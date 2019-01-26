В СМИ заявили об отправке "российских военных" для охраны Мадуро

Западная информационная служба Reuters выдала материал, в котором рассказывается о том, что якобы для охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракас отправились около 400 россиян. При этом материал выдан со ссылкой далеко не на официальные источники, включая атамана казачьего общества «Ховрино». Все остальные источники и вовсе не названы, зато с их слов делаются далеко идущие выводы.В частности, заявлено, будто бы речь идёт о «российских военнослужащих или наёмниках», которые вылетели в Каракас (через Гавану) в начале этой недели – «за день до начала массовых акций протеста». В статье заявлено, что перед якобы отправившимися в Венесуэлу "российскими военными" поставлена задача воспрепятствовать возможному задержанию президента страны Николаса Мадуро представителями оппозиционных сил.В либеральной прессе тем временем выдвинули свою версию, заявив, что в Каракас отправились представители так называемой «группы Вагнера». Если суммировать все подобного рода заявления, то «группа Вагнера» буквально вездесуща – её представители, по заверениям отдельных СМИ, действуют «повсюду»: от Донбасса до Сирии и Центральноафриканской Республики. Теперь «вагнеровцев» СМИ «отправили» в Венесуэлу.Тем временем из Каракаса пришли сообщения о том, что Николас Мадуро провёл беседу с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. По словам Мадуро, всё, что о встрече заявил Гуайдо, является ложью. Он (президент страны) отметил готовность к любому взаимодействию в рамках действующей конституции.Напомним, что США, Канада, Аргентина, Бразилия и ряд других стран объявили 35-летнего Гуайдо «исполняющим обязанности президента Венесуэлы» - без выборов, без заседания парламента, без каких-либо иных конституционных норм. Это яркий пример того, во что превращена так называемая западная демократия.В качестве дополнения стоит отметить, что Банк Англии отказал Каракасу в праве вернуть хранящееся в Британии золото на сумму более миллиарда долларов. Речь идёт о венесуэльских золотых слитках. Это к слову о современной банковской системе.