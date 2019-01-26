WSJ: Гуайдо провозгласил себя врио президента Венесуэлы после звонка из США

Этот ночной звонок запустил в движение тот план, который секретно разрабатывался в течение предыдущих нескольких недель.

Американская газета The Wall Street Journal вышла с материалом, который тянет на раздел «капитан очевидность», однако для США статья явилась немалым откровением. В WSJ сообщается, что выступление о наделении самого себя обязанностями президента, сделанное перед сторонниками на одной из улиц Каракаса 35-летним лидером венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо было сделано после консультаций с властями США.В частности, издание сообщает, что с председателем Национальной ассамблеи Гуайдо связался вице-президент США Майк Пенс, который и пообещал американскую поддержку в случае самопровозглашения Гуайдо временно исполняющим президента Венесуэлы. Звонок, как сообщается, состоялся ночью.После этого Гуайдо призвал сторонников к новой волне активных протестов против Николаса Мадуро.Примечательная выдержка из публикации американского издания:Сам Гуайдо заявил, что в роли "врио президента" Венесуэлы намерен находиться "максимум" до лета 2019 года. По его словам, "новые выборы" должны состояться в течение полугода. При этом самопровозглашённый "президент" заявил, что отказывается от любых переговоров с Николасом Мадуро. А президент Мадуро несколько часов назад сообщил, что Гуайдо лжёт, и что он провёл с ним встречу в одном из отелей Каракаса.На этом фоне из стран Латинской Америки стали приходить сообщения о том, что не все они поддерживают возможную военную операцию США в Венесуэле. Так, власти Колумбии, признавшей Гуайдо "врио президента" вслед за США, заявили, что не готовы предоставлять американским войскам свою территорию в случае начала военной операции в Венесуэле. Ранее возможность такой операции не исключил Дональд Трамп.