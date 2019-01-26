США ищут предлог для военной интервенции в Венесуэлу
«Русские идут!» - такой крик уже давно пугает русофобов различных мастей. Вот и в ходе последнего обострения политико-социального кризиса в Венесуэле снова был выдвинут такой лозунг.
Кроме явного раскачивания ситуации в этой стране изнутри (американские граждане замечены среди протестующих и у ряда арестованных активистов народных протестов в соцсетях найдены контакты американских «кураторов») Вашингтон явно ищет предлог для начала вооружённой интервенции.
Так, несмотря на указание юридически законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро о разрыве дипотношений с США и о требовании в течении 72 часов покинуть территорию этого государства, американские дипломаты отказались признавать законность данного требования и забаррикадировались в здании посольства, явно провоцируя венесуэльские власти на применение силы. А нарушение дипломатического суверенитета будет несомненным предлогом для военной интервенции США.
Также вчера американский новостной телеканал «Fox News» заявил, среди прочего, о том, что якобы (по свидетельству неназванных венесуэльских очевидцев) в аэропорту Каракаса приземлилась пара грузовых самолётов российского производства без опознавательных знаков. Если верить американскому телеканалу, из них высадилась большая группа военных, по внешнему виду явно не из стран Латинской Америки, в камуфляже без опознавательных знаков, а также были выгружены закрытые грузы неясного назначения.
Американские ведущие, без тени смущения и даже не проверив поступившую информацию, сразу заявили, что произошедшее можно расценивать как военную экспансию России в поддержку, по их словам «нелегитимного режима Н.Мадуро», а значит, США якобы вправе также со своей стороны «оказать вооружённую поддержку народу Венесуэлы во главе с законным лидером Хуаном Гуайдо, которую надо начать как можно скорее».
Напомним, что согласно озвученным в СМИ оценкам западных аналитиков, Россия за последние 18 лет предоставила Венесуэле от 15 до 18 млрд. долларов кредитов, не считая 4 млрд. долларов кредитов на поставки российского вооружения, срок погашения которых в очередной раз был недавно перенесён на март 2019 года, и одно это, как минимум, делает поддержку Николаса Мадуро важной для нашей страны.
Со своей стороны, высшее военное руководство Венесуэлы в минувший четверг наконец публично выразило свою полную поддержку Николасу Мадуро, осуществив клятву верности президенту с трансляцией по государственному телевидению.
В то же время вчера в Венесуэле волна народных протестов, видимо, достигла своего апогея, – митинги прошли во всех городах страны, и в них участвовало от 5 до 8 млн. человек. К сожалению, при разгоне некоторых из них, где протестующие стали проявлять наибольшую агрессию, погибло уже не менее 20 гражданских лиц (правда в это число включены и мародёры, застреленные полицией при совершении грабежей, о чём предпочитают умалчивать западные СМИ).
Ранее Вашингтон официально подтвердил информацию о срочной эвакуации семей своих дипломатических работников из страны (ранее зафиксированную на видео), ещё раз заявив о том, что «американские дипломаты останутся в здании посольства и не собираются его покидать несмотря ни на что».
Особое внимание обращает на себя тот факт, что протесты поддерживает, например, Эммануэль Макрон. Исходя из этого факта и разгона французской полицией митингующих представителей "жёлтых жилетов", в очередной раз можно прийти к выводу, что западный мир дифференцирует протестные движения на "правильные и неправильные". Если протестуют в своих странах - можно подавлять жестоко и бесцеремонно, если в той же Венесуэле (на Украине, в Сирии, Турции и т.п.) - нужно непременно поддержать именно протестующих.
Кроме явного раскачивания ситуации в этой стране изнутри (американские граждане замечены среди протестующих и у ряда арестованных активистов народных протестов в соцсетях найдены контакты американских «кураторов») Вашингтон явно ищет предлог для начала вооружённой интервенции.
Так, несмотря на указание юридически законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро о разрыве дипотношений с США и о требовании в течении 72 часов покинуть территорию этого государства, американские дипломаты отказались признавать законность данного требования и забаррикадировались в здании посольства, явно провоцируя венесуэльские власти на применение силы. А нарушение дипломатического суверенитета будет несомненным предлогом для военной интервенции США.
Также вчера американский новостной телеканал «Fox News» заявил, среди прочего, о том, что якобы (по свидетельству неназванных венесуэльских очевидцев) в аэропорту Каракаса приземлилась пара грузовых самолётов российского производства без опознавательных знаков. Если верить американскому телеканалу, из них высадилась большая группа военных, по внешнему виду явно не из стран Латинской Америки, в камуфляже без опознавательных знаков, а также были выгружены закрытые грузы неясного назначения.
Американские ведущие, без тени смущения и даже не проверив поступившую информацию, сразу заявили, что произошедшее можно расценивать как военную экспансию России в поддержку, по их словам «нелегитимного режима Н.Мадуро», а значит, США якобы вправе также со своей стороны «оказать вооружённую поддержку народу Венесуэлы во главе с законным лидером Хуаном Гуайдо, которую надо начать как можно скорее».
Напомним, что согласно озвученным в СМИ оценкам западных аналитиков, Россия за последние 18 лет предоставила Венесуэле от 15 до 18 млрд. долларов кредитов, не считая 4 млрд. долларов кредитов на поставки российского вооружения, срок погашения которых в очередной раз был недавно перенесён на март 2019 года, и одно это, как минимум, делает поддержку Николаса Мадуро важной для нашей страны.
Со своей стороны, высшее военное руководство Венесуэлы в минувший четверг наконец публично выразило свою полную поддержку Николасу Мадуро, осуществив клятву верности президенту с трансляцией по государственному телевидению.
В то же время вчера в Венесуэле волна народных протестов, видимо, достигла своего апогея, – митинги прошли во всех городах страны, и в них участвовало от 5 до 8 млн. человек. К сожалению, при разгоне некоторых из них, где протестующие стали проявлять наибольшую агрессию, погибло уже не менее 20 гражданских лиц (правда в это число включены и мародёры, застреленные полицией при совершении грабежей, о чём предпочитают умалчивать западные СМИ).
Ранее Вашингтон официально подтвердил информацию о срочной эвакуации семей своих дипломатических работников из страны (ранее зафиксированную на видео), ещё раз заявив о том, что «американские дипломаты останутся в здании посольства и не собираются его покидать несмотря ни на что».
Особое внимание обращает на себя тот факт, что протесты поддерживает, например, Эммануэль Макрон. Исходя из этого факта и разгона французской полицией митингующих представителей "жёлтых жилетов", в очередной раз можно прийти к выводу, что западный мир дифференцирует протестные движения на "правильные и неправильные". Если протестуют в своих странах - можно подавлять жестоко и бесцеремонно, если в той же Венесуэле (на Украине, в Сирии, Турции и т.п.) - нужно непременно поддержать именно протестующих.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/NicolasMaduro
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