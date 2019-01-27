Первое отречение Наполеона

Наполеон Бонапарт в 1814 г., Иллюстрация из книги Уильяма Миллигана Слоана «Жизнь Наполеона Бонапарта»

Гебхард Леберехт фон Блюхер

Виконт де Сен-При, французский эмигрант, генерал-лейтенант российской службы

Карл Филипп Шварценберг

Шарль Морис де Талейран-Перигор, про него говорили, что он всю жизнь продавал тех, кто его покупал, а Наполеон как-то назвал его "грязью в шёлковых чулках".

Маршал Мортье

Жозеф Бонапарт

Мармон Август Фредерик Луи де Вийез

Фридрих Камп, "Союзники 29 марта 1814 года под Парижем"

"Вступление союзных войск в Париж 31 марта 1814 г.", гравюра неизвестного художника

Иоахим Мюрат

Эжен де Богарне

Иллюстрация из книги У. Слоана "Жизнь Наполеона Бонапарта", 1896 г.: Наполеон подписывает акт об отречении от престола. Рядом с ним: Мармон, Ней, Коленкур, Удино, Макдональд

Орас Верне, "Прощание Наполеона со своей гвардией в Фонтенбло 20 апреля 1814 г."

Фонтенбло, двор Белой лошади: здесь состоялось прощание Наполеона со своими ветеранами

Генерал Суам

Герцог Рейхштадтский (Наполеон II) в детстве

Мария Луиза

Paul Delaroche. "Наполеон после отречения в Фонтенбло"