Толкнувший Ольгу Скабееву объяснил свой поступок нервным напряжением

А Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!





На странице в Фейсбуке редактора украинской газеты «Европейская правда» Сергея Сидоренко, «прославившегося» своим грубым поведением по отношению к российской журналистке Ольге Скабеевой в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), появились комментарии инцидента.Признавая факт нарушения правил этики, украинский журналист, тем не менее, считает, что поступил «так, как должен был бы поступить любой», оказавшись на его месте. На своей странице он написал, что «готов понести пропорциональное наказание».Однако каяться и приносить извинения Сидоренко не намерен. Считая себя предельно тихим и мирным человеком, редактор украинской газеты, толкнувший российскую журналистку, объяснил свой поступок "нервным, психическим напряжением" во время прямого эфира.Нервы сдали, видимо, и у депутата украинской Рады Борислава Березы, который не только последовал «примеру» Сидоренко, но и, уверенный в своей безнаказанности, публично оскорбил Ольгу Скабееву. Об этом свидетельствуют комментарии, которые он оставил под записями Сидоренко в фейсбуке. Береза написал: «Увидишь, ничего тебе не будет».Ранее извинений в адрес Ольги Скабеевой от украинского депутата Б.Березы потребовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров:Ролики о произошедшем (один из роликов озвучен "автоголосом" с нарушением норм орфоэпии):Ольга Скабеева поблагодарила Рамзана Кадырова за поддержку.