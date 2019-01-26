Новости

В Киеве признали газопровод "Турецкий поток" опаснее "Северного потока-2"

37
Россия реализует два проекта газопроводов в обход Украины, но строительство "Турецкого потока" более опасно для Киева, чем "Северный поток-2", заявил эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман, пишет журнал "Новое время".

В Киеве признали газопровод "Турецкий поток" опаснее "Северного потока-2"



По мнению Гирмана, ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" оставляет шанс Украине на использование ее ГТС для транзита газа, поскольку СП-2 не может поставлять газ в Южную Европу. Ввод же в работу газопровода "Турецкий поток" полностью лишает или делает минимальными шансы Киева сохранить транзит газа, так как этот газопровод начнет напрямую поставлять газ в Италию, Францию и на Балканы.

Гирман подчеркнул, что если против строительства СП-2, кроме Украины выступают Соединенные Штаты, Прибалтика и Польша, то против строительства "Турецкого потока" не выступает абсолютно никто и прокладка его ведется без каких-либо препятствий.

Россия действительно ведет строительство двух газопроводов в обход территории Украины. "Северный поток - 2" предполагает прокладку двух ниток по дну Балтийского моря от России до Германии общей мощностью 55 млрд. кубометров газа в год. "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Черного моря от России до Турции общей мощностью 15,75 млрд. кубометров газа в год. При этом одна нитка будет поставлять газ в Турцию, а вторая - в Южную и Юго-Восточную Европу.

Введение в эксплуатацию "Турецкого потока" запланировано на конец этого года, в случае с СП-2 ввод в эксплуатацию может быть перенесен на 2020 год из-за всевозможных препон со стороны США и их "союзников".
Использованы фотографии:
Газпром
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Россию принимают в Золотой миллиард
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
37 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти