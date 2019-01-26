Некоторые детали секретного решения СНБО Украины по военному положению

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 «Об итогах введения военного положения на Украине» (прилагается, секретно).

Президент Украины подписал указ, на основании которого в действие вступает секретное решение СНБО, касающееся итогов военного положения. Напомним, что военное положение было введено Порошенко на основании поддержки Верховной рады сроком на месяц – с конца ноября по конец декабря- после с известного инцидента по вооружённому нарушению российских морских границ украинскими бронекатерами «Никополь» и «Бердянск», а также буксиром «Яны Капу». Экипажи этих судов ВМС ВСУ ожидают суда в московских СИЗО.Из материала указа президента Петра Порошенко:В действие указ вступил с 25 января, при этом выполнение возложено на секретаря СНБОУ Александра Турчинова.Несмотря на то, что приложение засекречено, на Украине появились некоторые подробности документа. В частности, в нём подводятся итоги проведённых мобилизационных мероприятий в 10 регионах страны, где военное положение вводилось. Указывается на невыполнение планов по учёту резервистов и необходимости изменения ситуации. Так, в Одесской области число явившихся «для отметки» резервистов не превысило четверти от списочного состава. При этом и в других регионах, где военное положение вводилось, процент был плачевный с той точки зрения, если бы резервистов действительно решили мобилизовать.