Над новейшим кораблём ПМО "Иван Антонов" поднимают Андреевский флаг

В ближнесрочной перспективе ВМФ России планирует и далее развивать минно-тральную составляющую, призванную обеспечивать действия сил Флота. Серийный корабль ПМО "Иван Антонов" отличается по целому ряду характеристик от головного корабля этого проекта "Александр Обухов", на котором в ходе эксплуатации была произведена апробация и проверка ряда узлов и систем.

Минобороны РФ сообщает о том, что сегодня на базе в Балтийске состоится торжественная церемония ввода в строй новейшего отечественного корабля противоминной обороны «Иван Антонов» проекта 12700 «Александрит». В ходе церемонии над кораблём будет поднят Андреевский флаг.Корабль проекта 12700 ПМО был построены на Средне-Невском судостроительном заводе Северной столицы. Документация о завершении всех необходимых испытаний была подписана 29 декабря прошлого года. «Интерфакс» приводит заявление представителя информационного департамента Минобороны по Военно-морскому флоту капитана 1 ранга Игоря Дыгало:Отмечено, что на серийных кораблях этого проекта будет осуществляться совершенствование систем штатного вооружения.Для справки: Иван Антонов – мичман, Герой Советского Союза, снайпер Балтийского флота, проявивший себя в годы Великой Отечественной войны. Именно в его честь и назван новейший российский корабль. Ранее сообщалось, что корабль ПМО «Иван Антонов» будет проходить службу на Черноморском флоте.В настоящий момент строятся ещё три серийных корабля ПМО проекта 12700. Это «Владимир Емельянов» (для ЧФ РФ), «Яков Баляев» и «Пётр Ильичёв» (оба – для ТОФ РФ). Также подписан контракт на строительство корабля «Анатолий Шлемов».Корабли этого проекта (проект ПМО нового поколения) имеют стеклопластиковые корпуса. Уникальность состоит в том, что корпуса кораблей этого проекта являются самыми большими в мире по формированию из монолита стеклопластика методом вакуумной инфузии. Метод существенно улучшает соотношение «волокно-смола» в ламинате, в результате чего получается более прочное (примерно на 25%) и легкое (примерно на 20%) изделие.Автономность плавания – 10 суток (по запасам продовольствия). Водоизмещение – до 890 т. Помимо зенитного, артиллерийского и минно-торпедного имеет радиолокационное и радиоэлектронное вооружения, включая ПГАС «Анапа» и НРЛС «Пал-М». Имеет возможность бороться с любыми типами мин, включая так называемые «умные». Обладает функционалом по обнаружению мин не только на воде и в водном слое, но и в морском грунте.