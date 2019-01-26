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В США признали российскую систему ПВО "мощнейшей в мире"

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Россия выстроила мощнейшее кольцо противовоздушной обороны, способное успешно противостоять деятельности американских вооруженных сил, пишет The Wall Street Journal.

В США признали российскую систему ПВО "мощнейшей в мире"



Как пишет издание, Россия выстроила мощнейшую систему противовоздушной обороны на огромной территории, начиная от Сирии вдоль границ Восточной Европы и до полярного круга. Создание высоко эшелонированной противовоздушной обороны на границах России и в глубине территории страны, заставило Вашингтон признать потерю позиции бесспорного лидера в воздухе. В частности, как отмечает журнал, российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" стала "тем опасным и потенциально смертельным фактором", заставившим Соединенные Штаты и их союзников по альянсу пересматривать стратегию поведения в воздухе в районах, прикрытых российскими системами ПВО, поскольку радары С-400 могут обнаружить самые современные боевые самолеты, обладающие технологией малозаметности.

Несмотря на то, что С-400 еще не был испытан в бою, его радары ранее спугнули самолеты коалиции во главе с США в Сирии. Период абсолютного господства США в воздухе закончился

- заявил Элбридж Колби, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности

Кроме этого, продажа ЗРС С-400 другим странам, вызывает глубокую озабоченность Вашингтона в том, что таким способом Россия распространяет возможности сдерживания вооруженных сил США и союзников по НАТО.

Но несмотря на прекрасную систему ПВО, Россия значительно уступает США и Китаю в боевой авиации и военно-морском флоте, хотя вкладывает в оборону значительные средства, резюмировали в журнале.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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