Морские разбойники против ядерного сдерживания

27. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации.

…«демонстрация» — нанесение одиночных демонстративных ядерных ударов по пустынным территориям (акваториям), по второстепенным военным объектам противника с ограниченным военным персоналом или вообще не обслуживаемым;

«устрашение-демонстрация» — нанесение одиночных ядерных ударов по транспортным узлам, инженерным сооружениям и другим объектам для территориальной локализации района военных действий и (или) по отдельным элементам противостоящей группировки войск (сил) противника, приводящих к нарушению (снижению эффективности) управления группировкой вторжения на оперативном (оперативно-тактическом) уровне и не вызывающих относительно высоких потерь сил противника;



«устрашение» — нанесение групповых ударов по главной группировке войск (сил) противника на одном операционном направлении для изменения соотношения сил на данном направлении и (или) ликвидации прорыва противника в оперативную глубину обороны;

«устрашение-возмездие» — нанесение сосредоточенных ударов в пределах одного или нескольких смежных операционных направлений по группировкам войск (сил) противника на ТВД при неблагоприятном развитии оборонительной операции. При этом решаются следующие задачи: устранение угрозы разгрома группировки своих войск; решительное изменение соотношения сил на операционном направлении (направлениях); ликвидация прорыва противником оборонительного рубежа оперативно-стратегического объединения и др.;

«возмездие-устрашение» — нанесение массированного удара по группировке ВС агрессора на ТВД для ее разгрома и коренного изменения военной обстановки в свою пользу;

«возмездие» — нанесение массированного удара (ударов) по противнику в пределах всего театра войны (при необходимости с поражением отдельных военно-экономических объектов агрессора) с максимальным использованием имеющихся сил и средств, согласованного с ударами СЯС, если они будут применяться.