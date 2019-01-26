В Киеве признали газопровод "Турецкий поток" опаснее "Северного потока-2"
Россия реализует два проекта газопроводов в обход Украины, но строительство "Турецкого потока" более опасно для Киева, чем "Северный поток-2", заявил эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман, пишет журнал "Новое время".
По мнению Гирмана, ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" оставляет шанс Украине на использование ее ГТС для транзита газа, поскольку СП-2 не может поставлять газ в Южную Европу. Ввод же в работу газопровода "Турецкий поток" полностью лишает или делает минимальными шансы Киева сохранить транзит газа, так как этот газопровод начнет напрямую поставлять газ в Италию, Францию и на Балканы.
Гирман подчеркнул, что если против строительства СП-2, кроме Украины выступают Соединенные Штаты, Прибалтика и Польша, то против строительства "Турецкого потока" не выступает абсолютно никто и прокладка его ведется без каких-либо препятствий.
Россия действительно ведет строительство двух газопроводов в обход территории Украины. "Северный поток - 2" предполагает прокладку двух ниток по дну Балтийского моря от России до Германии общей мощностью 55 млрд. кубометров газа в год. "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Черного моря от России до Турции общей мощностью 15,75 млрд. кубометров газа в год. При этом одна нитка будет поставлять газ в Турцию, а вторая - в Южную и Юго-Восточную Европу.
Введение в эксплуатацию "Турецкого потока" запланировано на конец этого года, в случае с СП-2 ввод в эксплуатацию может быть перенесен на 2020 год из-за всевозможных препон со стороны США и их "союзников".
По мнению Гирмана, ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" оставляет шанс Украине на использование ее ГТС для транзита газа, поскольку СП-2 не может поставлять газ в Южную Европу. Ввод же в работу газопровода "Турецкий поток" полностью лишает или делает минимальными шансы Киева сохранить транзит газа, так как этот газопровод начнет напрямую поставлять газ в Италию, Францию и на Балканы.
Гирман подчеркнул, что если против строительства СП-2, кроме Украины выступают Соединенные Штаты, Прибалтика и Польша, то против строительства "Турецкого потока" не выступает абсолютно никто и прокладка его ведется без каких-либо препятствий.
Россия действительно ведет строительство двух газопроводов в обход территории Украины. "Северный поток - 2" предполагает прокладку двух ниток по дну Балтийского моря от России до Германии общей мощностью 55 млрд. кубометров газа в год. "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Черного моря от России до Турции общей мощностью 15,75 млрд. кубометров газа в год. При этом одна нитка будет поставлять газ в Турцию, а вторая - в Южную и Юго-Восточную Европу.
Введение в эксплуатацию "Турецкого потока" запланировано на конец этого года, в случае с СП-2 ввод в эксплуатацию может быть перенесен на 2020 год из-за всевозможных препон со стороны США и их "союзников".
- Использованы фотографии:
- Газпром
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