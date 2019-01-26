В Китае заявили о необходимости составить конкуренцию российскому "Охотнику"

В гонку за создание авиации шестого поколения вступили и европейские компании. Связано это в том числе и с тем, что Европа высказывает недовольство американскими F-35.

В китайских СМИ продолжают публиковать высказывания военных экспертов по поводу продемонстрированного в России внешнего вида ударного беспилотника «Охотник». В частности, высказываются суждения по поводу того, почему Россия, «не закончив работу над истребителем пятого поколения Су-57, решила перейти к разработкам по программе авиации шестого поколения».В китайском издании SINA высказано мнение очередного эксперта о том, что Россия «поняла, что с созданием Су-57 существенно отстала от американских F-22 и F-35, а потому решила форсировать события на другом авиастроительном направлении».При этом в китайской прессе ссылаются на высказывания официальных лиц России на предмет того, что сама программа Су-57 фактически предусматривает в себе разработку технологий, которые будут характерны для 6-го поколения боевой авиации.В материале, где приводится мнение китайского эксперта, заявлено, что России будет «нелегко догнать США в разработках авиации шестого поколения». При этом отмечается, что Китаю нельзя оставаться в стороне от этой заочной гонки, и продолжать не только развивать программу своих истребителей 5-го поколения J-20 (в китайской номенклатуре – 4-е поколение), но и идти по пути развития технологий по созданию истребителей (беспилотников) шестого поколения, чтобы "не проиграть российскому "Охотнику".Из материала:Китайский эксперт констатирует, что для осуществления прорыва в создании машин нового поколения Китаю нужен собственный авиационный двигатель «относительно низкой массы и высокой мощности».Речь идёт о так называемом адаптивном двигателе с переменным циклом, в которым контроль подачи топлива обеспечивается, например, электронными клапанами впускных отверстий (переменного сечения), что может увеличить эффективность работы силовой установки на гиперзвуковых скоростях. Такой двигатель, помимо всего прочего, должен существенно повысить радиус боевого применения.