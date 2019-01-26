Партия новых вертолетов Ми-35М и Ми-28УБ поступила на вооружение ЮВО
Министерство обороны получило от холдинга "Вертолеты России" партию новых вертолетов Ми-28УБ "Ночной охотник" и Ми-35М, которые поступят на вооружение частей Южного военного округа, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Согласно опубликованной информации, представители российского военного ведомства произвели приемку четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-35М и двух учебно-боевых Ми-28УБ (модификация Ми-28Н)на территории предприятия "Росвертол". При этом два "Ночных охотника" своим ходом убыли в одну из частей Южного военного округа.
В отличии от базовой модели "Ночного охотника" Ми-28Н, вертолет Ми-28УБ оборудован двойной системой управления, позволяющей пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. У Ми-28УБ расширена кабина, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочих мест летчиков. Машина оснащена модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, который позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей.
Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Оснащение вертолета современным высокоточным оружием позволяет ему выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Кроме этого, вертолет способен перевозить людей и грузы внутри кабины.
Согласно заявлению командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова, в текущем году авиацию округа пополнят 30 новых самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации.
Согласно опубликованной информации, представители российского военного ведомства произвели приемку четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-35М и двух учебно-боевых Ми-28УБ (модификация Ми-28Н)на территории предприятия "Росвертол". При этом два "Ночных охотника" своим ходом убыли в одну из частей Южного военного округа.
В отличии от базовой модели "Ночного охотника" Ми-28Н, вертолет Ми-28УБ оборудован двойной системой управления, позволяющей пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. У Ми-28УБ расширена кабина, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочих мест летчиков. Машина оснащена модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, который позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей.
Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Оснащение вертолета современным высокоточным оружием позволяет ему выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Кроме этого, вертолет способен перевозить людей и грузы внутри кабины.
Согласно заявлению командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова, в текущем году авиацию округа пополнят 30 новых самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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