В это воскресенье в Санкт-Петербурге состоится парад, посвящённый 75-летию снятия блокады. В очередной раз Москва отправляет солдат туда, где стоило бы проявить сочувствие. Они делают акцент на национальной гордости, а не на памяти.

В России и сегодня находятся те, кто почитает Сталина.

В Германии проявили себя средства массовой информации, которые умудрились раскритиковать Россию за торжественные мероприятия, посвящённые наступающей 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Так, в германском издании Süddeutsche Zeitung вышла статья за авторством г-жи Зильке Бигальке, которая «недоумевает» по поводу масштабных мероприятий в России в связи с 75-летием снятия блокады с города на Неве.Из материала:Журналистка Бигальке заявляет, что «всю правду» о блокаде Ленинграда в России «узнали только в 90-е». Именно тогда, по заявлению немецкой репортёрши, «стало известно, что ленинградцы ели кошек, клей и занимались каннибализмом». По словам Бигальке, в СССР не использовали понятие «геноцид» применительно к трагедии Ленинграда, иначе «пришлось бы объяснять, почему власти так мало сделали для населения осаждённого города».Далее идут рассуждения о Сталине, в ходе которых автор материала в немецкой газете вдруг констатирует:По словам Бигальке, массовое празднование 75-летия снятия блокады является «опасным», так как «умаляет случившееся» и «как будто оправдывает смерти жителей города».Эти тирады немецкой журналистки укладываются в общую либеральную концепцию, которая сводится к «покаянию». По стойкому убеждению таких, как эта Бигальке, раскаяться должны непременно победители. Для чего? А для того, чтобы смыть грань между теми, кто пришёл на советскую землю в качестве захватчиков, и теми, кто её освободил от врага.: Зильке Бигальке (1983 г.р.) работает в немецком издании "Зюддойче Цайтунг". Длительное время жила в Москве. Это именно Бигальке не так давно выдала материал, в котором объявила растение борщевик "местью Сталина Польше" и рассказала о "кампании" по борьбе с борщевиком в России.