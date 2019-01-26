Трамп прекратил шатдаун, но пообещал "весёлую жизнь"

Но если через 21 день не будет заключена сделка, то весёлая жизнь начнётся заново!

В США прекратился шатдаун (приостановка работы правительственных институтов), длившийся рекордное время за всю американскую историю. Стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился на подписание временного бюджета нескольких ключевых ведомств со сроком до 15 февраля. Теперь в США начинаются переговоры и консультации по принятию долгосрочного бюджета.Пресс-служба Белого дома сообщает, что шатдаун, продолжавшийся 35 суток, является шагом президента, направленным на то, чтобы не усугублять кризис. Ранее Трамп не подписывал бюджет в связи с тем, что демократы в конгрессе не соглашались на выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой.Теперь сам Дональд Трамп отмечает, что пошёл на уступки Демократической партии в связи с «заботой о миллионах американцев». Из добавления Трампа в Твиттере:При этом в пресс-службе главы американского государства отмечено, что теперь Трамп намерен приступить к строительству стены вне зависимости от того, поддержит ли его инициативу конгресс или нет. Первый «камень» (в случае с этой стеной - шест) в новый участок стены после окончания рекордного по времени шатдауна будет "заложен" в середине февраля.На странице Трампа в Фейсбуке появилась надпись "Помогите построить стену" . Предлагается отправить слово "Wall" (стена) на короткий номер.