Китай провёл испытания баллистической ракеты средней дальности DF-26
Пока Соединенные Штаты продолжают обвинять Россию в нарушении договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за ракеты ОТРК "Искандер-М" 9М729, китайские ракетчики спокойно проводят испытания баллистической ракеты средней дальности DF-26. Видео испытания китайской "убийцы авианосцев" было опубликовано на YouTube, сообщает "Популярная механика".
Китайские военные традиционно не раскрывают даты и места проводимых испытаний, но показанная на видео местность дает основания полагать, что пуск ракеты был произведен в провинции Внутренняя Монголия на севере Китая, где расположена одна из пусковых площадок для ракет DF-26.
Китайская баллистическая ракета средней дальности DF-26 - двухступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для поражения крупных морских целей и целей на суше на дальности от 3 до 4 тысяч километров, по другим сведениям до 5 тысяч километров. Пусковые установки на колесном шасси располагаются в защищенных подземных сооружениях и должны покидать их только перед пуском. Имеет модификации DF-26B - противокорабельная и DF-26C - с увеличенной дальностью свыше 5 тысяч километров.
Первые слухи о появлении данной ракеты на вооружении Китая появились в 2014 году. Американская разведка тогда заявила об испытании баллистической ракеты средней дальности DF-26 на расстояние около 4 тысяч километров. По мнению экспертов ,ракета свободно достигает принадлежащего США острова Гуам в западной части Тихого океана, на котором расположена крупная группировка американских войск.
Китайские военные традиционно не раскрывают даты и места проводимых испытаний, но показанная на видео местность дает основания полагать, что пуск ракеты был произведен в провинции Внутренняя Монголия на севере Китая, где расположена одна из пусковых площадок для ракет DF-26.
Китайская баллистическая ракета средней дальности DF-26 - двухступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для поражения крупных морских целей и целей на суше на дальности от 3 до 4 тысяч километров, по другим сведениям до 5 тысяч километров. Пусковые установки на колесном шасси располагаются в защищенных подземных сооружениях и должны покидать их только перед пуском. Имеет модификации DF-26B - противокорабельная и DF-26C - с увеличенной дальностью свыше 5 тысяч километров.
Первые слухи о появлении данной ракеты на вооружении Китая появились в 2014 году. Американская разведка тогда заявила об испытании баллистической ракеты средней дальности DF-26 на расстояние около 4 тысяч километров. По мнению экспертов ,ракета свободно достигает принадлежащего США острова Гуам в западной части Тихого океана, на котором расположена крупная группировка американских войск.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com/
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