Тысячекилометровый марш. Часть 1

После разгрома белой армии в районе Белая Глина, Егорлыкская, 1-я Конная армия с 7-го марта 1920 г., преследуя своего противника, выдвигалась к подножию Кавказских гор - в направлении Майкопа.На пути к Майкопу части Конной армии вели бои с остатками белой конницы.Отступающие к Черному морю белые (преимущественно конница) в некоторых случаях оказывали советским дивизиям довольно сильное сопротивление. Так, например, 21 марта у ст. Белореченская 6-я кавдивизия (комдив С. К. Тимошенко) почти целый день вела бой с противником - и только к исходу дня сбила противника, захватив свыше 1000 кавалеристов, 13 легких орудий, 3 млн. снарядов, 5 млн. патронов, склад винтовок, много вагонов с медикаментами и массу другой военной добычи.Майкоп был занят 22-го марта, и Конная армия повела наступление к юго-западу от него - в общем направлении на Туапсе.24 марта противник в районе Хадыженская, Апшеронская и Нефтяная оказывал красным отчаянное сопротивление и даже потеснил приданную 1-й Конной армии 1-ю кавдивизию - и она немного отошла на север.К 1-му апреля Конная армия заняла следующее положение:11-я кавдивизия - Ключевая, пос. Фанагорийский; передовые части - Шавановский, Садовое;6-я кавдивизия занимала район Тверская, Кубанская, Кабардинская; передовые части - Хадыженская;1-я кавдивизия (приданная от 10-й армии) и бригада 14-й кавдивизии занимали район Апшеронская; передовые части находились в районе Нефтяная, Самурская;2-я кавдивизия (тоже приданная 1-й Конной) достигала ст. Тульская; передовые части ее занимали ст. Дагестанская, Даховская;4-я кавдивизия занимала ст. Кужорская, Ярославская; передовые части занимали ст. Барашевская, Переправная, Подгорная;полевой штаб армии с 22-го марта находился в Майкопе.Связь с дивизиями была установлена и живая и техническая, с соседними армиями - телеграфная (через штаб фронта); через фронтовой штаб была налажена связь и с Москвой.Люди и лошади 1-й Конной отдыхали от непрерывных боев, а части пополнялись за счет освобожденных из плена красноармейцев.Ликвидация белых войск на Кавказе подходила к концу.В это время на польском фронте поляки проявляли большую активность. Ю. Пилсудский взял лично на себя руководство операцией на Украине. Подготовка к наступлению по польскому плану должна была быть закончена к исходу дня 24-го апреля, а общее наступление начато утром 25-го апреля.На первом этапе наступления Ю. Пилсудский ставил своим армиям задачу разгромить Юго-Западный фронт, заняв Киев.Возникла необходимость перебросить 1-ю Конную на польский фронт. Командарм 1-й Конной С. М. Буденный и член РВС К. Е. Ворошилов выехали в Москву - для переговоров о предстоящем переходе, а также о плане действий 1-й Конной армии на польском фронте.Временное командование было возложено на начальника полевого штаба 1-й Конной С. А. Зотова.Из Москвы по прямому проводу Буденный и Ворошилов передали приказ о движении армии на польский фронт.3-го апреля 1-я Конная, после небольшого митинга у Белореченской, двинулась на польский фронт в конном строю - так как железнодорожный транспорт находился в таком состоянии, что не мог справиться с переброской армии.Основной маршрут армии до Ростова - Майкоп, Гиагинская, Ладожская, Новомалороссийская, Кущевка, Батайск, Ростов.На этом участке перехода каждая дивизия имела свою дорогу и определенные районы ночлегов. Как и всегда, не допускалось перекрещивание колонн в пути. Погода и грунт дорог благоприятствовали переходу.Главная задача состояла в том, чтобы переправить колонны армии на правый берег р. Дон. Этот вопрос волновал не только командование Конной армии, но и ее начсостав и парторганизации частей и соединений.Дон был в это время находился в апогее своего весеннего разлива. Начиная от Ростова и до Койсуга, Батайска и ст. Ольгинская, вся эта площадь была залита донской водой. Мостов через р. Дон на участке Азов - Новочеркасск было только два. Железнодорожный мост Ростов - Батайск был не приспособлен для перехода масс людей. Деревянный разводной мост у Нахичевани действовал только летом - когда вода Дона возвращалась в свои берега. Аксай - Ольгинская - также переправа летом и на пароме.Единственной переправой через Дон для Конармии являлся железнодорожный мост. На нем был сделан деревянный настил - и колонны конницы за 20 – 21 апреля прошли на правый берег.20-го апреля 4-я, 14-я кавдивизии и полевой штаб армии переправились на правый берег и расположились: 4-я кавдивизия - Султан-Сала, 14-я кавдивизия - Мокрый Чалтырь, полевой штаб - Ростов, 6-я кавдивизия - Батайск и 11-я кавдивизия - Койсуг.К 20 апреля армия, делая небольшие переходы, покрыла более 300 км и достигла Ростова. Переход до Ростова замедлялся тем, что в предвидении 1000-км марша требовалось перековать весь конский состав: ковка производилась на марше, что отнимало много времени.21-го апреля в Ростове для Конной армии Донисполкомом был организован митинг.Из Ростова маршрут Конной армии шел через Матвеев-Курган, Максимилиановку, Павлоград, Днепропетровск, Елисаветград, Умань, где к 25-му мая Конармия и должна была сосредоточиться.Для движения по указанному маршруту, для армии был выработан план, в котором предусматривались дисциплина марша, сроки достижения назначенных рубежей, своевременное извещение о достижении пунктов, районов ночлега, связь между колоннами и с полевым штабом, порядок фуражировки, обращение с местным населением, а главное - борьба с махновскими бандами, которые в большом количестве оперировали на пути движения Конармии - начиная от Матвеев-Курган до Днепропетровска. Особенно много в то время было банд в Павлоградском районе.