Американцам понадобились мобильные АЭС для армии

На американском портале The Drive на днях опубликована статья Джозефа Тревитника The U.S. Military Wants Tiny Road Mobile Nuclear Reactors That Can Fit In A C-17 ("Американские военные хотят крошечные мобильные ядерные реакторы, которые могут поместиться в С-17"). В статье рассказывается о том, что американские ВС решили заказать разработку мобильных АЭС для своих нужд.Управление стратегических возможностей и обеспечения ВС США обратилось к потенциальным разработчикам с просьбой представить свои предложения по мобильным АЭС для ВС в соответствии с заявленными требованиями. Нужны они, мол, для для удовлетворения постоянно растущего спроса на электроэнергию в современной армии при проведении операций в отдаленных местах с суровыми условиями. Уведомление об этом было опубликовано неделю назад на одном из основных "гостендерных", выражаясь нашими понятиями, сайтов, и через несколько дней требования по Project Dithulium, как они его назвали, были уточнены.Они хотят получить мобильную АЭС весом около 40 т, мощностью 1-10 МВт, помещающуюся на трейлер-полуприцеп, способную перевозиться по морю и в военно-транспортном самолете С-17А. Речь, очевидно, о контейнерном исполнении. Время развертывания станции после доставки — не более 3 дней, а свертывания — неделя. Весьма щадящие требования, надо заметить. В течение года (хотя сроки начала этого периода не утверждены) управление будет ожидать проектов от заинтересованных корпораций, затем выберет одного разработчика и будет ждать готового прототипа к 2025 г., если финансирование этого этапа в итоге утвердят, и если сроки не сорвут — и то, и другое возможно.Нужна эта мобильная, точнее, транспортируемая (потому что контейнер сам себя не перевозит) АЭС военным США по следующим причинам. Энергопотребление в ведущих армиях мира непрерывно возрастает — все больше электроники, АСУ различных уровней, систем связи, РЛС, систем РЭБ. Ожидается еще большая потребность ввиду появления различных средств защиты войск от малоразмерных БПЛА, или, скажем, развития оружия на новых физических принципах, вроде ЭМИ-оружия, электромагнитных ускорителей, лазеров, или, скажем, электрических или гибридных транспортных средств, требующих зарядки, электро-БПЛА или, скажем, наземных робототехнических комплексов на электропитании.ВС США в настоящее время полагаются или на местные электросети (что, кстати, в боевой обстановке запрещается, положено на автономное питание переключаться), или же на свои дизель-генераторы и ДЭС различных уровней. Но в отдаленных районах или же в районах с опасной обстановкой могут быть и перебои с поставками ГСМ, как в составе колонн, так и с переброской авиацией. Американцы не забыли, как возили вертолетами "горючку" в Афганистане, которая превращалась в "золотую", потому что не могли обеспечить проход колонн. Это когда у них там войск было, вместе с союзниками, вдвое больше, чем у СССР, который почему-то таких проблем почти не испытывал. Также американцы полагают, что в войне с серьезным высокотехнологичным противником может легко сложиться ситуация, когда и по воздуху ничего не перебросишь, потому что ПВО противника не дает, и по земле тоже не особенно. В итоге родились требования обеспечения возможности ведения боевых действий бригадной боевой группы в течение недели без поставок. Очевидно, АЭС происходит и из них тоже.Проект мобильной АЭС HolosВ настоящий момент уже есть несколько потенциальных предложений по теме, точнее, есть несколько проектов, которые, в общем, могли бы подойти. Так, есть проект MegaPower от LANL — Лос-Аламосской национальной лаборатории. Он дает 1 МВт энергии (речь и тут и выше идет об электрической энергии, а не о тепловой, выдаваемой реактором) и удовлетворяет выдвинутым требованиям о мобильности и времени развертывания и свертывания. Есть проект e-Vinci от Westinghouse — это целая серия микрореакторов от 25 кВт до 200 МВт, но время развертывания велико — порядка месяца. Оба эти проекта не используют водяное охлаждение и теплопередачу, будучи системами воздушного охлаждения на так называемых "жаровых трубах". Есть еще проект от Filippone and Associates LLC, называемый Holos — реактор с газовым охлаждением, для которого заявлена мощность от 3 до 13 МВт (для сборки из 4 модулей, помещающейся в контейнер) и временем службы якобы аж в 60 лет (против 5-10 лет у конкурентов). Есть еще проекты от URENCO, но они совершенно не подходят по времени развертывания и свертывания.[media=https://youtu.be/RPI8G6COc8g||Мобильная АЭС MegaPower от LANL][media=https://www.youtube.com/watch?v=NmQ9ku9ABCs||Схема работы реакторного модуля Holos]Надо заметить, что на решение американцев заняться этим вопросом повлияло то, что подобная мобильная АЭС скоро поступит на вооружение ВС РФ. Примерно через 2-3 года должен быть готов опытный образец мобильной АЭС сухопутного базирования для ВС РФ, предназначенный в первую очередь для Сибири и крайнего Севера. А к 2023г. ОКР может быть завершена, если, конечно, тоже сроки не сдвинутся. Но, в отличие от американцев, у нас не хотят транспортируемой схемы и трейлеров. А понимая, что у нас с дорогами бывает всяко, а на Севере часто вообще никак, предпочли модульную схему, предназначенную или для вездеходной самоходной колесной, или же гусеничной баз. Мощность же планируется трех вариантов — 100 кВт,1 МВт и 10 МВт. Более того, у многих аналитиков есть подозрение, что и лазерный боевой комплекс "Пересвет", боевые позиции которого постепенно появляются в различных ракетных дивизиях РВСН, также может иметь небольшой ядерный источник энергии. Хотя это только подозрения и слухи, и вполне возможно, что там обычный источник энергии. Но кроме этого, в России создаются и подводные малые АЭС. Так, проект НИКИЭТ "Шельф" предусматривает создание как наземного, так и подводного донного варианта станции мощностью 6.4МВт. "Шельф" официально предлагается для будущих работ в Арктике на создании мощных донных комплексов разведки и добычи, а неофициально на Западе многие подозревают, что нужен он также для новой мощной гидроакустической подводной сети слежения, известной как "Гармония". АТГУ (автономная турбогенераторная установка) "Шельф" имеет массу, вместе с прочным внешним корпусом для погружения на дно порядка 350т, и мощность порядка 44-50кВт, время работы без техобслуживания — 5000ч.. Есть еще проект "Айсберг" от ЦКБ МТ "Рубин" и ОКБМ им. Африкантова — мощностью до 24МВт и время работы без техобслуживания до 8000ч. Но этот проект предлагается в первую очередь для мирного освоения арктических глубин. Есть также проект "африкантовцев" ПНАЭМ, от 10 до 50 Мвт.АТГУ "Шельф", схема модуля.ПНАЭМ от ОКБМ "Африкантов"Разумеется, парням из Пентагона стало обидно, и они захотели иметь нечто похожее. Но надо заметить, что все эти наши и американские проекты базируются на мощном заделе в обеих сверхдержавах по этой теме. Кроме разве что подводных АЭС, но тут опыт постройки АПЛ пригодился. И в СССР, и в США начиная с 50-х годов активно работали над передвижными малыми АЭС, это тогда казалось вполне естественным, вместе с проектами и даже опытными образцами атомных локомотивов, атомных самолетов и даже атомной ручки. И были по этой теме вполне реальные результаты и в 50-60-х годах, и позже, в 70-80-х. Но после аварии на ЧАЭС волна "радиофобии" чуть не смыла эту тему в канализацию окончательно. Но прошли десятилетия, и атомные мобильные и перевозимые станции понадобились вновь. Посмотрим, выйдет ли что-то действительно серийное на этот раз и у кого, или же, как и в прошлые десятилетия, стремление к экономии окажется сильнее.А о результатах прошлых лет рассказ продолжится в другой статье.