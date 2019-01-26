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В России рассказали о маневрах американских военных спутников

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Астрокосмический научный центр делится со СМИ информацией о том, что американские военные спутники системы GSSAP существенно повысили интенсивность своей работы по мониторингу спутниковых группировок. Речь идёт о системе, четыре спутника которой были выведены на геостационарную орбиту в период с 2014 по 2016 годы в интересах военно-воздушных сил США.

В России рассказали о маневрах американских военных спутников

Миссия "Кеплер" (NASA)



По данным Астрокосмического научного центра, на который ссылается РИА Новости, американские спутники не используют геостационарную орбиту (около 35,7 тыс. км), а осуществляют движение ниже и выше этого усреднённого радиуса. Основная цель – мониторинг других искусственных спутников Земли.

Российская система АСПОС ОКП, в задачи которой входит отслеживание опасных ситуаций в космическом пространстве, обнаружила резкий рост количество маневров у всей четвёрки спутников указанной американской системы.

Один из спутников, как говорится в материале РИА Новости, совершил свыше 400 маневров за 4 года. При этом осуществлялось сближение с американским спутником военной связи MUOS-5, у которого вышел из строя основной двигатель. Другой аппарат осуществлял приближение к военному спутнику США WGS-4 - также для мониторинга технического состояния. Такие маневры повышают риски происшествий в околоземном пространстве.

Нужно напомнить, что в прошлом году из США прозвучали обвинения в адрес России об испытаниях «маневрирующих» спутников. При этом было заявлено, что испытываются «противоспутниковые системы». Теперь Россия представила факты, свидетельствующие о том, что сами США используют маневрирующие спутники, выдавая их за аппараты, действующие исключительно на геостационарной орбите.
Использованы фотографии:
NASA
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