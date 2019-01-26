ЕС внёс Саудовскую Аравию в список спонсоров терроризма

В Европейской комиссии было принято решение, которое, как отмечают эксперты, может существенно повлиять на рынок энергоносителей. Это решение связано с внесением Саудовской Аравии в «чёрный список». В этот европейский список ЕС помещают страны, которые осуществляют операции по отмыванию денежных средств и по оказанию финансовой помощи международным террористическим группировкам. Использована обтекаемая формулировка об отсутствии должного контроля по борьбе с финансированием терроризма.Западные информагентства сообщили о том, что внесение саудитов в «чёрный список» связано с ужесточением европейского законодательства в плане борьбы с финансовыми махинациями и распространением терроризма.На основании принятого Еврокомиссией решения все операции, которые осуществляют европейские финансовые резиденты с представителями финансовой сферы Саудовской Аравии, теперь будут подвергаться дополнительным проверкам. В частности, будет запрашиваться цель проведения финансовые операций, включая транзакции.В «чёрном списке» ЕС состоят такие страны как КНДР, Иран, Сирия, Ирак, Афганистан, ряд африканских государств. Попадание в него Саудовской Аравии может привести ещё и к потрясениям в банковской сфере, о чём заявляют ведущие экономические эксперты.