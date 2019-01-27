Мечта сбудется? О шансах Александра Григорьевича стать президентом России
Наверное, это может показаться странным, но в последнее время в СМИ различного уровня и направленности вбрасываются сюжеты из спокойной вроде бы Белоруссии. Причем при ближайшем рассмотрении оказывается, что тема для обсуждения весьма остра и принципиальна: вхождение РБ в состав России и утрата ею суверенитета.
Повод для этого дал сам президент Республики Беларусь, Александр Лукашенко, сравнительно недавно заявивший, что Россия хочет поглотить Беларусь. По его словам, намеки на это идут от российских чиновников при переговорах и личных встречах. Сам он, разумеется, выступает в качестве гаранта белорусского суверенитета, а посему готов за него в буквальном смысле драться.
Подобное заявление не могло остаться незамеченным. Его подхватили и СМИ, и некоторые блогеры, регулярно подбрасывающие во всемирную паутину информацию разной степени достоверности, касающуюся возможного поглощения Россией Белоруссии. И это вполне ожидаемо: если уж об этом заговорил политик такого уровня, то вопрос наверняка стоит довольно остро.
Недавно с довольно обширным аналитическим материалом на эту тему выступил Московский центр Карнеги, один из обозревателей которого, Артем Шрайбман (его можно отнести к разряду умеренных белорусских националистов) опубликовал большой материал под названием «Братское поглощение. Может ли Россия присоединить Белоруссию?» Статья, несмотря на очевидную тенденциозность, весьма любопытна, и с ней довольно интересно ознакомиться для общего понимания ситуации.
Интересной публикацией отметилось и агентство «REX», предложив своим читателям якобы разработанный в Минске план «быстрого транзита на Запад». Достоверность источника, взятого агентством за основу, вызывает сильные сомнения, но идеи и пункты этого плана, содержащиеся в материале, предполагают как минимум некоторую работу мысли. То есть кому-то это было нужно, и нужно довольно сильно.
В принципе, погрузившись в тему, начинаешь понимать, что кто-то словно бы пытается подтолкнуть Минск к каким-то решениям. Но кто и к каким именно, не совсем понятно: хотя на поверхности и лежит идея о том, что кто-то действительно готовит некий «транзит» Лукашенко, спокойный анализ ситуации показывает достаточно много и других вариантов.
Наверное, мы не будем подробно разбирать все пункты упомянутых статей, ибо это и слишком долго и не всегда того стоит. Но некоторые моменты, конечно же, просто просятся на разбор. Итак…
Прежде всего, анализируя подобные материалы, стоит избавиться от мысли, что Лукашенко как-то сильно глупее нас с вами. Пожалуй, верным будет обратное: он даже поумнее большинства тех, кто сегодня с легкостью отправляет его в том или другом направлении. А из этого следует простой вывод: Западу он не верит ни на копейку и прекрасно понимает, что его сдача на милость англосаксов не будет ни почетной, ни даже минимально безопасной. То, что «партнеры» с легкостью отдадут его на растерзание националистам, которых он ещё недавно достаточно жестко «гнобил», очевидно любому, кто хоть немного знает повадки «рептилоидов». Кстати, эту кличку англосаксы получили именно из-за хладнокровия.
То есть Александр Григорьевич прекрасно понимает, что в отношениях с Западом для него не существует гарантий. Слово такое есть, оно может быть произнесено, записано в документах, официально подтверждено послами и спецпредставителями, записано в конституции и где угодно ещё. Но верно и то, что уже через пару суток после подписания всех этих договоренностей он будет сидеть в подвале минского КГБ и плевать выбитыми зубами на допросе у какого-нибудь «демократического активиста». Не верите? Можете спросить у Януковича, которого от такой судьбы спас только русский спецназ…
А значит, вероятность того, что Лукашенко действительно готовит какой-то хитрый побег на Запад, весьма мала, если он все ещё находится в трезвом уме. Скорее, подобные планы есть не что иное, как встречная контригра того самого белорусского КГБ, о котором мы уже упоминали выше, рассчитанная исключительно на Москву.
Да, и на всякий случай: в гарантии Путина Лукашенко поверит гораздо охотнее. Ну, хотя бы потому, что гарантии президента России чего-то стоят, и он пока не сдал даже тех, кто очевидно раздражает все российское общество: Чубайса, членов «семьи», некоторых олигархов и т.д. Уж если эти до сих пор живут и здравствуют, то Лукашенко и подавно сможет спокойно себя чувствовать.
Теперь тезис о том, что с помощью поглощения Белоруссии Москва якобы готовится решить «проблему 2024 года». Что имеется в виду? Да все очень просто – предполагается, что объединение будет сопровождаться хотя бы формальным созданием нового государства с новой конституцией и, соответственно, с обнулением ранее «отсиженных» президентских сроков. То есть Владимир Путин, присоединив Белоруссию, сможет снова баллотироваться на пост президента РФ и законно занять эту должность.
Этот «хитрый план» уже далеко не нов, его вбрасывали ещё во времена Ельцина, а уж к 2008 году об этом варианте обойти ограничение по срокам президентства не говорил только ленивый. Правда, поговаривали и о том, что сам Лукашенко заинтересован в таком варианте развития событий, причем именно с прицелом на полноценное президентство в объединенном государстве. Но победил, как вы все помните, вариант «преемника», или «тандема», как его ещё называли, когда реальное управление страной осуществлял Путин, а формальным главой государства считался Медведев.
Собственно, этот вариант с объединением ради обхода конституции кажется предельно сомнительным именно из-за того, что есть более простые и удобные для реализации пути решения проблемы. В частности, нужно понимать, что действующий президент РФ имеет полный контроль над обеими палатами Законодательного Собрания России. Он, если говорить откровенно, может инициировать принятие любых поправок к действующей конституции или разработку полностью нового Основного закона, в котором может объявить себя хоть наследным владыкой. Примут, и даже весело, решительно, с победными реляциями о перевыполнении плана.
То есть Путину вся эта возня не нужна вообще, если этот «хитрый план» будет направлен только на некий обход избирательных ограничений. И воспринимать всерьёз подобный анализ, наверное, даже и не стоит.
Но все-таки не могу не упомянуть ещё одно возражение против этого плана: время. Отношения с Западом раньше или позже должны пройти некую точку невозврата, когда уже самой России нужно будет брать на себя инициативу в украинском вопросе, а также некоторых других. Грубо говоря, мы можем с достаточно большой долей уверенности говорить о том, что нас ожидает некое расширение в западном направлении, частью которого и станет поглощение Белоруссии.
Тянуть с этим ещё пять лет, скорее всего, не очень рационально – время работает и на наших противников, и они тоже постепенно готовятся к вероятному столкновению. Надежды на скорый развал Украины не оправдались, а если процесс и дальше будет двигаться в том же направлении, что и сейчас, мы можем ожидать даже определенного военного и экономического усиление Киева.
С такого ракурса очевидно, что относительно мирное поглощение Белоруссии будет не просто удачным пиар-ходом Путина, как некоторые говорят, а решит сразу две крайне важных задачи – выведет территорию нынешней РБ из-под возможного удара "партнеров" и в то же время позволит сэкономить серьезные силы для ожидаемого "спрямления границы" по линиям Одесса — Харьков и Калининград — Санкт-Петербург.
Данный вариант развития событий трудно назвать стопроцентным, уж очень велики ставки в такой игре, но пока как-то не похоже, чтобы наши «партнеры» согласились оставить Россию спокойно переваривать Крым. А значит, это более чем вероятно. Причем именно в ближайший год-два, ибо на большей дистанции вырастают и внутренние, и внешние риски.
Сомнительной кажется и какая-то быстрая переориентация экономики Республики Беларусь на Запад. Зависимость от российских энергоносителей никуда не денется; российский рынок ничем в ближайшей перспективе заменить не получится ни для белорусского сельского хозяйства, ни для машиностроения (это особенно), ни для легкой промышленности. То есть Минску придется решиться на полноценное автономное плавание, когда экономика на протяжении как минимум нескольких лет будет идти строго вниз без малейшего шанса на быстрый переход к росту.
Нужно иметь в виду и то, что Минск все эти годы не проводил политики жесткой «белоруссизации». Резкий разворот в этом вопросе может иметь весьма нежелательные последствия для Александра Григорьевича – люди видят происходящее на Украине и, вероятно, не заходятся превращаться в очередную нацию первых космонавтов и копателей Черного моря. Во всяком случае, тут у России будут довольно мощные очаги для давления на Минск, и попытка «телепортироваться» на Запад приведет к тому, что на Востоке останутся минимум две трети белорусских областей.
Так чего же нам ожидать от Минска? И действительно ли Москва так заинтересована в поглощении Белоруссии, что дело дошло до прямого давления?
Мне представляется, что дело закончится неким компромиссом, который полностью устроит и Лукашенко, и Путина. Выглядеть он может, наверное, как-то так: Москва действительно пойдет по пути изменения конституции, в результате которого в стране появится новый высший государственный орган. (Главой этого органа станет, как все мы догадываемся, Алексей Навальный. Плохая шутка, но всё-таки кто-то улыбнётся.) Главой этого органа станет Владимир Путин. А называться эта должность будет, предположим, «председатель Госсовета» или как-то в этом духе.
Полномочия президента будут соответственно несколько урезаны. И вот уже на этот пост, несколько «облегченный», но все ещё почетный и статусный, и может «пойти» Лукашенко.
В этом варианте есть несколько приятных плюсов. Прежде всего объединение государств под эгидой современной России не только обеспечит преемственность власти и госуправления, но и снимет все вопросы относительно происхождения (и проживания) кандидатов в президенты. Дело в том, что современное избирательное законодательство России содержит некоторые требования к кандидатам на высшие посты, в том числе касающиеся гражданства, места рождения и сроков проживания на территории РФ. Так вот, вхождение Белоруссии в состав РФ именно шестью областями снимет возможные противоречия принципиально: для конституции и законов эта территория станет российской со всеми вытекающими из этого избирательными правами и возможностями.
Снимутся и некоторые экономические разногласия. В частности, жители и предприниматели Белоруссии наконец-то получат доступ к российским ресурсам по внутрироссийским ценам.
Возможно ли сопротивление этому процессу со стороны белорусской оппозиции? Безусловно! Но не стоит забывать, что белорусская пропагандистская машина достаточно хорошо объезжена и отлично слушается руля. А руль в руках Александра Григорьевича…
Поэтому происходящее сейчас в СМИ может быть вполне выгодно именно Кремлю. Нет, он никого не хочет обидеть. Это, скорее, способ показать Минску реальность. А дальше, как известно, все по стандарту: отрицание – гнев – торг – депрессия – принятие. Эти стадии принятия неизбежного, вероятно, будут лучше всего характеризовать стадии процесса, запущенного Кремлем.
Но его итог, как мне представляется, все-таки очевиден. И, конечно же, оно и к лучшему. Причем для всех нас, кроме совсем уж оголтелых любителей западной демократии.
А Александр Григорьевич будет хорошим президентом. Даже не сомневайтесь…
Повод для этого дал сам президент Республики Беларусь, Александр Лукашенко, сравнительно недавно заявивший, что Россия хочет поглотить Беларусь. По его словам, намеки на это идут от российских чиновников при переговорах и личных встречах. Сам он, разумеется, выступает в качестве гаранта белорусского суверенитета, а посему готов за него в буквальном смысле драться.
Подобное заявление не могло остаться незамеченным. Его подхватили и СМИ, и некоторые блогеры, регулярно подбрасывающие во всемирную паутину информацию разной степени достоверности, касающуюся возможного поглощения Россией Белоруссии. И это вполне ожидаемо: если уж об этом заговорил политик такого уровня, то вопрос наверняка стоит довольно остро.
Недавно с довольно обширным аналитическим материалом на эту тему выступил Московский центр Карнеги, один из обозревателей которого, Артем Шрайбман (его можно отнести к разряду умеренных белорусских националистов) опубликовал большой материал под названием «Братское поглощение. Может ли Россия присоединить Белоруссию?» Статья, несмотря на очевидную тенденциозность, весьма любопытна, и с ней довольно интересно ознакомиться для общего понимания ситуации.
Интересной публикацией отметилось и агентство «REX», предложив своим читателям якобы разработанный в Минске план «быстрого транзита на Запад». Достоверность источника, взятого агентством за основу, вызывает сильные сомнения, но идеи и пункты этого плана, содержащиеся в материале, предполагают как минимум некоторую работу мысли. То есть кому-то это было нужно, и нужно довольно сильно.
В принципе, погрузившись в тему, начинаешь понимать, что кто-то словно бы пытается подтолкнуть Минск к каким-то решениям. Но кто и к каким именно, не совсем понятно: хотя на поверхности и лежит идея о том, что кто-то действительно готовит некий «транзит» Лукашенко, спокойный анализ ситуации показывает достаточно много и других вариантов.
Наверное, мы не будем подробно разбирать все пункты упомянутых статей, ибо это и слишком долго и не всегда того стоит. Но некоторые моменты, конечно же, просто просятся на разбор. Итак…
Прежде всего, анализируя подобные материалы, стоит избавиться от мысли, что Лукашенко как-то сильно глупее нас с вами. Пожалуй, верным будет обратное: он даже поумнее большинства тех, кто сегодня с легкостью отправляет его в том или другом направлении. А из этого следует простой вывод: Западу он не верит ни на копейку и прекрасно понимает, что его сдача на милость англосаксов не будет ни почетной, ни даже минимально безопасной. То, что «партнеры» с легкостью отдадут его на растерзание националистам, которых он ещё недавно достаточно жестко «гнобил», очевидно любому, кто хоть немного знает повадки «рептилоидов». Кстати, эту кличку англосаксы получили именно из-за хладнокровия.
То есть Александр Григорьевич прекрасно понимает, что в отношениях с Западом для него не существует гарантий. Слово такое есть, оно может быть произнесено, записано в документах, официально подтверждено послами и спецпредставителями, записано в конституции и где угодно ещё. Но верно и то, что уже через пару суток после подписания всех этих договоренностей он будет сидеть в подвале минского КГБ и плевать выбитыми зубами на допросе у какого-нибудь «демократического активиста». Не верите? Можете спросить у Януковича, которого от такой судьбы спас только русский спецназ…
А значит, вероятность того, что Лукашенко действительно готовит какой-то хитрый побег на Запад, весьма мала, если он все ещё находится в трезвом уме. Скорее, подобные планы есть не что иное, как встречная контригра того самого белорусского КГБ, о котором мы уже упоминали выше, рассчитанная исключительно на Москву.
Да, и на всякий случай: в гарантии Путина Лукашенко поверит гораздо охотнее. Ну, хотя бы потому, что гарантии президента России чего-то стоят, и он пока не сдал даже тех, кто очевидно раздражает все российское общество: Чубайса, членов «семьи», некоторых олигархов и т.д. Уж если эти до сих пор живут и здравствуют, то Лукашенко и подавно сможет спокойно себя чувствовать.
Теперь тезис о том, что с помощью поглощения Белоруссии Москва якобы готовится решить «проблему 2024 года». Что имеется в виду? Да все очень просто – предполагается, что объединение будет сопровождаться хотя бы формальным созданием нового государства с новой конституцией и, соответственно, с обнулением ранее «отсиженных» президентских сроков. То есть Владимир Путин, присоединив Белоруссию, сможет снова баллотироваться на пост президента РФ и законно занять эту должность.
Этот «хитрый план» уже далеко не нов, его вбрасывали ещё во времена Ельцина, а уж к 2008 году об этом варианте обойти ограничение по срокам президентства не говорил только ленивый. Правда, поговаривали и о том, что сам Лукашенко заинтересован в таком варианте развития событий, причем именно с прицелом на полноценное президентство в объединенном государстве. Но победил, как вы все помните, вариант «преемника», или «тандема», как его ещё называли, когда реальное управление страной осуществлял Путин, а формальным главой государства считался Медведев.
Собственно, этот вариант с объединением ради обхода конституции кажется предельно сомнительным именно из-за того, что есть более простые и удобные для реализации пути решения проблемы. В частности, нужно понимать, что действующий президент РФ имеет полный контроль над обеими палатами Законодательного Собрания России. Он, если говорить откровенно, может инициировать принятие любых поправок к действующей конституции или разработку полностью нового Основного закона, в котором может объявить себя хоть наследным владыкой. Примут, и даже весело, решительно, с победными реляциями о перевыполнении плана.
То есть Путину вся эта возня не нужна вообще, если этот «хитрый план» будет направлен только на некий обход избирательных ограничений. И воспринимать всерьёз подобный анализ, наверное, даже и не стоит.
Но все-таки не могу не упомянуть ещё одно возражение против этого плана: время. Отношения с Западом раньше или позже должны пройти некую точку невозврата, когда уже самой России нужно будет брать на себя инициативу в украинском вопросе, а также некоторых других. Грубо говоря, мы можем с достаточно большой долей уверенности говорить о том, что нас ожидает некое расширение в западном направлении, частью которого и станет поглощение Белоруссии.
Тянуть с этим ещё пять лет, скорее всего, не очень рационально – время работает и на наших противников, и они тоже постепенно готовятся к вероятному столкновению. Надежды на скорый развал Украины не оправдались, а если процесс и дальше будет двигаться в том же направлении, что и сейчас, мы можем ожидать даже определенного военного и экономического усиление Киева.
С такого ракурса очевидно, что относительно мирное поглощение Белоруссии будет не просто удачным пиар-ходом Путина, как некоторые говорят, а решит сразу две крайне важных задачи – выведет территорию нынешней РБ из-под возможного удара "партнеров" и в то же время позволит сэкономить серьезные силы для ожидаемого "спрямления границы" по линиям Одесса — Харьков и Калининград — Санкт-Петербург.
Данный вариант развития событий трудно назвать стопроцентным, уж очень велики ставки в такой игре, но пока как-то не похоже, чтобы наши «партнеры» согласились оставить Россию спокойно переваривать Крым. А значит, это более чем вероятно. Причем именно в ближайший год-два, ибо на большей дистанции вырастают и внутренние, и внешние риски.
Сомнительной кажется и какая-то быстрая переориентация экономики Республики Беларусь на Запад. Зависимость от российских энергоносителей никуда не денется; российский рынок ничем в ближайшей перспективе заменить не получится ни для белорусского сельского хозяйства, ни для машиностроения (это особенно), ни для легкой промышленности. То есть Минску придется решиться на полноценное автономное плавание, когда экономика на протяжении как минимум нескольких лет будет идти строго вниз без малейшего шанса на быстрый переход к росту.
Нужно иметь в виду и то, что Минск все эти годы не проводил политики жесткой «белоруссизации». Резкий разворот в этом вопросе может иметь весьма нежелательные последствия для Александра Григорьевича – люди видят происходящее на Украине и, вероятно, не заходятся превращаться в очередную нацию первых космонавтов и копателей Черного моря. Во всяком случае, тут у России будут довольно мощные очаги для давления на Минск, и попытка «телепортироваться» на Запад приведет к тому, что на Востоке останутся минимум две трети белорусских областей.
Так чего же нам ожидать от Минска? И действительно ли Москва так заинтересована в поглощении Белоруссии, что дело дошло до прямого давления?
Мне представляется, что дело закончится неким компромиссом, который полностью устроит и Лукашенко, и Путина. Выглядеть он может, наверное, как-то так: Москва действительно пойдет по пути изменения конституции, в результате которого в стране появится новый высший государственный орган. (Главой этого органа станет, как все мы догадываемся, Алексей Навальный. Плохая шутка, но всё-таки кто-то улыбнётся.) Главой этого органа станет Владимир Путин. А называться эта должность будет, предположим, «председатель Госсовета» или как-то в этом духе.
Полномочия президента будут соответственно несколько урезаны. И вот уже на этот пост, несколько «облегченный», но все ещё почетный и статусный, и может «пойти» Лукашенко.
В этом варианте есть несколько приятных плюсов. Прежде всего объединение государств под эгидой современной России не только обеспечит преемственность власти и госуправления, но и снимет все вопросы относительно происхождения (и проживания) кандидатов в президенты. Дело в том, что современное избирательное законодательство России содержит некоторые требования к кандидатам на высшие посты, в том числе касающиеся гражданства, места рождения и сроков проживания на территории РФ. Так вот, вхождение Белоруссии в состав РФ именно шестью областями снимет возможные противоречия принципиально: для конституции и законов эта территория станет российской со всеми вытекающими из этого избирательными правами и возможностями.
Снимутся и некоторые экономические разногласия. В частности, жители и предприниматели Белоруссии наконец-то получат доступ к российским ресурсам по внутрироссийским ценам.
Возможно ли сопротивление этому процессу со стороны белорусской оппозиции? Безусловно! Но не стоит забывать, что белорусская пропагандистская машина достаточно хорошо объезжена и отлично слушается руля. А руль в руках Александра Григорьевича…
Поэтому происходящее сейчас в СМИ может быть вполне выгодно именно Кремлю. Нет, он никого не хочет обидеть. Это, скорее, способ показать Минску реальность. А дальше, как известно, все по стандарту: отрицание – гнев – торг – депрессия – принятие. Эти стадии принятия неизбежного, вероятно, будут лучше всего характеризовать стадии процесса, запущенного Кремлем.
Но его итог, как мне представляется, все-таки очевиден. И, конечно же, оно и к лучшему. Причем для всех нас, кроме совсем уж оголтелых любителей западной демократии.
А Александр Григорьевич будет хорошим президентом. Даже не сомневайтесь…
- Автор:
- Виктор Кузовков
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