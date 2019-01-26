В США признали российскую систему ПВО "мощнейшей в мире"

Несмотря на то, что С-400 еще не был испытан в бою, его радары ранее спугнули самолеты коалиции во главе с США в Сирии. Период абсолютного господства США в воздухе закончился

Россия выстроила мощнейшее кольцо противовоздушной обороны, способное успешно противостоять деятельности американских вооруженных сил, пишет The Wall Street Journal Как пишет издание, Россия выстроила мощнейшую систему противовоздушной обороны на огромной территории, начиная от Сирии вдоль границ Восточной Европы и до полярного круга. Создание высоко эшелонированной противовоздушной обороны на границах России и в глубине территории страны, заставило Вашингтон признать потерю позиции бесспорного лидера в воздухе. В частности, как отмечает журнал, российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" стала "тем опасным и потенциально смертельным фактором", заставившим Соединенные Штаты и их союзников по альянсу пересматривать стратегию поведения в воздухе в районах, прикрытых российскими системами ПВО, поскольку радары С-400 могут обнаружить самые современные боевые самолеты, обладающие технологией малозаметности.- заявил Элбридж Колби, директор оборонной программы Центра новой американской безопасностиКроме этого, продажа ЗРС С-400 другим странам, вызывает глубокую озабоченность Вашингтона в том, что таким способом Россия распространяет возможности сдерживания вооруженных сил США и союзников по НАТО.Но несмотря на прекрасную систему ПВО, Россия значительно уступает США и Китаю в боевой авиации и военно-морском флоте, хотя вкладывает в оборону значительные средства, резюмировали в журнале.