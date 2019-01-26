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Париж и Мадрид готовы признать Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы

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Франция и Испания готовы официально признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, в случае, если Николас Мадуро в течение восьми дней не объявит новые выборы главы государства. Об этом почти одновременно заявили французский президент Эммануэль Макрон и премьер Испании Педро Санчес.

Париж и Мадрид готовы признать Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы



Французский лидер заявил, что "венесуэльские граждане должны иметь возможность свободно определиться со своим будущим". В случае, если Мадуро не объявит о новых выборах президента Венесуэлы в течении восьми дней, то Франция официально признает Гуаидо венесуэльским президентом. Почти аналогичное заявление сделал и премьер Испании Санчес.

Ранее Хуана Гуаидо, объявившего себя президентом Вересуэлы, признали в Соединенных Штатах и некоторых странах Латинской Америки. При этом в Вашингтоне в открытую заявили о поддержке государственного переворота, устроенного венесуэльской оппозицией. Россия заявила о поддержке Николаса Мадуро, как законного президента Венесуэлы.

Массовые протесты оппозиции при открытой поддержке США начались в Венесуэле в середине этой недели. Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном, но в США заявили, что мнение Мадуро их совершенно не интересует и объявили о поддержке оппозиции во главе Хуаном Гуаидо. При этом в Соединенных Штатах не исключают военного вторжения в Венесуэлу.

Николас Мадуро назвал происходящее государственным переворотом, а Гуаидо — "марионеткой США".
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