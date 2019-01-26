В России рассказали о маневрах американских военных спутников
Астрокосмический научный центр делится со СМИ информацией о том, что американские военные спутники системы GSSAP существенно повысили интенсивность своей работы по мониторингу спутниковых группировок. Речь идёт о системе, четыре спутника которой были выведены на геостационарную орбиту в период с 2014 по 2016 годы в интересах военно-воздушных сил США.
По данным Астрокосмического научного центра, на который ссылается РИА Новости, американские спутники не используют геостационарную орбиту (около 35,7 тыс. км), а осуществляют движение ниже и выше этого усреднённого радиуса. Основная цель – мониторинг других искусственных спутников Земли.
Российская система АСПОС ОКП, в задачи которой входит отслеживание опасных ситуаций в космическом пространстве, обнаружила резкий рост количество маневров у всей четвёрки спутников указанной американской системы.
Один из спутников, как говорится в материале РИА Новости, совершил свыше 400 маневров за 4 года. При этом осуществлялось сближение с американским спутником военной связи MUOS-5, у которого вышел из строя основной двигатель. Другой аппарат осуществлял приближение к военному спутнику США WGS-4 - также для мониторинга технического состояния. Такие маневры повышают риски происшествий в околоземном пространстве.
Нужно напомнить, что в прошлом году из США прозвучали обвинения в адрес России об испытаниях «маневрирующих» спутников. При этом было заявлено, что испытываются «противоспутниковые системы». Теперь Россия представила факты, свидетельствующие о том, что сами США используют маневрирующие спутники, выдавая их за аппараты, действующие исключительно на геостационарной орбите.
Миссия "Кеплер" (NASA)
По данным Астрокосмического научного центра, на который ссылается РИА Новости, американские спутники не используют геостационарную орбиту (около 35,7 тыс. км), а осуществляют движение ниже и выше этого усреднённого радиуса. Основная цель – мониторинг других искусственных спутников Земли.
Российская система АСПОС ОКП, в задачи которой входит отслеживание опасных ситуаций в космическом пространстве, обнаружила резкий рост количество маневров у всей четвёрки спутников указанной американской системы.
Один из спутников, как говорится в материале РИА Новости, совершил свыше 400 маневров за 4 года. При этом осуществлялось сближение с американским спутником военной связи MUOS-5, у которого вышел из строя основной двигатель. Другой аппарат осуществлял приближение к военному спутнику США WGS-4 - также для мониторинга технического состояния. Такие маневры повышают риски происшествий в околоземном пространстве.
Нужно напомнить, что в прошлом году из США прозвучали обвинения в адрес России об испытаниях «маневрирующих» спутников. При этом было заявлено, что испытываются «противоспутниковые системы». Теперь Россия представила факты, свидетельствующие о том, что сами США используют маневрирующие спутники, выдавая их за аппараты, действующие исключительно на геостационарной орбите.
- Использованы фотографии:
- NASA
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