальше произошла резкая активизация внешнеполитической деятельности. Иран начал искать экономических, политических и военно-стратегических партнеров в мире.
И кто стал главным военно-техническим партнером ИРИ? Заметьте, не союзником, как нам пытаются сегодня внушить некоторые «аналитики», а военно-техническим партнером. Страной, которая готова покупать вооружение. Ответ очевиден — Россия. Деньги не пахнут, а экспорт оружия — хороший бизнес.
Итак, ИРИ вновь стала претендовать на лидерство в регионе. И претензии эти вполне обоснованы. Государство обладает армией. Да, недостаточно современной, обученной и хорошо вооруженной армией. Но даже в том состоянии армия Ирана – серьезная сила. А могло быть намного круче.
Государство обладает серьезными ресурсами. Да и географическое положение позволяет контролировать достаточно важные для региона районы.
Даже с США Иран пытался наладить отношения. И США даже начали продавать гражданские самолеты Ирану. Но наметившееся потепление отношений было прервано испытаниями Ираном баллистической ракеты с дальностью полета 2000 км. Самолеты пришлось оставить, и появившуюся идею продажи Ирану «российских» «Суперджетов» тоже заблокировали.
Ну а дальше по накатанной. Санкции и учения вблизи территории Ирана от США, продолжение ракетной программы от Ирана. И все это сопровождалось взаимными упреками и обвинениями.
В конечном итоге, асклад со стороны Ирана был преподнесен так: воевать с США Иран не будет. А вот ближайшему союзнику американцев в регионе, Саудовской Аравии, «в случае чего» явно не поздоровится. Плюс Израиль, который одномоментно сыграл из друзей в недруги.
А что же другие игроки в регионе?
Прежде всего Израиль. Ядерная программа Ирана (не мирная) – это не то, от чего в Израиле всем становится радостно. Несмотря на наличие ЯО у Израиля, появление такого оружия у Ирана для Израиля было бы смертным приговором.
Да и ракеты, которые испытывал Иран, даже с обычной "начинкой" достаточно опасны для еврейского государства. Недавние события показали, что пока израильский "Купол" справляется с отдельными ракетами, но... Да и сами иранцы, в частности представители подразделений Корпуса стражей Исламской революции, подливают масла в огонь периодическими заявлениями о возможностях собственных ракет.
Ещё интереснее отношения Ирана с другими государствами региона. В частности, с саудитами. Саудовская Аравия осознанно пошла на религиозный конфликт. Ещё в 2016 году саудиты начали преследования религиозных проповедников-шиитов. Были вынесены смертные приговоры.
Более того, Саудовскую Аравию поддержали ещё 4 суннитские страны. А совет стран Персидского залива (6 суннитских стран) объявил террористической организацией "Хезболлу". Кстати, именно действиями Саудовской Аравии обусловлено то, что часто вызывает вопросы у россиян.
Почему Ливан никак не реагирует на действия противников ИРИ в собственном небе? Причина именно в том, что Ливан контролируется Саудовской Аравией. А принцип "враг моего врага — мой друг" никто не отменял. И стремительная исламизация Ливана, бывшего ранее в целом христианской страной, тоже играет определенную роль.
В целом накал отношений между саудитами и иранцами сегодня такой, что достаточно одной маленькой искры для возникновения большой войны уже на религиозной почве. Войны между суннитами и шиитами.
Есть ещё одна страна, которая играет свою партию. Это Турция. Множество вопросов возникает об отношениях турок и иранцев. Кто за кого играет?
Начнем с того, что турецкие официальные лица неоднократно заявляли о том, что Иран для Турции друг. И несмотря ни на что, Турция будет поддерживать ИРИ экономически и политически в любом случае. Причина проста как мир. Иранский газ, импортируемый в Турцию.
Турки тут ничего нового не изобрели. Задача президента и правительства Турции была и остается достаточно очевидной — поиск новых рынков ресурсов и рынков сбыта для собственных товаров. Санкции против ИРИ помогли туркам войти на рынок Ирана, и это основная причина дружбы. Иран щедро поделился добычей из своих скважин с турками, которые, скажем так, не очень хорошо обеспечены углеводородами.
Наверное, поэтому и нет стычек протурецких и проиранских группировок в Сирии. Удивительным образом турки и иранцы не встречаются на поле боя. Каждая группировка действует на своей территории и не претендует на что-то ещё. Это для Востока не худший показатель слаженности действий.
Есть ещё один нюанс, на который следует обратить внимание.
При всей внешней мощи противников ИРИ Тегеран прекрасно ориентируется в окружающем мире и уже нашел друга, с помощью которого сможет реально опустить на землю своих противников.
Три года назад Иран начал активное сотрудничество с одним из забытых большими политиками ядерных государств — с Пакистаном. За прошедшие годы Тегеран и Исламабад подписали целый комплекс межгосударственных документов о сотрудничестве.
Мы не можем говорить о каких-то подвижках в ядерной программе Ирана с помощью Пакистана. Таких данных, естественно, нет. Но есть заявления политиков обеих стран о важности именно этих отношений как гаранта безопасности и стабильности в регионе. Иран неоднократно говорил о ядерном Пакистане как о гаранте стабильности в регионе.
А теперь о том, союзники мы в Сирии или нет. Ответ дал уже достаточно давно президент Ирана Хасан Роухани. Ещё три года назад (25 марта 2016 года) он заявил, что в Сирии Иран проводит полностью независимую от России политику.
Как вы помните, эта политика не позволила нашим ВКС организовать аэродром подскока в Иране.
И ещё. Главными направлениями внешней политики ИРИ специалисты называют Россию, Кавказский регион и Среднюю Азию, Китай, Афганистан и Персидский залив. Это так, для размышления.
Многие ждут категоричного ответа на главный вопрос, ради которого мы и проанализировали отношения Ирана с соседями. Союзник нам Иран или нет? Должны ли мы ввязываться в очередное противостояние в регионе на чьей-либо стороне?
Перед тем как отвечать, сперва стоит глубоко задуматься на тему того, с кем и против кого дружить в регионе. Да, были заявления, что мы чуть ли не в долгу перед иранскими солдатами, столько сделавшими для защиты Сирии.
Никто никому ничего не должен. Исключение составляет только Башар Асад, который по гроб жизни обязан России тем, что он:
а) жив;
б) сидит в президентском кресле.
Все остальное – от лукавого.
Иран как торговый партнер – это одно. Иран как союзник – это другое. Иран как противник – третье. Между нашими странами в целом не так уж и много общих точек соприкосновения, чтобы говорить о союзничестве.
А сколько может всплыть в случае очередной смены курса страны, можно понять из начала статьи. В мире есть много стран, которые считают, что им есть что предъявить России. И Иран отнюдь не исключение.
Вообще, союзы на Ближнем Востоке – дело минутное и зыбкое. Так что не стоит записывать в союзники, а тем более в «братья по оружию» тех, кто преследует исключительно собственные интересы.
Если два каравана идут бок о бок, это еще не значит, что они идут в одно место.
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов
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