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Глава МВД Украины заявил о планах приобрести 13 самолётов "Ан"

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Министерство внутренних дел Украины заявило о планах приобретения в интересах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии самолетов производства конструкторского бюро "Антонов". Об этом заявил глава украинского МВД Аваков во время визита на Харьковский авиазавод, сообщают украинские СМИ.

Глава МВД Украины заявил о планах приобрести 13 самолётов "Ан"

Недостроенные самолеты Ан-74ТК-200 и Ан-74ТК-300 в Харькове



Про планам Авакова, которыми он поделился с украинскими журналистами, Министерство внутренних дел в течении пяти лет планирует приобрести самолеты Ан-74, Ан-32П и Ан-178, которые пока даже не запущены в серийное производство. Он сообщил, что будут приобретены 10 самолетов АН-178 и АН-32П, которые пойдут в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям уже в этом году. В 2020-2021 годах будут поставлены два самолета АН-74-ТК-200 для Нацгвардии.

В МВД планируют потратить на закупку самолетов 450 млн. долларов.

Аваков заявил, что программа МВД по закупке самолетов "Ан" позволит загрузить заказами авиастроительные предприятия в Харькове и Киеве.

Планы Украины по поставке самолетов в ГСЧС и Нацгвардию прокомментировали в блоге bmpd. По мнению издания, под самолетом Ан-32П, который МВД Украины намерено получить уже "в этом году" имеется в виду находящийся на хранении в Киеве самолет Ан-32Б, построенный еще в 2010 году как первый по иракскому контракту, от которого в Ираке затем отказалась, поскольку обнаружили на нем использования старых и бывших в эксплуатации комплектующих.

Немного лучше ситуация с Ан-74, поскольку в Харькове находятся 11 недостроенных самолетов Ан-74ТК-200 и Ан-74ТК-300, которые изначально строились для Казахстана и Египта. Видимо, два Ан-74ТК-200 и предполагает теперь достроить. Однако находящееся в глубоком упадке ХГАПП не сдавало новых самолетов с 2014 года.

Планы по приобретению самолетов Ан-178 вообще назвали несбыточными, так как этот самолет даже не добрался до стадии серийного производства.
Использованы фотографии:
Арсен Аваков / Twitter
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