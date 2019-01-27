Бомбардировщики Ту-22М3М ВКС РФ: смертельная угроза кораблям ВМС США
Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Еще в бытность СССР этот самолет был грозным оружием военно-воздушных сил стран Варшавского договора. Не зря по классификации НАТО западные военные окрестили его Backfire («неприятные последствия» в переводе).
Современная версия Ту-22М3 ВКС РФ – более продвинутая версия легендарного бомбардировщика советских времен, причем усовершенствованная практически по всем ключевым параметрам боевой авиатехники.
Уже имеющийся арсенал Ту-22М3 делает эти самолеты универсальными: его ракеты класса «воздух-земля» Х-101 и Х-555 точны и смертельны как для наземных целей, так и против кораблей. А его высокоскоростные ракеты малой дальности (до 180 миль) советской эпохи Х-15 (по классификации НАТО AS-15) невозможно перехватить на финальной стадии полета. Более того, теперь у Ту-22М3 появилась возможность применять эти ракеты против водных целей тоже. Вдобавок за счет того, что эту версию бомбардировщика научили дозаправляться в воздухе, существенно выросла его беспосадочная дистанция полета. Так, для бомбометаний по целям в Сирии Ту-22М3 регулярно пролетали порядка пяти тысяч километров.
Однако это не предел для крылатой машины. По сообщению представителей КБ «Туполева», 30 единиц Ту-22М3 будут модернизированы до уровня Ту-22М3М уже к 2021 году. При этом обновленный бомбардировщик получит в свой арсенал две новейшие крылатые гиперзвуковые ракеты большой дальности полета. А также беспосадочная дистанция самого бомбардировщика будет увеличена примерно на тысячу километров за счет того, что летать Ту-22М3М будут на новых авиационных двигателях НК-32-02, идентичных силовым установкам обновленных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2.
Понятно, что и вся электронная начинка Ту-22М3М будет подвержена существенному апгрейду. Предполагается, что будут усовершенствованы навигационное оборудование и коммуникационные системы, самолет получит искусственный интеллект и платформу радиоэлектронного подавления последнего поколения. По электронному оснащению модернизированный бомбардировщик ни в чем не будет уступать своему собрату по КБ ракетоносцу Ту-160М2.
Гиперзвуковая крылатая ракета большой дальности полета – смертельная угроза для авианосцев
Уже сейчас Ту-22М3 в своих бомболюках имеет новейшие сверхзвуковые крылатые ракете большой дальности Х-32. Её скорость чуть ниже гиперзвука, но все равно она практически неуязвима для современных средств ПРО. На скорости 4-5 Маха и высоте полета в 500 метров её не могут перехватить судовые средства противоракетной обороны кораблей ВМС США. При этом дистанция ракеты почти в тысячу километров делает неэффективным и авиаперехват самого бомбардировщика до момента пуска ракеты Х-32.
Также надо иметь в виду, что на смену Х-32 идет гиперзвуковая ракета Х-47М2 «Кинжал», анонсированная российским президентом в марте прошлого года. Дальность полета «Кинжала» — уже порядка 2 тысяч километров, т.е. перехват над морем Ту-22М3М до момента запуска такой ракеты пока вообще не представляется возможным. Получается, что у военно-морских сил США нет средств борьбы против гиперзвуковых ракет, размещенных на сверхдальних ракетоносцах Ту-22М3М. Чрезвычайно высокая скорость полета Х-47М2 в разы сокращает время её достижения цели, что существенно снижает возможности ударной авианосной группы по созданию защитного барьера.
Вдобавок ко всему вышесказанному нужно учитывать и фактор дальнейшего развития противокорабельных крылатых ракет и ракетоносных бомбардировщиков нового поколения. Уже сейчас известно о новейшей гиперзвуковой ракете «Циркон», которую будут использовать преимущественно против водных целей. А на смену Ту-22М3М придут тяжелые бомбардировщики-невидимки ПАК ДА.
Если адмиралы и военные аналитики Пентагона не успеют разработать новую оборонительную стратегию по противостоянию этим авиационным угрозам ближайшего будущего, то весь авианосный флот звездно-полосатых окажется бесполезной дорогущей игрушкой. Потопить авианосец современными гиперзвуковыми «Кинжалами» не так и тяжело, а вот построить новый – это трудоемкая и дорогостоящая задача.
Современная версия Ту-22М3 ВКС РФ – более продвинутая версия легендарного бомбардировщика советских времен, причем усовершенствованная практически по всем ключевым параметрам боевой авиатехники.
Уже имеющийся арсенал Ту-22М3 делает эти самолеты универсальными: его ракеты класса «воздух-земля» Х-101 и Х-555 точны и смертельны как для наземных целей, так и против кораблей. А его высокоскоростные ракеты малой дальности (до 180 миль) советской эпохи Х-15 (по классификации НАТО AS-15) невозможно перехватить на финальной стадии полета. Более того, теперь у Ту-22М3 появилась возможность применять эти ракеты против водных целей тоже. Вдобавок за счет того, что эту версию бомбардировщика научили дозаправляться в воздухе, существенно выросла его беспосадочная дистанция полета. Так, для бомбометаний по целям в Сирии Ту-22М3 регулярно пролетали порядка пяти тысяч километров.
Однако это не предел для крылатой машины. По сообщению представителей КБ «Туполева», 30 единиц Ту-22М3 будут модернизированы до уровня Ту-22М3М уже к 2021 году. При этом обновленный бомбардировщик получит в свой арсенал две новейшие крылатые гиперзвуковые ракеты большой дальности полета. А также беспосадочная дистанция самого бомбардировщика будет увеличена примерно на тысячу километров за счет того, что летать Ту-22М3М будут на новых авиационных двигателях НК-32-02, идентичных силовым установкам обновленных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2.
Понятно, что и вся электронная начинка Ту-22М3М будет подвержена существенному апгрейду. Предполагается, что будут усовершенствованы навигационное оборудование и коммуникационные системы, самолет получит искусственный интеллект и платформу радиоэлектронного подавления последнего поколения. По электронному оснащению модернизированный бомбардировщик ни в чем не будет уступать своему собрату по КБ ракетоносцу Ту-160М2.
Гиперзвуковая крылатая ракета большой дальности полета – смертельная угроза для авианосцев
Уже сейчас Ту-22М3 в своих бомболюках имеет новейшие сверхзвуковые крылатые ракете большой дальности Х-32. Её скорость чуть ниже гиперзвука, но все равно она практически неуязвима для современных средств ПРО. На скорости 4-5 Маха и высоте полета в 500 метров её не могут перехватить судовые средства противоракетной обороны кораблей ВМС США. При этом дистанция ракеты почти в тысячу километров делает неэффективным и авиаперехват самого бомбардировщика до момента пуска ракеты Х-32.
Также надо иметь в виду, что на смену Х-32 идет гиперзвуковая ракета Х-47М2 «Кинжал», анонсированная российским президентом в марте прошлого года. Дальность полета «Кинжала» — уже порядка 2 тысяч километров, т.е. перехват над морем Ту-22М3М до момента запуска такой ракеты пока вообще не представляется возможным. Получается, что у военно-морских сил США нет средств борьбы против гиперзвуковых ракет, размещенных на сверхдальних ракетоносцах Ту-22М3М. Чрезвычайно высокая скорость полета Х-47М2 в разы сокращает время её достижения цели, что существенно снижает возможности ударной авианосной группы по созданию защитного барьера.
Вдобавок ко всему вышесказанному нужно учитывать и фактор дальнейшего развития противокорабельных крылатых ракет и ракетоносных бомбардировщиков нового поколения. Уже сейчас известно о новейшей гиперзвуковой ракете «Циркон», которую будут использовать преимущественно против водных целей. А на смену Ту-22М3М придут тяжелые бомбардировщики-невидимки ПАК ДА.
Если адмиралы и военные аналитики Пентагона не успеют разработать новую оборонительную стратегию по противостоянию этим авиационным угрозам ближайшего будущего, то весь авианосный флот звездно-полосатых окажется бесполезной дорогущей игрушкой. Потопить авианосец современными гиперзвуковыми «Кинжалами» не так и тяжело, а вот построить новый – это трудоемкая и дорогостоящая задача.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- Фото: https://jpgazeta.ru/vks-rossii-likvidirovali-ministra-voynyi-terroristov-v-sirii/
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