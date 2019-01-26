Над новейшим кораблём ПМО "Иван Антонов" поднимают Андреевский флаг
Минобороны РФ сообщает о том, что сегодня на базе в Балтийске состоится торжественная церемония ввода в строй новейшего отечественного корабля противоминной обороны «Иван Антонов» проекта 12700 «Александрит». В ходе церемонии над кораблём будет поднят Андреевский флаг.
Корабль проекта 12700 ПМО был построены на Средне-Невском судостроительном заводе Северной столицы. Документация о завершении всех необходимых испытаний была подписана 29 декабря прошлого года.
«Интерфакс» приводит заявление представителя информационного департамента Минобороны по Военно-морскому флоту капитана 1 ранга Игоря Дыгало:
Отмечено, что на серийных кораблях этого проекта будет осуществляться совершенствование систем штатного вооружения.
Для справки: Иван Антонов – мичман, Герой Советского Союза, снайпер Балтийского флота, проявивший себя в годы Великой Отечественной войны. Именно в его честь и назван новейший российский корабль. Ранее сообщалось, что корабль ПМО «Иван Антонов» будет проходить службу на Черноморском флоте.
В настоящий момент строятся ещё три серийных корабля ПМО проекта 12700. Это «Владимир Емельянов» (для ЧФ РФ), «Яков Баляев» и «Пётр Ильичёв» (оба – для ТОФ РФ). Также подписан контракт на строительство корабля «Анатолий Шлемов».
Корабли этого проекта (проект ПМО нового поколения) имеют стеклопластиковые корпуса. Уникальность состоит в том, что корпуса кораблей этого проекта являются самыми большими в мире по формированию из монолита стеклопластика методом вакуумной инфузии. Метод существенно улучшает соотношение «волокно-смола» в ламинате, в результате чего получается более прочное (примерно на 25%) и легкое (примерно на 20%) изделие.
Автономность плавания – 10 суток (по запасам продовольствия). Водоизмещение – до 890 т. Помимо зенитного, артиллерийского и минно-торпедного имеет радиолокационное и радиоэлектронное вооружения, включая ПГАС «Анапа» и НРЛС «Пал-М». Имеет возможность бороться с любыми типами мин, включая так называемые «умные». Обладает функционалом по обнаружению мин не только на воде и в водном слое, но и в морском грунте.
Корабль проекта 12700 ПМО был построены на Средне-Невском судостроительном заводе Северной столицы. Документация о завершении всех необходимых испытаний была подписана 29 декабря прошлого года.
«Интерфакс» приводит заявление представителя информационного департамента Минобороны по Военно-морскому флоту капитана 1 ранга Игоря Дыгало:
В ближнесрочной перспективе ВМФ России планирует и далее развивать минно-тральную составляющую, призванную обеспечивать действия сил Флота. Серийный корабль ПМО "Иван Антонов" отличается по целому ряду характеристик от головного корабля этого проекта "Александр Обухов", на котором в ходе эксплуатации была произведена апробация и проверка ряда узлов и систем.
Отмечено, что на серийных кораблях этого проекта будет осуществляться совершенствование систем штатного вооружения.
Для справки: Иван Антонов – мичман, Герой Советского Союза, снайпер Балтийского флота, проявивший себя в годы Великой Отечественной войны. Именно в его честь и назван новейший российский корабль. Ранее сообщалось, что корабль ПМО «Иван Антонов» будет проходить службу на Черноморском флоте.
В настоящий момент строятся ещё три серийных корабля ПМО проекта 12700. Это «Владимир Емельянов» (для ЧФ РФ), «Яков Баляев» и «Пётр Ильичёв» (оба – для ТОФ РФ). Также подписан контракт на строительство корабля «Анатолий Шлемов».
Корабли этого проекта (проект ПМО нового поколения) имеют стеклопластиковые корпуса. Уникальность состоит в том, что корпуса кораблей этого проекта являются самыми большими в мире по формированию из монолита стеклопластика методом вакуумной инфузии. Метод существенно улучшает соотношение «волокно-смола» в ламинате, в результате чего получается более прочное (примерно на 25%) и легкое (примерно на 20%) изделие.
Автономность плавания – 10 суток (по запасам продовольствия). Водоизмещение – до 890 т. Помимо зенитного, артиллерийского и минно-торпедного имеет радиолокационное и радиоэлектронное вооружения, включая ПГАС «Анапа» и НРЛС «Пал-М». Имеет возможность бороться с любыми типами мин, включая так называемые «умные». Обладает функционалом по обнаружению мин не только на воде и в водном слое, но и в морском грунте.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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