Первое отречение Наполеона
После неудачной для Наполеона военной кампании 1813 г. войска противостоящей ему коалиции перешли Рейн и в январе 1814 г. вторглись на территорию Франции. Силы страны были уже истощены, армия, которую она могла послать навстречу армиям противников, в пять раз уступала им по численности. Но на короткое время всем показалось, что полководческий гений Наполеона способен уравновесить даже такое неравенство.
Список побед французского императора способен поразить любое воображение. Свою кампанию он начинает 26 января. В этот день его войска выбивают прусскую армию из Сен-Дизье. А уже 29 января он разбивает русский корпус Остен-Сакена и союзный ему прусский отряд при Бриенне. 1 февраля не успевшая отдохнуть 30-тысячная наполеоновская армия встречается с главными силами австрийской армии Шварценберга, которая насчитывала 120 000 солдат. Сражение при Ля-Ротьере продолжалось целый день, Наполеон был вынужден отступить, но австрийцы даже не пытались преследовать его.
10 февраля Наполеон разбивает российский корпус Олсуфьева: около 3000 человек во главе с командующим взяты в плен.
11 февраля ознаменовано новой победой Наполеона над русскими и пруссаками при Монмирайе, а 12 февраля он побеждает в сражении при Шато-Тьери.
14 февраля Наполеон уничтожает авангард Блюхера у Вошана, 18 февраля – побеждает при Монтрё.
В начале марта Наполеону не удается победить в столкновениях с корпусом Воронцова и армией Блюхера, но уже 13 марта состоялась битва у Реймса, в которой Наполеон разбил русско-прусский отряд генерала Сен-При. Виконт де Сен-При был тяжело ранен в бою, он умер от последствий этого ранения в возрасте 37 лет.
20 марта 30-тысячная армия Наполеона 2 дня сражалась с 90-тысячной австрийской армией Шварценберга у Арс-сюр-Об. Наполеон вновь победил, но сил для преследования противника не было.
В этой ситуации император решает увести врагов из Франции, зайдя им в тыл и отрезав от Рейна. Наполеон был уверен, что противники не решатся оставить его без присмотра, и будут следовать за ним по пятам. Так, скорее всего, и случилось, если бы не два обстоятельства. Первым из них стал перехват курьера с письмом, в котором излагался план будущей кампании. Вторым – предательство Талейрана, который настоятельно звал союзников в Париж.
Лишь 28 марта Наполеон узнал о том, что, воспользовавшись его отсутствием, две неприятельские армии соединились у Парижа, и бросился к столице. Но было уже поздно. 25 марта защищавшие Париж маршалы Мортье и Мармон потерпели поражение в сражении при Фер-Шампенуазе, и 29 марта 150-тысячная армия союзников подошла к пригородам Парижа Пантен и Роменвиль.
В этот день маршал Мармон получил от Жозефа Бонапарта разрешение на ведение переговоров с противником, целью которых должно было стать спасение Парижа от разграбления.
Однако защита столицы продолжалась еще сутки. Лишь в ночь с 30 на 31 марта Мармон заключил перемирие с союзниками и отвел остатки войск на юг от столицы.
Он не знал, что 30 марта Наполеон прибыл в Фонтенбло. Положение императора было более чем угрожающее. Власть ускользала из его рук, как вода из ладоней. 29 марта брат императора Жозеф Бонапарт и военный министр империи Кларк бежали из Парижа. Маршал Монсей, командовавший Национальной гвардией, не прислал на помощь сражавшимся с превосходящими силами противнику Мортье и Мармону ни одного батальона. Маршал Макдональд, прикрывавший арьергард наполеоновской армии, отказался атаковать Витри, заявив: «Пусть сначала это сделает Ваша гвардия, сир!». Командующий армией на юге страны Ожеро бросил всю артиллерию в Валансе и без боя сдал Лион. Мечтавший сохранить власть в Неаполе Мюрат примкнул к антинаполеоновской коалиции и теперь совместно с австрийцами наступал на позиции, обороняемые Эженом Богарне.
Корпус Даву был блокирован в Гамбурге. Маршал Сюше находился в Испании, а Сульт – под Тулузой, где его армия скоро будет разбита войсками Веллингтона. Сенат уже издал декрет, отстраняющий императора от власти. Но капитулировать Наполеон не собирался. 1 апреля под его командованием было 36 000 человек, 3 апреля он располагал уже шестидесятитысячной армией. В ближайшее время к нему могли подойти и некоторые другие части, находившиеся поблизости. Рассчитывал он и на Мармона, но тот, не желая участвовать в штурме Парижа, который, по его мнению, должен был состояться 5 апреля, в ночь с 3 на 4 апреля отправил Шварценбергу письмо с сообщением о своей готовности покинуть армию Наполеона. При этом он потребовал предоставления письменных гарантий сохранения у возглавляемых им частей оружия и боеприпасов, а также сохранения жизни и свободы Наполеону. А 4 апреля к Наполеону в Фонтенбло прибыли маршалы Ней, Удино, Лефевр, Макдональд и Монсей. Там уже находились Бертье и Коленкур. От имени всех присутствующих Ней и Удино потребовали отречения Наполеона.
Выхода у императора не было. Подписав акт отречения в пользу своего трехлетнего сына при регенстве императрицы Марии-Луизы, Наполеон отправил для переговоров с союзниками Нея, Коленкура и Макдональда, к которым имел право присоединиться отсутствовавший в Фонтенбло Мармон. Что же произошло в дальнейшем? Здесь мнения современников расходятся. Сам Мармон в мемуарах утверждает, что, узнав об отречении Наполеона, он прекратил переговоры с Шварценбергом и, приказав своим генералам Суаму, Компану и Бордюссулю удерживать армию на занимаемых позициях, отправился на переговоры в Париж. Коленкур же свидетельствует, что Мармон отправил данный приказ своим генералам лишь после встречи с другими делегатами и в их присутствии. 4 апреля французская делегация встретилась с Александром I, который отложил решение вопроса о вариантах отречения Наполеона, сославшись на необходимость переговоров с союзниками. Однако в ночь на 5 апреля произошло событие, которое в корне изменило ситуацию: на новой встрече Александр I объявил, что корпус Мармона без всяких условий сдался противнику. Теперь союзники требовали от Наполеона безоговорочного отречения. Что же произошло в отсутствии Мармона? По наиболее популярной у историков версии, Мармон уже в это время сделал свой выбор, и переговоры были простой формальностью: приказ сдать армию союзникам им уже был отдан. По другой версии, нервы не выдержали у генералов его армии. Совесть генералов Мармона была неспокойна. Они прекрасно понимали, что, вступив в несанкционированные императором переговоры с противником, совершили поступок, который мог быть интерпретирован как измена. Поэтому, когда в отсутствии командующего в его ставку прибыл адъютант Наполеона с приказом прибыть в главный штаб Мармону либо его заместителю, они решили, что императору все известно и впали в состояние паники. Как выяснилось позже, Наполеон, в ожидании вестей от направленной в Париж делегации, решил просто поужинать с кем-нибудь из своих маршалов или генералов. Но испуганным заговорщикам воображение рисовало картины военно-полевого суда и немедленного расстрела. К тому же оставшийся за старшего генерал Суам ранее служил под командованием знаменитых противников Наполеона – генералов Моро и Пишегрю, и провел несколько месяцев в тюрьме за связь с последним. Поэтому на снисхождение Наполеона Суам даже не надеялся. Подняв по тревоге солдат, которые решили, что идут атаковать австрийцев, генералы двинули корпус на Версаль. Лишь оказавшись между двумя линиями австрийцев, солдаты все поняли и отказались повиноваться офицерам.
Генералы бежали, а оставшийся неуправляемым корпус двинулся на Рамбуйе. Спешно прибывшему Мармону удалось навести порядок и направить свои войска в Мант, где они и оставались вплоть до завершения переговоров. На острове Святой Елены Наполеон сказал доктору О'Мира: «Если бы не предательство Мармона, я бы вытеснил бы союзников из Франции». О самом Мармоне говорил, что тот: «Должен стать объектом отвращения со стороны потомков. Пока Франция будет существовать, имя Мармона не будет упоминаться без содрогания». Так, в общем-то, и случилось: Мармон получил от нового короля титул пэра и звание капитана королевских телохранителей (это подразделение в народе прозвали «ротой Иуды»). Видимо, не рассчитывая на прощение, во время «100 дней» Наполеона, Мармон, один из немногих республиканских генералов и маршалов, остался верен Людовику XVIII и сопровождал его в Гент. Голосовал за казнь Нея, что окончательно погубило его репутацию в армии. В 1817 году он подавил восстание в Лионе. Во время революции 1830 года был назначен губернатором Парижа, долго колебался, перед тем, как отдать приказ применить оружие, не добился успеха и был смещен со своего поста. После падения монархии Мармон навсегда покинул Францию. В Вене он, по заданию Двора, в течение 3-х месяцев пытался настроить сына Наполеона и Марии Луизы, герцога Рейхштадтского, против отца, стараясь убедить его, что отец был «безнравственной, злой и кровожадной личностью».
А не потерпевший ни одного поражения, но оставленный всеми Наполеон 6 апреля 1814 г. подписал акт отречения на условиях союзников.
12 апреля он предпринял неудачную попытку отравления, а 28 апреля уже выехал к месту своей первой ссылки – на остров Эльба. Менее чем через год Наполеон вновь ступит на землю Франции и 20 марта 1815 г. войдет в Париж. Но это уже совсем другая история.
Наполеон Бонапарт в 1814 г., Иллюстрация из книги Уильяма Миллигана Слоана «Жизнь Наполеона Бонапарта»
Список побед французского императора способен поразить любое воображение. Свою кампанию он начинает 26 января. В этот день его войска выбивают прусскую армию из Сен-Дизье. А уже 29 января он разбивает русский корпус Остен-Сакена и союзный ему прусский отряд при Бриенне. 1 февраля не успевшая отдохнуть 30-тысячная наполеоновская армия встречается с главными силами австрийской армии Шварценберга, которая насчитывала 120 000 солдат. Сражение при Ля-Ротьере продолжалось целый день, Наполеон был вынужден отступить, но австрийцы даже не пытались преследовать его.
10 февраля Наполеон разбивает российский корпус Олсуфьева: около 3000 человек во главе с командующим взяты в плен.
11 февраля ознаменовано новой победой Наполеона над русскими и пруссаками при Монмирайе, а 12 февраля он побеждает в сражении при Шато-Тьери.
14 февраля Наполеон уничтожает авангард Блюхера у Вошана, 18 февраля – побеждает при Монтрё.
Гебхард Леберехт фон Блюхер
В начале марта Наполеону не удается победить в столкновениях с корпусом Воронцова и армией Блюхера, но уже 13 марта состоялась битва у Реймса, в которой Наполеон разбил русско-прусский отряд генерала Сен-При. Виконт де Сен-При был тяжело ранен в бою, он умер от последствий этого ранения в возрасте 37 лет.
Виконт де Сен-При, французский эмигрант, генерал-лейтенант российской службы
20 марта 30-тысячная армия Наполеона 2 дня сражалась с 90-тысячной австрийской армией Шварценберга у Арс-сюр-Об. Наполеон вновь победил, но сил для преследования противника не было.
Карл Филипп Шварценберг
В этой ситуации император решает увести врагов из Франции, зайдя им в тыл и отрезав от Рейна. Наполеон был уверен, что противники не решатся оставить его без присмотра, и будут следовать за ним по пятам. Так, скорее всего, и случилось, если бы не два обстоятельства. Первым из них стал перехват курьера с письмом, в котором излагался план будущей кампании. Вторым – предательство Талейрана, который настоятельно звал союзников в Париж.
Шарль Морис де Талейран-Перигор, про него говорили, что он всю жизнь продавал тех, кто его покупал, а Наполеон как-то назвал его "грязью в шёлковых чулках".
Лишь 28 марта Наполеон узнал о том, что, воспользовавшись его отсутствием, две неприятельские армии соединились у Парижа, и бросился к столице. Но было уже поздно. 25 марта защищавшие Париж маршалы Мортье и Мармон потерпели поражение в сражении при Фер-Шампенуазе, и 29 марта 150-тысячная армия союзников подошла к пригородам Парижа Пантен и Роменвиль.
Маршал Мортье
В этот день маршал Мармон получил от Жозефа Бонапарта разрешение на ведение переговоров с противником, целью которых должно было стать спасение Парижа от разграбления.
Жозеф Бонапарт
Мармон Август Фредерик Луи де Вийез
Однако защита столицы продолжалась еще сутки. Лишь в ночь с 30 на 31 марта Мармон заключил перемирие с союзниками и отвел остатки войск на юг от столицы.
Фридрих Камп, "Союзники 29 марта 1814 года под Парижем"
"Вступление союзных войск в Париж 31 марта 1814 г.", гравюра неизвестного художника
Он не знал, что 30 марта Наполеон прибыл в Фонтенбло. Положение императора было более чем угрожающее. Власть ускользала из его рук, как вода из ладоней. 29 марта брат императора Жозеф Бонапарт и военный министр империи Кларк бежали из Парижа. Маршал Монсей, командовавший Национальной гвардией, не прислал на помощь сражавшимся с превосходящими силами противнику Мортье и Мармону ни одного батальона. Маршал Макдональд, прикрывавший арьергард наполеоновской армии, отказался атаковать Витри, заявив: «Пусть сначала это сделает Ваша гвардия, сир!». Командующий армией на юге страны Ожеро бросил всю артиллерию в Валансе и без боя сдал Лион. Мечтавший сохранить власть в Неаполе Мюрат примкнул к антинаполеоновской коалиции и теперь совместно с австрийцами наступал на позиции, обороняемые Эженом Богарне.
Иоахим Мюрат
Эжен де Богарне
Корпус Даву был блокирован в Гамбурге. Маршал Сюше находился в Испании, а Сульт – под Тулузой, где его армия скоро будет разбита войсками Веллингтона. Сенат уже издал декрет, отстраняющий императора от власти. Но капитулировать Наполеон не собирался. 1 апреля под его командованием было 36 000 человек, 3 апреля он располагал уже шестидесятитысячной армией. В ближайшее время к нему могли подойти и некоторые другие части, находившиеся поблизости. Рассчитывал он и на Мармона, но тот, не желая участвовать в штурме Парижа, который, по его мнению, должен был состояться 5 апреля, в ночь с 3 на 4 апреля отправил Шварценбергу письмо с сообщением о своей готовности покинуть армию Наполеона. При этом он потребовал предоставления письменных гарантий сохранения у возглавляемых им частей оружия и боеприпасов, а также сохранения жизни и свободы Наполеону. А 4 апреля к Наполеону в Фонтенбло прибыли маршалы Ней, Удино, Лефевр, Макдональд и Монсей. Там уже находились Бертье и Коленкур. От имени всех присутствующих Ней и Удино потребовали отречения Наполеона.
Иллюстрация из книги У. Слоана "Жизнь Наполеона Бонапарта", 1896 г.: Наполеон подписывает акт об отречении от престола. Рядом с ним: Мармон, Ней, Коленкур, Удино, Макдональд
Орас Верне, "Прощание Наполеона со своей гвардией в Фонтенбло 20 апреля 1814 г."
Фонтенбло, двор Белой лошади: здесь состоялось прощание Наполеона со своими ветеранами
Выхода у императора не было. Подписав акт отречения в пользу своего трехлетнего сына при регенстве императрицы Марии-Луизы, Наполеон отправил для переговоров с союзниками Нея, Коленкура и Макдональда, к которым имел право присоединиться отсутствовавший в Фонтенбло Мармон. Что же произошло в дальнейшем? Здесь мнения современников расходятся. Сам Мармон в мемуарах утверждает, что, узнав об отречении Наполеона, он прекратил переговоры с Шварценбергом и, приказав своим генералам Суаму, Компану и Бордюссулю удерживать армию на занимаемых позициях, отправился на переговоры в Париж. Коленкур же свидетельствует, что Мармон отправил данный приказ своим генералам лишь после встречи с другими делегатами и в их присутствии. 4 апреля французская делегация встретилась с Александром I, который отложил решение вопроса о вариантах отречения Наполеона, сославшись на необходимость переговоров с союзниками. Однако в ночь на 5 апреля произошло событие, которое в корне изменило ситуацию: на новой встрече Александр I объявил, что корпус Мармона без всяких условий сдался противнику. Теперь союзники требовали от Наполеона безоговорочного отречения. Что же произошло в отсутствии Мармона? По наиболее популярной у историков версии, Мармон уже в это время сделал свой выбор, и переговоры были простой формальностью: приказ сдать армию союзникам им уже был отдан. По другой версии, нервы не выдержали у генералов его армии. Совесть генералов Мармона была неспокойна. Они прекрасно понимали, что, вступив в несанкционированные императором переговоры с противником, совершили поступок, который мог быть интерпретирован как измена. Поэтому, когда в отсутствии командующего в его ставку прибыл адъютант Наполеона с приказом прибыть в главный штаб Мармону либо его заместителю, они решили, что императору все известно и впали в состояние паники. Как выяснилось позже, Наполеон, в ожидании вестей от направленной в Париж делегации, решил просто поужинать с кем-нибудь из своих маршалов или генералов. Но испуганным заговорщикам воображение рисовало картины военно-полевого суда и немедленного расстрела. К тому же оставшийся за старшего генерал Суам ранее служил под командованием знаменитых противников Наполеона – генералов Моро и Пишегрю, и провел несколько месяцев в тюрьме за связь с последним. Поэтому на снисхождение Наполеона Суам даже не надеялся. Подняв по тревоге солдат, которые решили, что идут атаковать австрийцев, генералы двинули корпус на Версаль. Лишь оказавшись между двумя линиями австрийцев, солдаты все поняли и отказались повиноваться офицерам.
Генерал Суам
Генералы бежали, а оставшийся неуправляемым корпус двинулся на Рамбуйе. Спешно прибывшему Мармону удалось навести порядок и направить свои войска в Мант, где они и оставались вплоть до завершения переговоров. На острове Святой Елены Наполеон сказал доктору О'Мира: «Если бы не предательство Мармона, я бы вытеснил бы союзников из Франции». О самом Мармоне говорил, что тот: «Должен стать объектом отвращения со стороны потомков. Пока Франция будет существовать, имя Мармона не будет упоминаться без содрогания». Так, в общем-то, и случилось: Мармон получил от нового короля титул пэра и звание капитана королевских телохранителей (это подразделение в народе прозвали «ротой Иуды»). Видимо, не рассчитывая на прощение, во время «100 дней» Наполеона, Мармон, один из немногих республиканских генералов и маршалов, остался верен Людовику XVIII и сопровождал его в Гент. Голосовал за казнь Нея, что окончательно погубило его репутацию в армии. В 1817 году он подавил восстание в Лионе. Во время революции 1830 года был назначен губернатором Парижа, долго колебался, перед тем, как отдать приказ применить оружие, не добился успеха и был смещен со своего поста. После падения монархии Мармон навсегда покинул Францию. В Вене он, по заданию Двора, в течение 3-х месяцев пытался настроить сына Наполеона и Марии Луизы, герцога Рейхштадтского, против отца, стараясь убедить его, что отец был «безнравственной, злой и кровожадной личностью».
Герцог Рейхштадтский (Наполеон II) в детстве
Мария Луиза
А не потерпевший ни одного поражения, но оставленный всеми Наполеон 6 апреля 1814 г. подписал акт отречения на условиях союзников.
Paul Delaroche. "Наполеон после отречения в Фонтенбло"
12 апреля он предпринял неудачную попытку отравления, а 28 апреля уже выехал к месту своей первой ссылки – на остров Эльба. Менее чем через год Наполеон вновь ступит на землю Франции и 20 марта 1815 г. войдет в Париж. Но это уже совсем другая история.
- Автор:
- Рыжов В.А.
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